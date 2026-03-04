Закон о запрете иностранных слов в 2026 году: реальные последствия для бизнеса и штрафы

С 1 марта 2026 года привычные английские слова вроде sale (распродажа) или coffee (кофе) становятся источником юридического риска для бизнеса. Закон №168-ФЗ закрепляет приоритет русского языка в публичной коммуникации: теперь вывески, реклама, интерфейсы, карточки товаров и другая потребительская информация должны быть понятны без знания иностранных языков. Russian Business вместе с практикующими юристами разобрались, что именно меняется в правовом поле, когда иностранные слова можно использовать и как бизнесу избежать штрафов.

С 1 марта 2026 года привычные английские слова вроде sale (распродажа) или coffee (кофе) становятся источником юридического риска для бизнеса. Закон № 168-ФЗ закрепляет приоритет русского языка в публичной коммуникации: теперь вывески, реклама, интерфейсы, карточки товаров и другая потребительская информация должны быть понятны без знания иностранных языков. Russian Business вместе с практикующими юристами разобрались, что именно меняется в правовом поле, когда иностранные слова можно использовать и как бизнесу избежать штрафов.

5 фактов о законе № 168-ФЗ

Дата вступления : 1 марта 2026 года

: 1 марта 2026 года Кого касается : в первую очередь сферы продаж и услуг для потребителей; отношения между компаниями под закон не подпадают

: в первую очередь сферы продаж и услуг для потребителей; отношения между компаниями под закон не подпадают Главное требование : русский язык — приоритетный в информации для неопределённого круга лиц; иностранные слова допустимы в некоторых случаях, но чаще всего с переводом или пояснением

: русский язык — приоритетный в информации для неопределённого круга лиц; иностранные слова допустимы в некоторых случаях, но чаще всего с переводом или пояснением Что именно добавили : обязательное использование русского языка в публичной коммуникации с потребителем и кириллицы — для наименований объектов капитального строительства и жилых комплексов

: обязательное использование русского языка в публичной коммуникации с потребителем и кириллицы — для наименований объектов капитального строительства и жилых комплексов Чем рискует бизнес: ответственность связана с КоАП — прежде всего с нарушениями прав потребителей на получение понятной информации и рекламного законодательства; для юрлиц штрафы могут превышать 300–500 тыс. рублей

Суть закона № 168-ФЗ: что меняется с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступают в силу положения Федерального закона № 168‑ФЗ, которые делают строже требования к использованию русского языка в публичной и коммерческой сфере.

Вячеслав Игумнов, канд. юрид. наук, патентный поверенный, адвокат адвокатского бюро «Косенков, Суворов и партнёры», объясняет, что закон вводит два новых требования к размещению информации:

1. Использование русского языка в публичной коммуникации с потребителем — поправки в Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1

2. Использование кириллицы для наименований объектов капитального строительства / малоэтажного жилого комплекса — поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

Формально это не «запрет на иностранные слова», как его часто называют, а закрепление приоритета русского языка в информации, адресованной неопределённому кругу лиц — прежде всего потребителям.

Зачем приняли закон: официальная позиция и экспертные мнения

Официально закон принят с несколькими целями:

защитить и укрепить статус русского языка как государственного

сократить избыточное использование англицизмов в публичной среде

обеспечить граждан понятной информацией

В пояснительных материалах акцент делается на том, что потребитель должен получать информацию на государственном языке без необходимости догадываться о смысле иностранных терминов или искать их перевод.

Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», среди причин называет поддержку честного маркетинга без попытки казаться иностранным брендом.

Экспертное сообщество при этом разделилось. Часть юристов считает нововведения логичным продолжением курса на «языковую стандартизацию» и защиту потребителя. Другая часть указывает на риски лишней бюрократии и правовой неопределённости: границы допустимого использования заимствований остаются оценочными, а правоприменительная практика только формируется.

