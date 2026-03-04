Закон о запрете иностранных слов в 2026 году: реальные последствия для бизнеса и штрафы
Что меняется в вывесках, рекламе, интерфейсах и карточках товаров
С 1 марта 2026 года привычные английские слова вроде sale (распродажа) или coffee (кофе) становятся источником юридического риска для бизнеса. Закон №168-ФЗ закрепляет приоритет русского языка в публичной коммуникации: теперь вывески, реклама, интерфейсы, карточки товаров и другая потребительская информация должны быть понятны без знания иностранных языков. Russian Business вместе с практикующими юристами разобрались, что именно меняется в правовом поле, когда иностранные слова можно использовать и как бизнесу избежать штрафов.
5 фактов о законе № 168-ФЗ
- Дата вступления: 1 марта 2026 года
- Кого касается: в первую очередь сферы продаж и услуг для потребителей; отношения между компаниями под закон не подпадают
- Главное требование: русский язык — приоритетный в информации для неопределённого круга лиц; иностранные слова допустимы в некоторых случаях, но чаще всего с переводом или пояснением
- Что именно добавили: обязательное использование русского языка в публичной коммуникации с потребителем и кириллицы — для наименований объектов капитального строительства и жилых комплексов
- Чем рискует бизнес: ответственность связана с КоАП — прежде всего с нарушениями прав потребителей на получение понятной информации и рекламного законодательства; для юрлиц штрафы могут превышать 300–500 тыс. рублей
Суть закона № 168-ФЗ: что меняется с 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года вступают в силу положения Федерального закона № 168‑ФЗ, которые делают строже требования к использованию русского языка в публичной и коммерческой сфере.
Вячеслав Игумнов, канд. юрид. наук, патентный поверенный, адвокат адвокатского бюро «Косенков, Суворов и партнёры», объясняет, что закон вводит два новых требования к размещению информации:
1. Использование русского языка в публичной коммуникации с потребителем — поправки в Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1
2. Использование кириллицы для наименований объектов капитального строительства / малоэтажного жилого комплекса — поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
Формально это не «запрет на иностранные слова», как его часто называют, а закрепление приоритета русского языка в информации, адресованной неопределённому кругу лиц — прежде всего потребителям.
Зачем приняли закон: официальная позиция и экспертные мнения
Официально закон принят с несколькими целями:
- защитить и укрепить статус русского языка как государственного
- сократить избыточное использование англицизмов в публичной среде
- обеспечить граждан понятной информацией
В пояснительных материалах акцент делается на том, что потребитель должен получать информацию на государственном языке без необходимости догадываться о смысле иностранных терминов или искать их перевод.
Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», среди причин называет поддержку честного маркетинга без попытки казаться иностранным брендом.
Экспертное сообщество при этом разделилось. Часть юристов считает нововведения логичным продолжением курса на «языковую стандартизацию» и защиту потребителя. Другая часть указывает на риски лишней бюрократии и правовой неопределённости: границы допустимого использования заимствований остаются оценочными, а правоприменительная практика только формируется.
Сферу отношений между юридическими лицами новый закон не касается: Закон о защите прав потребителей не регулирует отношения между компаниями. По мнению Артёма Дулгера, легче всего в отношениях с потребителями будет адаптироваться онлайн-бизнесу: поправить текст на сайтах и в соцсетях дешевле, чем менять наружную рекламу и вывески.
Регулирование языковой нормы по значимости скоро станет сопоставимо с рекламным, антимонопольным и потребительским.
Ключевые термины: что считается «иностранным словом» по закону
Сам термин «иностранное слово» напрямую не равен любому слову иностранного происхождения. В правоприменительной логике значение имеют несколько факторов:
- используется ли слово в иностранном написании (на латинице или других алфавитах)
- закреплено ли оно в нормативных словарях русского языка
- имеет ли общеупотребительный русский аналог
- является ли оно зарегистрированным товарным знаком
Например, слова «офис» или «менеджер», давно зафиксированные в академических словарях, вряд ли вызовут вопросы. А вот sale (распродажа), black friday (чёрная пятница), beauty bar (салон красоты) или coffee to go (кофе навынос) без перевода могут быть признаны нарушением требований о приоритете русского языка.
