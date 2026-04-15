На рынке ИТ начался период охлаждения: зарплаты специалистов в 2026 году снизились в среднем на 20%

В I квартале 2026 года зарплаты ИТ-специалистов в отдельных сегментах снизились на 20%.По данным SkillStaff, с которыми ознакомился Russian Business, сильнее всего снизились доходы специалистов по IT-инфраструктуре, а также продуктовых и интерфейсных дизайнеров. Аналитики констатировали, что динамичный рост зарплат остановился — ИТ-рынок переживает период охлаждения.

Самое заметное снижение доходов — у дизайнеров

По данным платформы гибкой занятости SkillStaff, наиболее заметное снижение доходов зафиксировано у DevOps-инженеров*Специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу IT-сервисов: отвечают за инфраструктуру, автоматизацию процессов разработки и выпуск обновлений без сбоев. — в среднем на 20%. Такая динамика наблюдается на всех профессиональных уровнях. У senior-специалистов зарплатные вилки сократились с 400–450 тыс. до 290–350 тыс. рублей.

Схожая динамика у SRE-инженеров*Специалисты по надёжности цифровых продуктов: контролируют стабильность, производительность и доступность сервисов, предотвращают сбои и минимизируют время простоя.: среднее снижение составляет 11%. В senior-сегменте зарплаты уменьшились на 18% — с 430–450 тыс. до 320–370 тыс. рублей.

В дизайне зарплаты снижаются быстрее, чем в среднем по рынку. У старших специалистов — на 11%, у руководителей — на 20%. Это связано с переизбытком начинающих и среднего уровня специалистов, а также с уменьшением сложности задач на фоне автоматизации.

В разработке доходы снижаются в основном у начинающих

Наиболее заметно зарплаты сократились у разработчиков на языке программирования Go. У старших специалистов и руководителей команд доходы снизились на 100 тыс. рублей (падение на 18% и 14% соответственно).

В Java-разработке — одном из самых распространённых языков программирования для корпоративных систем — зарплаты держатся на относительно стабильном уровне. Однако у начинающих специалистов они снизились на 15%, у специалистов среднего уровня — на 8%.

Исключением стали разработчики на языке программирования C# (си-шарп) и платформе .NET (используются для создания корпоративных и веб-приложений). У начинающих и специалистов среднего уровня доходы выросли на 17%. Однако у старших специалистов наблюдается снижение примерно на 11%.

Универсальные разработчики теряют доходы

По данным аналитиков SkillStaff, рынок постепенно смещается от универсальных специалистов к узкой специализации внутри отдельных технологий.

Например, в разработке пользовательских интерфейсов (frontend-разработка) снижаются доходы у специалистов, которые работают сразу с несколькими технологиями.

При этом разработчики, специализирующиеся на конкретных инструментах — React, Vue и Angular (библиотеки для создания интерфейсов сайтов и приложений) — показывают точечный рост доходов.

У аналитиков и архитекторов доходы наоборот растут

Системные аналитики остаются среди немногих направлений с положительной динамикой. Доходы у специалистов среднего уровня выросли на 12%, у уровня выше среднего — на 13%, у старших специалистов — примерно на 7%.

В сегменте DWH-аналитики*Специалисты, которые работают с корпоративными хранилищами данных: собирают, структурируют и анализируют большие массивы информации рост зарплат ещё выше: у специалистов среднего уровня — на 15%, у уровня выше среднего — на 16%.

Зарплаты архитекторов*Специалисты, которые отвечают за структуру и техническое устройство IT-систем также показывают рост. У начинающих специалистов доходы выросли на 13% (до 400–450 тыс. рублей), у специалистов среднего уровня — на 10% (до 460–550 тыс.). У старших специалистов доходы держатся на одном уровне — в диапазоне 600–750 тыс. рублей.

В области тестирования существенных изменений не зафиксировано. Аналитики SkillStaff указывают на незначительное снижение дохода только в автоматизированных направлениях (Python и C#) — на 20–40 тыс. рублей.

Зарплаты ИИ-разработчиков зависят от специализации

Сегмент, связанный с работой с искусственным интеллектом, демонстрирует самую нестабильную динамику доходов.

У разработчиков ИИ-агентов зарплаты в целом не проседают, но и не показывают существенного роста. Старшие специалисты получают в среднем 360–410 тыс. рублей.

При этом у аналитиков, работающих с ИИ-агентами, доходы растут: у специалистов уровня выше среднего — на 19%, у старших специалистов — на 25%.

Самый высокий рост показывают специалисты по работе с запросами к нейросетям (prompt engineering): у специалистов уровня выше среднего доходы выросли на 36%, у старших специалистов — на 40%.

У специалистов по внедрению и поддержке моделей машинного обучения (MLOps) и инженеров по обработке данных (data engineering) также растут доходы на всех профессиональных уровнях. Начинающие специлисты получают от 180–230 тыс. рублей, руководители команд — 460–600 тыс. рублей.