Госдума освободила малые предприятия общепита от НДС до конца 2026 года — но сохранила лимит дохода в 60 млн ₽

Госдума приняла закон о временной отмене НДС для небольших кафе и ресторанов, работающих на «упрощёнке» и «патенте», сообщает Forbes. Льгота будет доступна всем новым плательщикам, чей годовой доход не превышает 60 млн ₽, а доля выручки от услуг общепита превышает 70%. Мера будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Каникулы по НДС будут действовать при соблюдении лимитов дохода и доли выручки

Госдума приняла поправки к статье 164 Налогового кодекса, которые вводят льготу по НДС для малого общепита. Она распространяется на заведения, впервые обязанные платить НДС с 1 января 2026 года, а также на ИП, утративших право применять патентную систему налогообложения.

Документ также приостанавливает требование к уровню зарплат на предприятии: общепиту больше не нужно подтверждать, что сотрудники получают не ниже средней по отрасли в регионе.

Для освобождения от налога бизнес должен соответствовать двум условиям:

Годовой доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей;

Доля выручки от услуг общепита должна составлять не менее 70% от общего оборота.

Соблюдение требований ФНС будет проверять по отчётности и данным онлайн-касс, которые передаются через операторов фискальных данных. При нарушении условий право на льготу аннулируется с начала квартала — в этом случае бизнесу придётся доплатить НДС за весь период, включая месяцы, когда требования ещё соблюдались.

С 2027 года правила снова ужесточат

Налоговые каникулы будут действовать до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года компании с выручкой выше 20 млн рублей должны будут либо платить НДС, либо подтвердить право на освобождение.

Для этого бизнесу нужно соответствовать трём условиям:

доля доходов от услуг общепита должна превышать 70%,

уровень зарплат — быть не ниже среднеотраслевого по региону,

годовая выручка — не превышать 3 млрд рублей.

Контекст

Поправки в Налоговый кодекс, снизившие порог по НДС, вступили в силу с 1 января 2026 года. Если раньше бизнес на УСН освобождался от налога при доходе до 60 млн рублей, то теперь лимит сокращён до 20 млн рублей.

Инициативу о временном освобождении от НДС Минфин внёс в Госдуму в феврале 2026 года. Как пояснил замминистра Алексей Сазанов, мера направлена на плавный переход бизнеса к новым правилам.