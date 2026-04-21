В России резко увеличилось число новых точек общепита — эксперты связывают тренд с дроблением бизнеса из-за НДС

В начале 2026 года количество регистраций нового бизнеса в сфере общепита резко увеличилось. Одновременно с этим число закрытий компаний тоже выросло. Как пишет «Коммерсант», такую тенденцию можно объяснить планами владельцев дробить бизнес, чтобы избежать повышенной налоговой нагрузки.

Число зарегистрированных точек общепита выросло до 12,5 тысяч

В январе-марте 2026 года число зарегистрированных компаний в секторе увеличилось на 20,84% год к году — до 12,5 тысяч. Для сравнения: годом ранее прирост регистраций составлял 7,24%.

Аналитики отмечают, что одновременно с этим наблюдается массовое закрытие действующих заведений. В крупных городах, по данным 2ГИС, в марте сократилось число следующих заведений общепита:

ресторанов — на 5% (до 7,2 тысяч);

фастфуда — на 2% (до 25 тысяч);

столовых — на 3% (до 4,7 тысяч);

кафе — на 6% (до 12,5 тысяч);

баров — на 11% (до 5,9 тысяч).

Общее количество ликвидаций в первые три месяца года выросло на 31,28% — до 11,2 тыс. По данным «Контур.Фокуса», темпы закрытий заметно опережают темпы открытий, что указывает на стагнацию в отрасли.

Потребители стали чаще выбирать бюджетные форматы, а не рестораны

Согласно данным сервиса «Чек Индекс», бары и рестораны по всей стране в период с 1 января по 23 марта потеряли 3% посетителей. В Москве и Санкт-Петербурге падения составили 12% и 8% соответственно. При этом число чеков в фастфуде за тот же период выросло по стране на 7%, в Москве — на 2%, в Петербурге — на 1%.

В последнее время потребители стали выбирать более бюджетные форматы, подчеркнула в беседе с «Коммерсантом» старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова.

Снижение интереса со стороны потребителей — одна из ключевых причин закрытий многих заведений, добавил вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин.

Предпринимателям выгоднее дробить бизнес, чтобы не становиться плательщиками НДС

Помимо операционных проблем, отрасль затронули изменения налогового порога: с 2026 года лимит дохода, при достижении которого компании обязаны перейти на уплату НДС, снизился с 60 млн до 20 млн рублей в год. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на услуги, а затем и к падению трафика вплоть до 40% за первые три месяца года, пишет «Коммерсант».

Кроме того, из-за системы налогообложения предприниматели в сфере общепита лишены стимулов развивать сетевой бизнес, считает создатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, каждый ресторан отдельно остаётся на минимальной налоговой ставке.

Увеличение числа регистраций новых предприятий, вероятно, объясняется стремлением компаний дробиться, чтобы не переходить в категорию плательщиков НДС, полагает основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Контекст

В апреле стало известно, что государство решило пойти навстречу бизнесу. Госдума приняла закон о временной отмене НДС для небольших заведений общепита, которые работают на упрощённой и патентной системах налогообложения с выручкой до 60 млн руб. в год.

Новые правила распространяются на компании, которые впервые стали налогоплательщиками с 1 января 2026 года, а также на ИП, утративших право применять патентную систему налогообложения.

Налоговые каникулы будут действовать до конца текущего года. С 1 января 2027 года компании с выручкой выше 20 млн рублей должны будут либо платить НДС, либо подтвердить право на освобождение.