Ключевой критерий — понятность для потребителя, который не знает иностранного языка. Если смысл невозможно однозначно определить без перевода, бизнес обязан предоставить русскоязычную версию.
«В фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания, в наименованиях домов и жилых комплексов, зарегистрированных или введённых в эксплуатацию до 1 марта 2026 года, использовать иностранные слова разрешено», — уточняет Юрий Пустовит, управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг».
На практике регулирующие органы будут ориентироваться на нормативные словари из правительственного списка, в том числе словарь иностранных слов: если слово зафиксировано в одном из них как допустимое в норме современного русского языка, его можно использовать.
Поправки в закон о государственном языке РФ (2023)
Базой для нынешних изменений стали поправки в Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ, принятые в 2023 году. Тогда законодатели обязали граждан использовать русский язык в публичной сфере и закрепили норму о том, что употребление иностранных слов при наличии общеупотребительных русских аналогов недопустимо и неоправданно. На основе этих изменений родилась правовая конструкция приоритета, и теперь сфера его применения расширилась.
Обновления в ФЗ «О защите русского языка» (2025)
Закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года уточнил требования к использованию русского языка в коммерческой и информационной среде:
- перечислил конкретные обязанности бизнеса при взаимодействии с потребителями
- связал языковые требования с рекламным регулированием и законодательством о защите прав потребителей
- заложил основу для административной ответственности
Таким образом, с 1 марта 2026 года начинается формирование новой практики языкового комплаенса.
Сферы обязательного использования русского языка
Закон № 168-ФЗ не ограничивается рекламой и вывесками. Он закрепляет принцип приоритета русского языка во всех сферах, где информация адресована гражданам или неопределённому кругу лиц.
Государственные и муниципальные услуги
Для органов власти и подведомственных структур требование не новое, но теперь его усилили и конкретизировали. Вся информация — от официальных сайтов и порталов до навигации в МФЦ и бланков заявлений — должна быть на русском языке. Версии на иностранных языках допускаются, но только как дополнительные. Основной текст, юридически значимая информация и интерфейсы государственных сервисов должны быть на русском языке.
Это касается:
- сайтов ведомств и муниципалитетов
- государственных информационных систем
- табличек, указателей, объявлений в учреждениях
- публичных отчётов и пресс-релизов
Образование, наука и культура
В образовательной сфере приоритет русского языка распространяется:
- на официальные сайты и локальные нормативные акты образовательных организаций
- учебные планы и программы
- публичную информацию о приёме, правилах обучения и итоговой аттестации
Закон не отменяет преподавание иностранных языков и работу международных программ — ограничения касаются только публичной и организационной коммуникации.
В научной среде закон не запрещает использовать международную терминологию, особенно в публикациях и профессиональном обороте. Но публичные мероприятия, анонсы, выставочные проекты и культурные события, ориентированные на широкую аудиторию, должно сопровождать русскоязычное пояснение.
Здравоохранение и социальная сфера
В медицинских и социальных учреждениях требования становятся чувствительными с точки зрения прав пациентов. Информация о медицинских услугах, показаниях, противопоказаниях, порядке записи, правах и обязанностях пациентов должна быть представлена на русском языке. Это относится:
- к сайтам клиник
- договорам на оказание медицинских услуг
- информационным стендам
- рекламным материалам частных медцентров
Англоязычные названия процедур без перевода могут расценить как нарушение права потребителя на понятную информацию.
Аналогичные требования применяют к социальной сфере — от центров занятости до негосударственных социальных организаций.
Коммерческая деятельность и взаимодействие с потребителями
Наиболее масштабные изменения коснутся бизнеса. Именно в коммерческом секторе иностранные слова используются чаще всего — в названиях акций, интерфейсах, маркетинговых материалах, брендинге.