Сферу отношений между юридическими лицами новый закон не касается: Закон о защите прав потребителей не регулирует отношения между компаниями. По мнению Артёма Дулгера, легче всего в отношениях с потребителями будет адаптироваться онлайн-бизнесу: поправить текст на сайтах и в соцсетях дешевле, чем менять наружную рекламу и вывески.

Регулирование языковой нормы по значимости скоро станет сопоставимо с рекламным, антимонопольным и потребительским.

Ключевые термины: что считается «иностранным словом» по закону

Сам термин «иностранное слово» напрямую не равен любому слову иностранного происхождения. В правоприменительной логике значение имеют несколько факторов:

используется ли слово в иностранном написании (на латинице или других алфавитах)

закреплено ли оно в нормативных словарях русского языка

имеет ли общеупотребительный русский аналог

является ли оно зарегистрированным товарным знаком

Например, слова «офис» или «менеджер», давно зафиксированные в академических словарях, вряд ли вызовут вопросы. А вот sale (распродажа), black friday (чёрная пятница), beauty bar (салон красоты) или coffee to go (кофе навынос) без перевода могут быть признаны нарушением требований о приоритете русского языка.

Ключевой критерий — понятность для потребителя, который не знает иностранного языка. Если смысл невозможно однозначно определить без перевода, бизнес обязан предоставить русскоязычную версию.

«В фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания, в наименованиях домов и жилых комплексов, зарегистрированных или введённых в эксплуатацию до 1 марта 2026 года, использовать иностранные слова разрешено», — уточняет Юрий Пустовит, управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг».

На практике регулирующие органы будут ориентироваться на нормативные словари из правительственного списка, в том числе словарь иностранных слов: если слово зафиксировано в одном из них как допустимое в норме современного русского языка, его можно использовать.

Поправки в закон о государственном языке РФ (2023)

Базой для нынешних изменений стали поправки в Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ, принятые в 2023 году. Тогда законодатели обязали граждан использовать русский язык в публичной сфере и закрепили норму о том, что употребление иностранных слов при наличии общеупотребительных русских аналогов недопустимо и неоправданно. На основе этих изменений родилась правовая конструкция приоритета, и теперь сфера его применения расширилась.

Обновления в ФЗ «О защите русского языка» (2025)

Закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года уточнил требования к использованию русского языка в коммерческой и информационной среде:

перечислил конкретные обязанности бизнеса при взаимодействии с потребителями

связал языковые требования с рекламным регулированием и законодательством о защите прав потребителей

заложил основу для административной ответственности

Таким образом, с 1 марта 2026 года начинается формирование новой практики языкового комплаенса.

Сферы обязательного использования русского языка

Закон № 168-ФЗ не ограничивается рекламой и вывесками. Он закрепляет принцип приоритета русского языка во всех сферах, где информация адресована гражданам или неопределённому кругу лиц.

Государственные и муниципальные услуги

Для органов власти и подведомственных структур требование не новое, но теперь его усилили и конкретизировали. Вся информация — от официальных сайтов и порталов до навигации в МФЦ и бланков заявлений — должна быть на русском языке. Версии на иностранных языках допускаются, но только как дополнительные. Основной текст, юридически значимая информация и интерфейсы государственных сервисов должны быть на русском языке.

Это касается:

сайтов ведомств и муниципалитетов

государственных информационных систем

табличек, указателей, объявлений в учреждениях

публичных отчётов и пресс-релизов

Образование, наука и культура

В образовательной сфере приоритет русского языка распространяется:

на официальные сайты и локальные нормативные акты образовательных организаций

учебные планы и программы

публичную информацию о приёме, правилах обучения и итоговой аттестации

Закон не отменяет преподавание иностранных языков и работу международных программ — ограничения касаются только публичной и организационной коммуникации.

В научной среде закон не запрещает использовать международную терминологию, особенно в публикациях и профессиональном обороте. Но публичные мероприятия, анонсы, выставочные проекты и культурные события, ориентированные на широкую аудиторию, должно сопровождать русскоязычное пояснение.

