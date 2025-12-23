Акции Pop Mart упали: создатель Labubu потерял $11,3 млрд

В августе 2025 года китайский предприниматель, основатель производителя игрушек Pop Mart, Ван Нин стал богаче главы Alibaba Джека Ма . Но за следующие несколько месяцев акции компании, выпускающей Labubu, потеряли около 40%. Состояние Ван Нина сократилось на $11,3 млрд. Как пишет Forbes, инвесторы опасаются, что ажиотаж вокруг кроликообразной куклы был краткосрочным.

Состояние создателя Labubu упало с $27,5 млрд до $16,2 млрд

На пике популярности Labubu состояние Ван Нина, председателя и генерального директора Pop Mart, достигало $27,5 млрд. По оценке Forbes, за последние месяцы оно сократилось до $16,2 млрд — потеря составила $11,3 млрд.

Падение связано с динамикой акций Pop Mart. Бумаги компании снизились примерно на 40% — с августовского максимума $43,7 до уровня около $25,7. Это автоматически подняло основателя Alibaba Джека Ма выше Ван Нина в рейтинге богатейших людей Китая.

Инвесторы предсказывают замедление роста Pop Mart

По данным аналитиков Forbes, в 2026 году выручка Pop Mart может вырасти лишь на 30% — против ожидаемых 200% в 2025-м. Это может быть связано с ослаблением спроса в Китае и замедлением продаж за рубежом.

Дополнительное давление на Pop Mart оказало падение цен на Labubu на вторичном рынке. Как выяснил Forbes, на китайской ресейл-платформе Dewu последняя серия Labubu 4.0 подешевела примерно на 30% — до около $16 за штуку (около 1 257 ₽) с момента выхода в конце августа 2025-го.

Это всё ещё выше официальной цены — примерно $11 (около 864 ₽). Однако часть коллекционеров уже поняла: заработать на перепродаже, как раньше, больше не получится.

Глава Pop Mart готов сделать $4 млрд выручки в 2025 году

Представитель Pop Mart отказался комментировать Forbes падение акций, сославшись на фундаментальные показатели и потенциал роста компании. По итогам первого полугодия выручка Pop Mart утроилась год к году и достигла примерно $1,9 млрд, а прибыль выросла в пять раз — до около $640 млн.

По информации Forbes, сам Ван Нин прогнозирует, что Pop Mart «без труда» может достичь около $4,1 млрд выручки в 2025 году.

Аналитики сомневаются в возможностях бренда Labubu

Эксперты Forbes связывают падение акций Pop Mart с резким наращиванием производства. По их мнению, компания делает Labubu более доступными, стремясь масштабироваться и стать «брендом уровня Disney». Выпуск вырос до 50 млн кукол в месяц, при этом спрос ослабевает — в большинстве зарубежных магазинов исчезли очереди.

Риски также связывают с тем, что Pop Mart сильно зависит от одного успешного персонажа — Labubu. Аналитик Forbes считает, что восстановление котировок зависит от способности Pop Mart запустить новый проект.