Закон распространяется:
- на розничную торговлю и сферу услуг
- рекламу (онлайн и офлайн)
- сайты и мобильные приложения
- маркетплейсы и электронную коммерцию
- упаковку, инструкции, ценники
- публичные оферты и пользовательские соглашения
Эксперты, опрошенные Russian Business, ключевым критерием называют коммуникацию с потребителем. Если информация влияет на выбор товара или услуги, она должна быть понятна без знания иностранного языка.
Для корпоративного сегмента требования мягче: внутренний документооборот и коммуникация между компаниями не подпадают под жёсткий запрет. Но как только организация выходит в публичное поле или взаимодействует с конечным потребителем, приоритет русского языка становится обязательным.
СМИ
СМИ в работе опираются на законодательство о государственном языке. Однако, как отмечает Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», новый закон в первую очередь фокусируется на информации, предназначенной для потребителей. К ней относятся реклама, сервисы, интерфейсы сайтов и приложений, а не сам информационный контент или журналистские материалы.
«Для редакционных материалов главное — различать „рекламу“ и „не рекламу“. Требования к языку рекламы существовали и раньше, а новый закон делает их ещё более строгими в отношении любой информации о продукте, услуге, продавце или исполнителе. Редполитику менять радикально не нужно, но стоит усилить контроль в рекламных публикациях, нативных интеграциях, спецпроектах и в оформлении собственных разделов сайта (контакты, прайсы, условия оказания услуг)», — объясняет Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры».
Где запрещено использовать иностранные слова без перевода или пояснения
Ключевой принцип закона — приоритет русского языка в публичной коммуникации — означает, что иностранные слова допустимо использовать только как дополнение, а не как основное средство донесения информации. Любое слово, влияющее на выбор потребителя, должно быть понятно без знания иностранного языка. В ряде сфер использование латиницы или англицизмов без перевода создаёт прямой риск нарушения.
Наружная реклама и вывески
Вывески, таблички, витрины, штендеры, световые короба — всё, что видит прохожий, подпадает под требования о приоритете русского языка. Если используется иностранное слово, перевод или русскоязычный эквивалент должен:
- быть размещён рядом
- быть читаемым
- не уступать по размеру и визуальному восприятию основному обозначению
Регулятор будет оценивать не только наличие перевода, но и его фактическую доступность для восприятия. Надпись coffee крупными буквами с подписью «кофе» мелким шрифтом внизу, скорее всего, не выдержит проверки. Аналогично с beauty bar без очевидного дублирования «салон красоты».
Любая реклама по 38-ФЗ (онлайн и офлайн)
Сферу рекламы регулирует Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ, от которого отталкивается и 168-ФЗ. Речь идёт практически о любых сообщениях, направленных на продвижение товара или услуги.
Под регулирование подпадают:
- баннеры на сайтах
- контекстная и таргетированная реклама
- видеоролики
- рассылки по электронной почте и пуш-уведомления
- посадочные страницы
Если в рекламном сообщении используется иностранный термин, его нужно продублировать или заменить русскоязычным аналогом. Это касается слов вроде sale (распродажа), cashback (кэшбэк), upgrade (улучшение), limited edition (ограниченный выпуск).
Важно понимать: даже если площадка — иностранная соцсеть или рекламная система, ответственность за содержание несёт рекламодатель.
Названия организаций, брендов и товарных знаков
Юридическое лицо может быть зарегистрировано с иностранным элементом в наименовании, если это соответствует требованиям гражданского законодательства. Отдельно защищаются зарегистрированные товарные знаки. Однако коммерческое обозначение, используемое на вывеске или в рекламе, должно соответствовать требованиям о приоритете русского языка.
Например, бренд IKEA — зарегистрированный товарный знак, его перевод не требуется. Аналогично с Wildberries, Ozon, Gloria Jeans, Acoola. Это касается всех элементов товарного знака: названия на латинице, логотипа с иностранными словами, слоганов, любых графических и словесных обозначений. Но если к бренду добавляется описательный элемент вроде outlet (магазин распродаж), store (магазин), beauty (красота), этот элемент потребуется перевести или продублировать.