Здравоохранение и социальная сфера

В медицинских и социальных учреждениях требования становятся чувствительными с точки зрения прав пациентов. Информация о медицинских услугах, показаниях, противопоказаниях, порядке записи, правах и обязанностях пациентов должна быть представлена на русском языке. Это относится:

к сайтам клиник

договорам на оказание медицинских услуг

информационным стендам

рекламным материалам частных медцентров

Англоязычные названия процедур без перевода могут расценить как нарушение права потребителя на понятную информацию.

Аналогичные требования применяют к социальной сфере — от центров занятости до негосударственных социальных организаций.

Коммерческая деятельность и взаимодействие с потребителями

Наиболее масштабные изменения коснутся бизнеса. Именно в коммерческом секторе иностранные слова используются чаще всего — в названиях акций, интерфейсах, маркетинговых материалах, брендинге.

Закон распространяется:

на розничную торговлю и сферу услуг

рекламу (онлайн и офлайн)

сайты и мобильные приложения

маркетплейсы и электронную коммерцию

упаковку, инструкции, ценники

публичные оферты и пользовательские соглашения

Эксперты, опрошенные Russian Business, ключевым критерием называют коммуникацию с потребителем. Если информация влияет на выбор товара или услуги, она должна быть понятна без знания иностранного языка.

Для корпоративного сегмента требования мягче: внутренний документооборот и коммуникация между компаниями не подпадают под жёсткий запрет. Но как только организация выходит в публичное поле или взаимодействует с конечным потребителем, приоритет русского языка становится обязательным.

СМИ

СМИ в работе опираются на законодательство о государственном языке. Однако, как отмечает Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», новый закон в первую очередь фокусируется на информации, предназначенной для потребителей. К ней относятся реклама, сервисы, интерфейсы сайтов и приложений, а не сам информационный контент или журналистские материалы.

«Для редакционных материалов главное — различать „рекламу“ и „не рекламу“. Требования к языку рекламы существовали и раньше, а новый закон делает их ещё более строгими в отношении любой информации о продукте, услуге, продавце или исполнителе. Редполитику менять радикально не нужно, но стоит усилить контроль в рекламных публикациях, нативных интеграциях, спецпроектах и в оформлении собственных разделов сайта (контакты, прайсы, условия оказания услуг)», — объясняет Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры».

Где запрещено использовать иностранные слова без перевода или пояснения

Ключевой принцип закона — приоритет русского языка в публичной коммуникации — означает, что иностранные слова допустимо использовать только как дополнение, а не как основное средство донесения информации. Любое слово, влияющее на выбор потребителя, должно быть понятно без знания иностранного языка. В ряде сфер использование латиницы или англицизмов без перевода создаёт прямой риск нарушения.

Наружная реклама и вывески

Вывески, таблички, витрины, штендеры, световые короба — всё, что видит прохожий, подпадает под требования о приоритете русского языка. Если используется иностранное слово, перевод или русскоязычный эквивалент должен:

быть размещён рядом

быть читаемым

не уступать по размеру и визуальному восприятию основному обозначению

Регулятор будет оценивать не только наличие перевода, но и его фактическую доступность для восприятия. Надпись coffee крупными буквами с подписью «кофе» мелким шрифтом внизу, скорее всего, не выдержит проверки. Аналогично с beauty bar без очевидного дублирования «салон красоты».

Любая реклама по 38-ФЗ (онлайн и офлайн)

Сферу рекламы регулирует Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ, от которого отталкивается и 168-ФЗ. Речь идёт практически о любых сообщениях, направленных на продвижение товара или услуги.

Под регулирование подпадают:

баннеры на сайтах

контекстная и таргетированная реклама

видеоролики

рассылки по электронной почте и пуш-уведомления

посадочные страницы

Если в рекламном сообщении используется иностранный термин, его нужно продублировать или заменить русскоязычным аналогом. Это касается слов вроде sale (распродажа), cashback (кэшбэк), upgrade (улучшение), limited edition (ограниченный выпуск).

