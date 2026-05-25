Ozon запустил партнёрскую программу для авторов: блогеры в MAX и VK смогут зарабатывать на рекомендациях товаров

Партнёрская программа Ozon даст возможность блогерам в MAX и ВКонтакте монетизировать контент, рекомендуя товары с маркетплейсов. Размер вознаграждения в отдельных категориях достигает 50% от стоимости покупки. В компании отметили что пользователи всё чаще находят новые бренды и товары через рекомендации авторов, короткие видео и тематические подборки.

Ozon взял на себя маркировку и отчётность рекламы

Партнёрская программа даёт возможность авторам выбирать товары из каталога маркетплейса и продвигать их в привычных для блогера форматах контента в VK и MAX. Все технические процессы — включая маркировку рекламы и отчётность — платформа берёт на себя.

Каталог доступных товаров и статистика по размещениям отображаются в личном кабинете блогера внутри покупательского приложения Ozon.

Подключиться смогут даже авторы с небольшой аудиторией

В Ozon подчёркивают, что минимального порога по числу подписчиков для участия в программе нет. Подключиться к сервису могут любые авторы со статусом самозанятого. Для участия необходимо оставить заявку на платформе, указать площадку для размещения контента и налоговый статус. После модерации пользователю открывается доступ к кабинету блогера.

Вознаграждение начисляется с покупок, которые пользователи совершили по рекомендациям автора. Размер комиссии зависит от категории товара.

Контекст

Ранее VK снизил минимальный порог подключения к платформе монетизации VK AdBlogger с 1 тыс. до 100 подписчиков. Авторы могут зарабатывать с помощью «шопсов» — публикаций с товарными карточками и реферальными ссылками, а также через посевы и нативную рекламу в сообществах.

В компании заявили, что алгоритмы активнее продвигают контент с товарами и помогают находить заинтересованную аудиторию. По мнению VK, обновление позволяет небольшим блогерам с лояльной аудиторией начать монетизировать контент даже без крупных охватов.