Информация для потребителей
Самая широкая категория — всё, что влияет на решение о покупке. Сюда входят ценники, упаковка, этикетки, меню в кафе и ресторанах, карточки услуг, инструкции, гарантийные талоны, договоры публичной оферты.
«Латте» или «капучино» в меню вряд ли вызовут проблемы — эти слова уже закреплены в русском употреблении. А вот flat white (флэт-уайт, кофе с молоком) без пояснения может вызвать вопросы.
Инструкция по эксплуатации на английском без перевода на русский язык — прямое нарушение. То же самое касается пользовательских соглашений и публичных оферт.
Критерий для всех один: потребитель не обязан владеть иностранным языком, чтобы понять условия сделки или правила использования приобретённого товара.
Цифровая среда: сайты, мобильные приложения, соцсети
Цифровые интерфейсы — одна из самых уязвимых зон. Кнопки cart, checkout, sign up, profile должны иметь русскоязычные аналоги: корзина, оформить заказ, регистрация, профиль.
Это касается:
- интерфейсов сайтов
- мобильных приложений
- чат-ботов
- личных кабинетов
- пуш-уведомлений
- рассылок
Если сервис работает на российском рынке и ориентируется на русскоязычную аудиторию, навигация должна быть понятной всем без знания иностранного языка.
Маркетплейсы и электронная коммерция
Название категории, характеристики, фильтры, теги, описание в карточке товара — всё это считается информацией для потребителя. Использование английских терминов в фильтрах без перевода может быть признано нарушением.
Внутренние документы и корпоративная коммуникация
Закон в первую очередь направлен на публичную среду. Внутренний документооборот компаний напрямую не запрещает использование англицизмов. Однако, если документы становятся публичными — например, их размещают на сайте или предоставляют клиенту, — требования начинают действовать.
Названия отделов вроде Sales Department (отдел продаж) или HR Business Partner (бизнес-партнёр по управлению персоналом) внутри компании допустимы. Но в публичной структуре, например на сайте, предпочтительнее использовать русскоязычные формулировки.
Мероприятия, акции, спецпроекты
Black friday (чёрная пятница) без русскоязычного эквивалента может стать причиной штрафов для бизнеса. Более корректный вариант — «Чёрная пятница (Black Friday)» либо полная замена термина.
То же самое касается хештегов, слоганов, названий спецпроектов и визуальных элементов на рекламных материалах, которые располагаются в точках продаж для привлечения внимания и совершения импульсных покупок.
Фактически бизнесу придётся пересмотреть весь маркетинговый словарь. И по мнению экспертов, сделать это лучше до начала проверок, а не после первых штрафов.
Какие иностранные слова можно использовать легально
В новом законе предусмотрен ряд исключений. Они позволяют применять иностранные слова и выражения при соблюдении условий и с учётом контекста использования.
Зарегистрированные товарные знаки и бренды
Иностранные слова допустимо использовать без перевода, если они зарегистрированы как товарный знак и внесены в государственный реестр Роспатента. Если компания, продукт или сервис официально зарегистрированы в латинском написании, их можно использовать в рекламе, на вывесках и в договорах в оригинальном виде. Это право охраняется нормами о защите интеллектуальной собственности.
Проверить статус товарного знака можно через открытые базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Они помогут установить:
- зарегистрирован ли знак
- в каком написании он охраняется
- в отношении каких классов товаров и услуг действует защита
Использование незарегистрированного обозначения в иностранной форме не подпадает под это исключение.
Даже при наличии регистрации возможны случаи, когда потребуется пояснение на русском языке, если:
- обозначение вводит потребителя в заблуждение
- информация носит обязательный характер (инструкция, условия акции, характеристики товара)
- иностранное слово фактически выполняет функцию описания, а не индивидуализации бренда
Слова, не имеющие аналогов в русском языке
Закон допускает использование заимствований, если в русском языке отсутствует общеупотребительный эквивалент, который обычно устанавливается в спорных ситуациях во время лингвистической экспертизы.
