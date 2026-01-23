Россияне потратили 3,2 млрд ₽ на «Лабубу» с Wildberries

Россияне потратили на игрушки Labubu более 3,2 млрд рублей за 2025 год. Как сообщает маркетплейс, продажи проходили через резкие взлёты и такое же резкое охлаждение: после роста в тысячи процентов рынок вышел на плато, а затем начал снижаться. Серьёзный всплеск продаж произошёл в декабре 2025-го — на фоне новогоднего спроса.

Россияне купили 5 млн Labubu на Wildberries в 2025-м

По данным РВБ, в 2025 году россияне приобрели на Wildberries почти 5 млн игрушек Labubu на сумму 3,2 млрд рублей. Несмотря на то что аналитики зафиксировали слом тренда ещё в сентябре, интерес к персонажу сохранялся до конца года.

С сентября по ноябрь продажи сокращались примерно в 1,5 раза ежемесячно, однако в декабре оборот почти удвоился по сравнению с ноябрём и превысил 200 млн рублей. В декабре пользователи купили около 400 тыс. игрушек, а средний чек вырос на 25% — в РВБ связывают это с новогодним спросом.

Динамика продаж Labubu на Wildberries

Первые товары с упоминанием Labubu появились на Wildberries в июле 2024 года, но до мая 2025-го продажи оставались минимальными. В марте 2025 года пользователи купили менее 100 игрушек.

Резкий рост начался в мае 2025-го: оборот Labubu увеличился на 4700% по сранвению с апрелем и составил десятки миллионов рублей. Летом оборот Labubu на Wildberries приблизился к 1 млрд рублей, сравнявшись с показателями другого хита сезона 2024 года — антистрессовых лапок-сквиш.

Первое существенное падение продаж аналитики зафиксировали в августе — минус 52% к июлю, до 457 млн рублей. Средний чек снизился ещё на 18%. В сентябре падение продолжилось: оборот сократился ещё на 52%, а продажи в штуках — на 38%.

Падение популярности ударило по создателю Labubu

На фоне снижения спроса пострадала и капитализация производителя. По данным Forbes, акции Pop Mart, выпускающей Labubu, подешевели примерно на 40% — с августовского максимума $43,7 до около $25,7 в декабре. Состояние основателя компании Ван Нина сократилось с $27,5 млрд до $16,2 млрд — на $11,3 млрд.

Forbes также отмечает падение цен Labubu на вторичном рынке. На китайской платформе Dewu последняя серия Labubu 4.0 подешевела примерно на 30% — до $16 за штуку с момента выхода в конце августа 2025 года. Это выше официальной цены около $11, однако часть коллекционеров уже не рассчитывает на доход от перепродажи.

Аналитики прогнозируют замедление роста Pop Mart в 2026 году

Аналитики Forbes ожидают замедления роста Pop Mart в 2026 году. По их оценке, выручка компании может увеличиться примерно на 30% — против ожидаемых 200% роста в 2025 году. Такой пересмотр прогнозов связан с ослаблением спроса на ключевые продукты бренда и общей коррекцией рынка после резкого всплеска интереса к Labubu.

Аналитики также указывают на высокую зависимость Pop Mart от одного персонажа — Labubu. По их мнению, дальнейшая динамика акций компании будет во многом зависеть от способности бренда запустить новые успешные проекты и диверсифицировать продуктовую линейку.