Важно понимать: даже если площадка — иностранная соцсеть или рекламная система, ответственность за содержание несёт рекламодатель.

Названия организаций, брендов и товарных знаков

Юридическое лицо может быть зарегистрировано с иностранным элементом в наименовании, если это соответствует требованиям гражданского законодательства. Отдельно защищаются зарегистрированные товарные знаки. Однако коммерческое обозначение, используемое на вывеске или в рекламе, должно соответствовать требованиям о приоритете русского языка.

Например, бренд IKEA — зарегистрированный товарный знак, его перевод не требуется. Аналогично с Wildberries, Ozon, Gloria Jeans, Acoola. Это касается всех элементов товарного знака: названия на латинице, логотипа с иностранными словами, слоганов, любых графических и словесных обозначений. Но если к бренду добавляется описательный элемент вроде outlet (магазин распродаж), store (магазин), beauty (красота), этот элемент потребуется перевести или продублировать.

Информация для потребителей

Самая широкая категория — всё, что влияет на решение о покупке. Сюда входят ценники, упаковка, этикетки, меню в кафе и ресторанах, карточки услуг, инструкции, гарантийные талоны, договоры публичной оферты.

«Латте» или «капучино» в меню вряд ли вызовут проблемы — эти слова уже закреплены в русском употреблении. А вот flat white (флэт-уайт, кофе с молоком) без пояснения может вызвать вопросы.

Инструкция по эксплуатации на английском без перевода на русский язык — прямое нарушение. То же самое касается пользовательских соглашений и публичных оферт.

Критерий для всех один: потребитель не обязан владеть иностранным языком, чтобы понять условия сделки или правила использования приобретённого товара.

Цифровая среда: сайты, мобильные приложения, соцсети

Цифровые интерфейсы — одна из самых уязвимых зон. Кнопки cart, checkout, sign up, profile должны иметь русскоязычные аналоги: корзина, оформить заказ, регистрация, профиль.

Это касается:

интерфейсов сайтов

мобильных приложений

чат-ботов

личных кабинетов

пуш-уведомлений

рассылок

Если сервис работает на российском рынке и ориентируется на русскоязычную аудиторию, навигация должна быть понятной всем без знания иностранного языка.

Маркетплейсы и электронная коммерция

Название категории, характеристики, фильтры, теги, описание в карточке товара — всё это считается информацией для потребителя. Использование английских терминов в фильтрах без перевода может быть признано нарушением.

Внутренние документы и корпоративная коммуникация

Закон в первую очередь направлен на публичную среду. Внутренний документооборот компаний напрямую не запрещает использование англицизмов. Однако, если документы становятся публичными — например, их размещают на сайте или предоставляют клиенту, — требования начинают действовать.

Названия отделов вроде Sales Department (отдел продаж) или HR Business Partner (бизнес-партнёр по управлению персоналом) внутри компании допустимы. Но в публичной структуре, например на сайте, предпочтительнее использовать русскоязычные формулировки.

Мероприятия, акции, спецпроекты

Black friday (чёрная пятница) без русскоязычного эквивалента может стать причиной штрафов для бизнеса. Более корректный вариант — «Чёрная пятница (Black Friday)» либо полная замена термина.

То же самое касается хештегов, слоганов, названий спецпроектов и визуальных элементов на рекламных материалах, которые располагаются в точках продаж для привлечения внимания и совершения импульсных покупок.

Фактически бизнесу придётся пересмотреть весь маркетинговый словарь. И по мнению экспертов, сделать это лучше до начала проверок, а не после первых штрафов.

Какие иностранные слова можно использовать легально

В новом законе предусмотрен ряд исключений. Они позволяют применять иностранные слова и выражения при соблюдении условий и с учётом контекста использования.