Оценка проводится с учётом:
- наличия слова в академических словарях
- степени закреплённости заимствования в профессиональной и массовой коммуникации
- возможности адекватно передать смысл средствами русского языка
Рассмотрим на примере слов блокчейн, коворкинг и дедлайн:
- блокчейн часто признают термином без точного краткого аналога, который разрешается использовать в публичном поле
- коворкинг может сопровождаться пояснением: «пространство для совместной работы»
- дедлайн обычно требует замены или разъяснения, поскольку русский эквивалент существует: «крайний срок»
Профессиональная терминология и научная лексика
В профессиональной среде использование иностранных терминов допустимо в пределах устоявшейся практики.
В сфере ИТ (backend, frontend, DevOps), медицине (screening, bypass), юриспруденции (compliance, due diligence) заимствования применяются как элементы специализированного языка. Однако при обращении к неопределённому кругу лиц или потребителям такие термины рекомендуется сопровождать пояснением.
Ключевой критерий — адресат коммуникации. Внутри конкретной профессиональной сферы допускается более широкое использование англоязычной лексики, чем в рекламе или потребительской информации.
Цитаты, названия произведений, исторические термины
Допускается использование иностранных слов в составе:
- оригинальных названий книг, фильмов, музыкальных произведений
- исторически закреплённых терминов
- цитат на языке оригинала
Например, название произведения может сохраняться в авторском написании без обязательного перевода, если не искажает смысл и не вводит аудиторию в заблуждение.
Иностранные слова в художественных и журналистских текстах
В художественной литературе, публицистике и авторских колонках иностранные слова могут использоваться как стилистический приём. Ограничения в первую очередь касаются официальной, деловой и рекламной коммуникации, а не творческого выражения. Но даже в журналистике при освещении социально значимых тем рекомендуется делать текст понятным для широкой аудитории — через перевод или контекстное разъяснение.
Как проверить иностранное слово на соответствие закону
Компании, работающие в публичной коммуникации, должны опираться на официальные словари, ведомственные рекомендации и экспертные заключения.
Официальные нормативные словари и справочники
Правительство утвердило четыре нормативных источника, на которые можно опираться при проверке слова:
|Источник
|Назначение
|Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, том 1 и том 2 (под ред. СПбГУ)
|Определяет официальные способы использования русского языка
|Словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН)
|Фиксирует нормативное употребление иностранных слов и отражает степень их освоенности языком
|Орфографический словарь русского языка (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН)
|Определяет правильное написание слов, включая заимствования, и часто используется как официальный источник при экспертизах
|Орфоэпический словарь (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН)
|Охватывает современное литературное произношение, ударение и грамматические формы
Если слово зафиксировано в этих источниках как общеупотребительное, риски его использования существенно снижаются.
Также рекомендуется опираться на ведомственные перечни и методические рекомендации профильных органов — в частности, Минцифры и Минпросвещения. Они публикуют реестры рекомендуемых терминов для сфер образования, цифровых сервисов и публичных коммуникаций.
Онлайн-инструменты и сервисы для самопроверки
Для первичной оценки компании могут использовать цифровые инструменты:
- онлайн-версии нормативных словарей
- автоматические чек-листы для маркетинговых текстов
- плагины для CMS, выявляющие англицизмы без перевода
- API-модули для интеграции языкового контроля в редакционные процессы
В корпоративной практике такие инструменты внедряются в контент-воронку, и текст проходит автоматическую проверку до публикации. Однако в спорных случаях онлайн-проверка не заменит правовую оценку.
Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», рекомендует для юридической чистоты привязывать финальное решение к нормативным словарям, а средства автоматизации использовать как детектор спорных мест.
