Минус $11,3 млрд — за несколько месяцев: акции Pop Mart просели на 40% и обрушили состояние создателя Labubu
Акции Pop Mart упали: создатель Labubu потерял $11,3 млрд
В августе 2025 года китайский предприниматель, основатель производителя игрушек Pop Mart, Ван Нин стал богаче главы Alibaba Джека Ма. Но за следующие несколько месяцев акции компании, выпускающей Labubu, потеряли около 40%. Состояние Ван Нина сократилось на $11,3 млрд. Как пишет Forbes, инвесторы опасаются, что ажиотаж вокруг кроликообразной куклы был краткосрочным.
Состояние создателя Labubu упало с $27,5 млрд до $16,2 млрд
На пике популярности Labubu состояние Ван Нина, председателя и генерального директора Pop Mart, достигало $27,5 млрд. По оценке Forbes, за последние месяцы оно сократилось до $16,2 млрд — потеря составила $11,3 млрд.
Падение связано с динамикой акций Pop Mart. Бумаги компании снизились примерно на 40% — с августовского максимума $43,7 до уровня около $25,7. Это автоматически подняло основателя Alibaba Джека Ма выше Ван Нина в рейтинге богатейших людей Китая.
Инвесторы предсказывают замедление роста Pop Mart
По данным аналитиков Forbes, в 2026 году выручка Pop Mart может вырасти лишь на 30% — против ожидаемых 200% в 2025-м. Это может быть связано с ослаблением спроса в Китае и замедлением продаж за рубежом.
Дополнительное давление на Pop Mart оказало падение цен на Labubu на вторичном рынке. Как выяснил Forbes, на китайской ресейл-платформе Dewu последняя серия Labubu 4.0 подешевела примерно на 30% — до около $16 за штуку (около 1 257 ₽) с момента выхода в конце августа 2025-го.
Это всё ещё выше официальной цены — примерно $11 (около 864 ₽). Однако часть коллекционеров уже поняла: заработать на перепродаже, как раньше, больше не получится.
Глава Pop Mart готов сделать $4 млрд выручки в 2025 году
Представитель Pop Mart отказался комментировать Forbes падение акций, сославшись на фундаментальные показатели и потенциал роста компании. По итогам первого полугодия выручка Pop Mart утроилась год к году и достигла примерно $1,9 млрд, а прибыль выросла в пять раз — до около $640 млн.
По информации Forbes, сам Ван Нин прогнозирует, что Pop Mart «без труда» может достичь около $4,1 млрд выручки в 2025 году.
Аналитики сомневаются в возможностях бренда Labubu
Эксперты Forbes связывают падение акций Pop Mart с резким наращиванием производства. По их мнению, компания делает Labubu более доступными, стремясь масштабироваться и стать «брендом уровня Disney». Выпуск вырос до 50 млн кукол в месяц, при этом спрос ослабевает — в большинстве зарубежных магазинов исчезли очереди.
Риски также связывают с тем, что Pop Mart сильно зависит от одного успешного персонажа — Labubu. Аналитик Forbes считает, что восстановление котировок зависит от способности Pop Mart запустить новый проект.
- 1 Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании: производителя игр для консолей и смартфонов оценили в $55 млрд Инвесторы поддержали продажу Electronic Arts за $55 млрд 23 декабря 2025, 17:30
- 2 Рост в 1,5 раза за год: страховые выплаты Сбера достигли 845 млрд ₽ — крупнейший случай составил 40 млн ₽ Страховые выплаты Сбера превысили 845 млрд ₽ в 2025-м 23 декабря 2025, 16:30
- 3 Яндекс покупает DIKIDI: компания расширяет направления для бизнеса, а платформа сохранит название и команду Яндекс покупает сервис онлайн-записи DIKIDI 23 декабря 2025, 14:15
- 4 Впервые за 5 лет спрос на открытие франшиз в России упал на 21% — сильнее всего просели сферы торговли и питания Франшиза в 2025-м теряет популярность: рынок просел на 21% 22 декабря 2025, 19:10