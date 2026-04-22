Рестораторы попросили отсрочить уплату НДС до конца года — иначе тысячи заведений могут закрыться

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила премьер-министра Михаила Мишустина перенести уплату НДС за первый квартал 2026 года на декабрь, сообщает «Коммерсант». По мнению участников рынка, налог в 5% станет для заведений непосильным из-за падения спроса. С января по март 2026 года рестораны потеряли 3% клиентов по всей стране, а в Москве и Санкт-Петербурге — 12% и 8% соответственно.

Участники рынка назвали налоговый платеж «смерти подобным»

Оплатить НДС в короткие сроки «будет смерти подобно для операторов общепита», отметил вице-президент по обороту алкогольной продукции ФРиО Алексей Небольсин в комментарии «Ъ». По его словам, рестораторы до сих пор не оправились от рекордно низкой выручки в первом квартале 2026 года.

Совладелец сетей Wokker и «Брикет Маркет» Никита Рогозный подтвердил, что первые три месяца стали «тяжелейшими для рынка». Он пояснил «Ъ», что отсрочка дала бы возможность не поднимать цены для покрытия расходов на уплату НДС и сохранить клиентов.

Падение спроса и налоговая нагрузка спровоцировали волну закрытий

По данным сервиса 2ГИС, в марте число ресторанов в городах-миллионниках опустилось до 7,2 тыс — на 5% по сравнению с прошлым годом:

баров стало меньше на 11%;

кафе — на 6%;

заведений быстрого питания — на 2%;

столовых — на 3%.

В то же время в первом квартале 2026 года количество ликвидированных юрлиц в сфере общепита увеличилось на 31% — до 11,2 тыс, подсчитали в «Контур.Фокусе». Темпы закрытия заведений заметно обгоняют их открытие.

При этом количество зарегистрированных точек общепита в январе-марте увеличилось на 20,8% — год назад прирост составлял лишь 7,2%. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают подобный всплеск активности с дроблением бизнеса: владельцы намеренно регистрируют несколько юрлиц, чтобы избежать уплаты НДС.

Контекст

До 2025 года предприниматели на упрощённой системе налогообложения (УСН) не платили НДС, если их годовая выручка не превышала 60 млн рублей. С 1 января 2025 года порог снизили до 20 млн рублей, из-за чего многие заведения общепита стали плательщиками НДС.

В апреле 2026 года правительство пошло навстречу отрасли. Госдума приняла закон об отмене НДС до конца года для небольших кафе и ресторанов на УСН и патенте с доходом не выше 60 млн рублей.