Когда нужна лингвистическая экспертиза: порядок и стоимость
Экспертиза требуется, если:
- возникает спор о наличии или отсутствии русского эквивалента
- слово используется в рекламе или публичной оферте
- контролирующий орган усматривает нарушение законодательства
Лингвистическую экспертизу проводят специалисты профильных научных организаций или аккредитованные эксперты. В заключении они приводят анализ происхождения слова, то, насколько оно закрепилось в языке, есть ли у него эквиваленты и в каком контексте оно употребляется.
«Лингвистическая экспертиза нужна, если вы оспариваете выводы надзорного органа о „неправильном“ использовании иностранного слова и хотите доказать, что либо нарушения нет, либо оно иное по содержанию», — объясняет Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад».
Процедуру можно запустить как добровольно, для снижения рисков, так и в ходе административного разбирательства. Стоимость зависит от региона, объёма материала и сложности анализа, но для бизнеса она обычно сопоставима с затратами на юридическое заключение среднего уровня. В частных спорах сумма может составить от нескольких десятков тысяч рублей за заключение, выше — если понадобится задействовать эксперта в суде.
Штрафы и ответственность за нарушение закона
Штрафы предусмотрены кодексом об административных правонарушениях:
по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой информации) и по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).
Для юрлиц — до 300–500 тыс. руб. и выше в зависимости от состава (реклама, защита прав потребителей и т. п.).
Размеры штрафов для ИП, ООО и должностных лиц
Размер санкций зависит от категории субъекта и характера нарушения:
- Индивидуальные предприниматели — штрафы в среднем от 5 до 20 тыс. рублей за первое нарушение; повторные и систематические нарушения увеличивают сумму до 50–100 тыс. рублей
- Юридические лица (ООО, АО и пр.) — ответственность может достигать сотен тысяч рублей за несоблюдение требований по вывескам, рекламе, упаковке или публичной информации
- Должностные лица — штрафы и предупреждения назначаются за нарушение при исполнении служебных обязанностей, как правило они, как и в случае с ИП, составляют 5–20 тыс рублей. Также возможна дисциплинарная ответственность
Повторные и систематические нарушения рассматриваются отдельно, с повышенными штрафами и возможностью применения дополнительных мер воздействия.
Кто будет проверять соблюдение норм
Обязанности по контролю за соблюдением законодательства о русском языке распределены между несколькими органами:
- Роспотребнадзор проверяет соблюдение информационных требований в части потребительской информации, ценников, упаковки и инструкций
- Прокуратура оценивает соответствие публичных коммуникаций федеральным законам
- ФАС следит за рекламой, соблюдением закона о защите прав потребителей и недопустимыми методами продвижения.
Проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми, по жалобам потребителей или обращениям конкурентов. Бизнесу важно вести внутренний мониторинг, чтобы минимизировать риск претензий.
Участвовать в надзоре не запрещено и должностным лицам других ведомств местного контроля, полиции и общественных советов.
«Практика применения только начнёт формироваться. Если ориентироваться на опыт прошлых лет, а также на действующий мораторий на плановые проверки, то контроль начинается с профилактики: предостережения, требования об устранении, затем — протоколы по административным составам», — напоминает Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры».
Риски репутационного характера и дополнительные издержки
Даже при отсутствии формального штрафа нарушение закона может привести к значительным косвенным затратам из-за необходимости заменить вывески и наружную рекламу. Бизнесу придётся приостановить рекламные кампании и скорректировать онлайн-контент.
Неизбежно будут возникать несоответствия, что грозит снижением доверия со стороны клиентов. Как отмечает Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», у потребителей может возникнуть путаница при резкой смене узнаваемых англоязычных элементов бренда, что приведёт к временному падению конверсии.
Кроме того, бизнесу придётся продумать стратегию продвижения в поисковых системах так, чтобы русскоязычные аналоги слов не снижали видимость товаров.
Дополнительными расходами обернётся необходимость в лингвистических и юридических экспертизах для исправления нарушений.
