Выручка российского ИТ-рынка впервые за несколько лет снизилась — сектор потерял 60 млрд ₽ за 2025 год

Совокупная выручка российского ИТ-сектора впервые за несколько лет сократилась — сразу на 60 млрд рублей, до 7,94 трлн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды». В 2022–2024 годах отрасль росла в среднем на 22,5% в год. Число ИТ-компаний при этом продолжает увеличиваться — участники рынка объясняют рост дроблением средних компаний и созданием ИИ-стартапов.

Доля убыточных ИТ-компаний в России не превышает 0,01%

По данным «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды», за 2024–2026 годы количество юрлиц в IT-сегменте выросло на 3,5% — с 81,5 тыс. до 84,4 тыс. компаний.

Наиболее устойчивый бизнес продолжает концентрироваться в крупнейших ИТ-центрах. Так, в Москве доля компаний без выручки сократилась — с 5,12% до 4,70%, а в Санкт-Петербурге — с 5,18% до 4,97%.

В других регионах доля компаний без выручки, наоборот, растёт. Самый высокий показатель зафиксирован в Бурятии — 11,51% от всех IT-компаний. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии этот показатель также превысил 10% — по 10,53% в каждом регионе.

При этом доля убыточных организаций в отрасли остаётся минимальной — всего 0,01%.

ИТ-рынок столкнулся с сокращением корпоративных бюджетов

По словам эксперта «Контур.Эгиды» Даниила Бориславского, несмотря на увеличение числа игроков, рынку становится труднее сохранять прежнюю динамику роста. В 2022–2024 годах компании активно наращивали выручку на волне импортозамещения и цифровизации. Однако к 2025 году многие столкнулись с сокращением корпоративных бюджетов, ростом затрат на разработку и усилением конкуренции.

Участники рынка связывают стагнацию выручки с перестройкой самой отрасли. Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев выделяет две причины появления новых компаний:

дробление компаний среднего размера, менеджмент которых уходит в самостоятельный бизнес;

возникновение небольших стартапов в сфере ИИ.

Участники рынка считают, что ИТ-отрасли пора отказываться от избыточных льгот — рынок уже перенасыщен продуктами

Гендиректор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов на конференции ЦИПР-2026 заявил, что IT-отрасли пора постепенно выходить из режима сверхльгот и адаптироваться к более конкурентной среде. Эксперт указал, что некоторые сегменты рынка уже перенасыщены продуктами.

По словам Дмитрия Харитонова, поэтапное введение НДС заставит часть небольших компаний объединится с крупными игроками, а остальных — уйти с рынка.

На фоне стагнации продолжает расти сегмент кибербезопасности

При этом, по словам Константина Рензяева, выручка падает у всех компаний вне зависимости от их размера. Ряд крупных игроков «создаёт фиктивные обороты для отчётности», отмечает эксперт.

Однако выручка снижается не во всех сегментах ИТ.. Старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин указывает, что направления кибербезопасности и защиты ИИ демонстрируют устойчивый рост на фоне общей стагнации рынка.

Контекст

Выручка компаний снижается параллельно с сокращением инвестиций в ИТ-отрасль. По данным Минцифры, вложения в ИТ и телеком по итогам 2025 года выросли лишь на 37,4% относительно 2020 года — при плановом показателе в 47%. При этом рост к предыдущему году составил всего 2% — 35,7 млрд рублей. Эксперты связывают снижение инвестиций с отменой льгот для технологических компаний, высокой ключевой ставкой и острым дефицитом кадров.

Охлаждение рынка отразилось и на зарплатах специалистов. По данным платформы SkillStaff, в первом квартале 2026 года доходы сотрудников в отдельных сегментах снизились на 20% — сильнее всего у DevOps-инженеров и дизайнеров. Аналитики фиксируют, что динамичный рост зарплат, характерный для прошлых лет, остановился.