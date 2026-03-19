Labubu теперь в кино: Sony выпустит фильм по мотивам популярной игрушки — его снимет режиссёр «Паддингтона»

Sony Pictures приобрела права на экранизацию Labubu и запустила разработку полнометражного фильма, сообщила в официальном заявлении компания Pop Mart. Режиссёром выступит Пол Кинг, известный по фильмам «Вонка» и «Паддингтон». Проект находится на ранней стадии, но уже рассматривается как первый фильм в возможной франшизе.

В фильме будут как живые актёры, так и графика

Sony Pictures приобрела права на экранизацию бренда Labubu и начала разработку фильма. Проект пока находится на начальном этапе: актёры и продюсеры ещё не назначены, подробности сюжета не раскрываются.

Картина будет сочетать сцены с живыми актёрами и компьютерную графику. Режиссёром и продюсером проекта выступит Пол Кинг, известный по фильмам «Паддингтон» и «Вонка». Сценарий он разрабатывает совместно со Стивеном Левинсоном.

Labubu стал массовым феноменом спустя 10 лет после запуска

Игрушки Labubu появились в 2015 году, но широкую популярность получили только в последние годы. Labubu входит во вселенную «The Monsters», созданную художником Касингом Лунгом.

Фигурки продаются в формате «blind box» — покупатель не знает, какой персонаж внутри упаковки до её открытия. Этот формат усилил спрос и сформировал активный вторичный рынок. Максимальный интерес к Labubu покупатели проявили летом 2025 года. Позже ажиотаж начал снижаться.

Pop Mart пытается развивать бренд за пределами игрушек

В компании рассматривают фильм как инструмент расширения бренда. Операционный директор Pop Mart Си Де в интервью CNBC отметил, что сторителлинг помогает глубже вовлекать аудиторию и формировать эмоциональную связь с персонажами. По его словам, фильмы и анимация позволяют раскрывать мир героев и создавать контент для новых продуктов и тематических парков.

Pop Mart постепенно снижает зависимость от Labubu

Labubu стал одним из самых узнаваемых продуктов Pop Mart и помог компании вырасти до оценки около $40 млрд, обогнав по стоимости производителя Barbie — Mattel. По данным Pop Mart, в первой половине 2025 года эта серия принесла 34,7% выручки компании.

Однако, несмотря на успех Labubu, компания пытается диверсифицировать линейку. Как считают инвесторы, высокая зависимость от Labubu - риск для компании. По данным Bloomberg, в 2025 году Pop Mart продала более 400 млн игрушек, и около четверти продаж пришлось на серию The Monsters, куда входит Labubu.

В России Labubu также стал массовым хитом

По данным РВБ, в 2025 году пользователи Wildberries купили почти 5 млн игрушек на сумму 3,2 млрд рублей. Продажи росли волнообразно: в мае 2025 года оборот увеличился на 4700% к апрелю, а летом приблизился к 1 млрд рублей. Уже в августе началось снижение — минус 52% к июлю, затем падение продолжилось в сентябре.

К концу года спрос частично восстановился: в декабре оборот превысил 200 млн рублей, пользователи купили около 400 тыс. игрушек, а средний чек вырос на 25% на фоне новогоднего спроса.