Чек-лист для бизнеса, как подготовиться к проверкам
Внедрение закона № 168-ФЗ требует системного подхода: просто поменять пару вывесок будет недостаточно. Компаниям понадобится провести полный аудит публичной и внутренней коммуникации, подготовить контент, наладить контроль и обучить команду. Russian Business собрали рекомендации от практикующих юристов, которые помогут минимизировать риски и соблюсти требования закона.
Этап 1: аудит и анализ
- Провести инвентаризацию: проверить вывески, таблички, элементы навигации, меню, прейскуранты. Не стоит забывать о сайте, особенно о разделах с контактами, услугами и товарами. Если торговля ведётся на маркетплейсах, стоит проверить карточки и описания товаров
- Разделить, что считается рекламой или публичной информацией, а что подпадает под исключение. Можно привлечь к работе специалистов: юристов, маркетологов, лингвистов, ИТ-специалистов
- Устоявшимся брендам эксперты рекомендуют зарегистрировать товарные знаки или расширить изначальный перечень классов МКТУ уже зарегистрированного ТЗ. В противном случае могут возникнуть претензии ко всему бренду
Этап 2: адаптация контента и процессов
- Проверить обнаруженные слова, которые могут нарушать закон, через утверждённые словари
- Составить глоссарий: какие слова теперь нельзя употреблять, а какие можно. Запрещённым словам подобрать аналоги, чтобы не возникало трудностей при выстраивании коммуникации
- Составить чек-листы для дизайнеров и команды маркетинга, чтобы они контролировали материалы перед публикацией. Важно подготовить и обновить все документы, которые пригодятся сотрудникам и подрядчика в коммуникации: шаблоны договоров, коммерческих предложений, презентаций и технических заданий для подрядчиков.
- В договорах с подрядчиками начать прописывать, кто несёт ответственность за контент, — исполнитель или заказчик
Этап 3: внедрение и контроль
- Органично встроить языковую проверку в рабочие процессы: распределить роли в согласовании контента, зафиксировать сроки проверки, распространить чек-листы и инструкции
- Собрать команду на небольшой тренинг с объяснением требований регуляторов
Кто уже поменял названия
Товары на полках магазинов уже несколько лет постепенно меняют названия. Это касается бытовой химии, корма для домашних животных, средств для ухода за телом и волосами и других категорий. Vernel стал Вернель, Schauma превратилась в Шаума, а Gourmet — в Гурме.
Тем не менее не все случаи ребрендинга связаны с новым законом: после ухода ряда компаний с российского рынка и смены владельцев изменение торговых знаков стало вынужденной мерой.
Анна Грецкая, юрист и медиатор, руководитель юридического бутика «Формула успеха», приводит такой пример: компания Rostic’s зарегистрировала бренд на латинице, а для дополнительной защиты продублировала его на русском языке как «Ростик’с». Оба названия могут использоваться в материалах, предназначенных для потребителя.
Топ-10 слов, которые вызовут вопросы у проверяющих органов
Есть термины, которые чаще всего привлекают внимание контролирующих органов. Среди лидеров риска для бизнеса:
|Иностранное слово
|Сфера наиболее частого использования
|Как поступать
|Sale
|маркетинговые акции и распродажи
|требует перевода («скидка»)
|Black Friday
|маркетинговые акции и распродажи
|корректнее «чёрная пятница (black friday)»
|Coffee
|названия напитков в меню
|требует перевода («кофе»)
|Beauty (Bar)
|салоны красоты
|требует перевода («салон красоты»)
|Lunch / Dinner / Breakfast
|названия приёмов пищи в меню
|требует перевода («обед / ужин / завтрак»)
|Open / Exit
|элементы навигации
|требует перевода («открыто / выход»)
|Shop
|названия магазинов
|требует перевода («магазин»)
|Fitness
|названия спортивных клубов
|требует перевода («фитнес»)
|Lounge
|названия общественных мест
|требует перевода («лаунж»), русскоязычный аналог зафиксирован в Орфографическом словаре РАН
|Barbershop
|салоны красоты
|требует перевода («барбершоп»), русскоязычный аналог зафиксирован в Орфографическом словаре РАН
Типичные ошибки и способы их избежать
Эксперты, опрошенные Russian Business, рассказали о самых частых ошибках, которые может совершать бизнес, стараясь соблюдать новый закон.
