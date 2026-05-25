Рынок общепита в кризисе: за 2025 год сегмент вырос лишь на 2,6% — эксперты ожидают волну закрытий заведений

Российский рынок общественного питания по итогам 2025 года увеличился всего на 2,6% и составил 6,2 трлн рублей, сообщает Forbes со ссылкой на данные INFOLine. Годом ранее рост отрасли составил 12–14%. По прогнозу аналитиков, в 2026 году динамика будет околонулевой, а рестораторов ждут рост цен, падение трафика и высокая конкуренция с сегментом готовой еды.

Чаще всего закрываются суши-шопы — они активно переходят на формат доставок

Традиционные сегменты рынка общепита показали слабую динамику в 2025 году:

Фастфуд прибавил всего 1,3% — число точек выросло до 4800;

Мини-кофейни и рестораны демократичной и высокой кухни упали на 1% — до 2800 и 1700 точек соответственно.

Наиболее сильно просели суши-шопы — число заведений в этой категории уменьшилось на 7,3%, до 2200 точек. По оценке аналитиков INFOLine, сокращение количества суши-шопов связано с тем, что компании полностью переходят на формат доставок.

В прошлом году больше всего открывались кофейни и заведения стритфуда

При этом, по данным INFOLine, несколько категорий все же показали в 2025 году положительную динамику, среди них:

кофейни — прибавили 12%, количество заведений превысило 2000;

стритфуд — вырос на 4,6%, до 2900 точек;

пекарни — их число увеличилось на 3%, до 6500 заведений.

Среди кофеен активнее всего расширялась Surf Coffee — компания открыла 68 заведений за год, общее число точек достигло 300. CofeFest прибавил 59 точек, сейчас у сети 214 кофеен.

Увеличение количества полноформатных кофеен и пекарен связано с желанием бизнеса дистанцироваться от небольших кофеен и кофе-пойнтов, которые часто встречаются даже в продуктовых магазинах, считают аналитики.

Снижение порога НДС вызвало рост закрытий кафе и ресторанов на 29%

Пик закрытий заведений общепита пришёлся на январь–февраль 2026 года: с рынка ушло до 7300 компаний — на 29% больше, чем годом ранее. Главной причиной закрытий стал рост налоговой нагрузки: с 1 января 2026 года лимит выручки для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей, из-за чего тысячи заведений общепита стали плательщиками НДС. Это привело к росту цен на услуги и падению трафика до 40% в первые три месяца года.

Правительство пошло навстречу отрасли: Госдума приняла закон об отмене НДС для небольших кафе и ресторанов на УСН до конца 2026 года. Льгота распространяется на всех новых плательщиков, чья выручка от услуг общепита превышает 70%.

Продажи готовой еды в магазинах выросли на 18,5%

Параллельно усилилась конкуренция общепита с ритейлом. По оценке INFOLine, продажи готовых блюд в ритейле в 2025 году подскочили на 18,5% и достигли 1,12 трлн рублей.

Руководитель направления «Потребительский рынок» INFOLine Светлана Силенина отмечает, что именно готовая еда стала главным двигателем роста ритейла — сети стали всё чаще делать ставку на кулинарию.

Так, в X5 доля чеков с готовой едой в первом квартале 2026 года достигла 5%. В «Магните» продажи готовых блюд за тот же период выросли более чем на 43% в натуральном выражении, во «ВкусВилле» — на 10%. В «Азбуке вкуса» на готовую еду уже приходится 30% выручки.

Контекст

В апреле Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой перенести уплату НДС за первый квартал 2026 года на декабрь. Участники рынка назвали налоговый платёж в 5% «смерти подобным».

За первые три месяца 2026 года рестораны потеряли в среднем 3% клиентов по всей стране, а в Москве и Санкт-Петербурге падение потока гостей составило 12%.