Ошибка 1: русифицировать бренд, не проверив товарные знаки
Русифицированное название уже может быть зарегистрировано как товарный знак, поэтому может возникнуть конфликт с его нынешним обладателем, в том числе если регистрируемый и уже зарегистрированный ТЗ незначительно различаются. Перед регистрацией важно проверить, какие похожие ТЗ уже есть в реестре.
Ошибка 2: дублировать англицизм на русском мелким шрифтом
Из эстетических соображений может показаться хорошей идеей продублировать название так, чтобы надпись не бросалась в глаза. Закон чётко прописывает, что надписи на обоих языках должны быть одинакового размера, иначе регуляторы могут выписать штраф.
Ошибка 3: путать рекламу и информацию для потребителя
Для них применяются разные режимы контроля. Тем не менее новый закон распространяется на оба формата.
Ошибка 4: менять только офлайн-материалы, забывая про карточки товаров на маркетплейсах, сайты, соцсети и другие онлайн-форматы
Закон распространяется на все форматы информации, которая может влиять на решение потребителя или вводить его в заблуждение.
Ошибка 5: придумывать искусственные русскоязычные аналоги
Например, писать «подарок» вместо «кэшбэк» — ошибка, которая вводит в заблуждение. Подарок и кэшбэк — разные вещи, при этом оба слова уже зафиксированы в словарях.
Частые вопросы о законе от бизнеса
Нужно ли переводить названия иностранных компаний-партнёров?
Отвечает Елена Гринь, канд. юрид. наук, доцент, директор АНО «Академия современной юриспруденции»: «Названия иностранных компаний-партнёров переводить обычно не нужно, корректнее сохранять официальное наименование и при необходимости давать русскую транслитерацию или пояснение в скобках».
Что делать, если русский аналог искажает смысл или звучит неестественно?
Артём Дулгер рекомендует использовать русское название как основное, а иноязычный оригинал — как дополнительное, поместив его в скобки или расположив рядом.
Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», подчёркивает, что иностранные слова запрещено использовать, если общеупотребительный русский аналог существует. Если его нет, термин можно оставить как есть. В законе прямо указано, что слова без устоявшегося аналога, включённые в нормативные словари РАН, допустимо использовать без перевода, например релокант, чекап, блокчейн.
В спорных случаях эксперт рекомендует сохранить иностранный термин, но сопроводить его понятным русским пояснением, а не придумывать непонятный аналог, который будет вводить потребителя в заблуждение.
Распространяется ли закон на пользовательский контент (отзывы, комментарии)?
Пользовательский контент сам по себе не подпадает под действие нового закона. Однако, если использовать отзывы и комментарии клиентов в маркетинговых целях, Роскомнадзор и ФАС могут квалифицировать их как рекламу, а к компании могут быть применены санкции.
Марина Алексеева уточняет: «Как только бизнес использует пользовательский текст в витрине — выносит отзывы в отдельный блок „мнения клиентов“ на лендинге, включает в рекламные материалы, закрепляет лучший отзыв, — ответственность за соответствие языковым требованиям несёт владелец бизнеса».
Поэтому безопаснее всего будет не использовать отзывы с упоминанием иностранных слов или сопровождать их аналогом на русском языке, написанным равным шрифтом.
Можно ли использовать латиницу в логотипах и фирменном стиле?
Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», объясняет, что использовать иностранные слова можно при наличии перевода. Русский текст должен быть крупнее или равным по размеру. Например, если салон называется Beauty Loft, по новым правилам вывеска должна выглядеть так: «Студия красоты Beauty Loft», при этом русский вариант расположен в начале и равнозначен по шрифту и размещению.
Русский перевод не нужен в двух случаях: если это зарегистрированный товарный знак или знак обслуживания или если это фирменное наименование, внесённое в ЕГРЮЛ.