Зарегистрированные товарные знаки и бренды

Иностранные слова допустимо использовать без перевода, если они зарегистрированы как товарный знак и внесены в государственный реестр Роспатента. Если компания, продукт или сервис официально зарегистрированы в латинском написании, их можно использовать в рекламе, на вывесках и в договорах в оригинальном виде. Это право охраняется нормами о защите интеллектуальной собственности.

Проверить статус товарного знака можно через открытые базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Они помогут установить:

зарегистрирован ли знак

в каком написании он охраняется

в отношении каких классов товаров и услуг действует защита

Использование незарегистрированного обозначения в иностранной форме не подпадает под это исключение.

Даже при наличии регистрации возможны случаи, когда потребуется пояснение на русском языке, если:

обозначение вводит потребителя в заблуждение

информация носит обязательный характер (инструкция, условия акции, характеристики товара)

иностранное слово фактически выполняет функцию описания, а не индивидуализации бренда

Слова, не имеющие аналогов в русском языке

Закон допускает использование заимствований, если в русском языке отсутствует общеупотребительный эквивалент, который обычно устанавливается в спорных ситуациях во время лингвистической экспертизы.

Оценка проводится с учётом:

наличия слова в академических словарях

степени закреплённости заимствования в профессиональной и массовой коммуникации

возможности адекватно передать смысл средствами русского языка

Рассмотрим на примере слов блокчейн, коворкинг и дедлайн:

блокчейн часто признают термином без точного краткого аналога, который разрешается использовать в публичном поле

коворкинг может сопровождаться пояснением: «пространство для совместной работы»

дедлайн обычно требует замены или разъяснения, поскольку русский эквивалент существует: «крайний срок»

Профессиональная терминология и научная лексика

В профессиональной среде использование иностранных терминов допустимо в пределах устоявшейся практики.

В сфере ИТ (backend, frontend, DevOps), медицине (screening, bypass), юриспруденции (compliance, due diligence) заимствования применяются как элементы специализированного языка. Однако при обращении к неопределённому кругу лиц или потребителям такие термины рекомендуется сопровождать пояснением.

Ключевой критерий — адресат коммуникации. Внутри конкретной профессиональной сферы допускается более широкое использование англоязычной лексики, чем в рекламе или потребительской информации.

Цитаты, названия произведений, исторические термины

Допускается использование иностранных слов в составе:

оригинальных названий книг, фильмов, музыкальных произведений

исторически закреплённых терминов

цитат на языке оригинала

Например, название произведения может сохраняться в авторском написании без обязательного перевода, если не искажает смысл и не вводит аудиторию в заблуждение.

Иностранные слова в художественных и журналистских текстах

В художественной литературе, публицистике и авторских колонках иностранные слова могут использоваться как стилистический приём. Ограничения в первую очередь касаются официальной, деловой и рекламной коммуникации, а не творческого выражения. Но даже в журналистике при освещении социально значимых тем рекомендуется делать текст понятным для широкой аудитории — через перевод или контекстное разъяснение.

Как проверить иностранное слово на соответствие закону

Компании, работающие в публичной коммуникации, должны опираться на официальные словари, ведомственные рекомендации и экспертные заключения.

Официальные нормативные словари и справочники

Правительство утвердило четыре нормативных источника, на которые можно опираться при проверке слова:

Источник Назначение Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, том 1 и том 2 (под ред. СПбГУ) Определяет официальные способы использования русского языка Словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН) Фиксирует нормативное употребление иностранных слов и отражает степень их освоенности языком Орфографический словарь русского языка (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН) Определяет правильное написание слов, включая заимствования, и часто используется как официальный источник при экспертизах Орфоэпический словарь (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН) Охватывает современное литературное произношение, ударение и грамматические формы

Если слово зафиксировано в этих источниках как общеупотребительное, риски его использования существенно снижаются.

Также рекомендуется опираться на ведомственные перечни и методические рекомендации профильных органов — в частности, Минцифры и Минпросвещения. Они публикуют реестры рекомендуемых терминов для сфер образования, цифровых сервисов и публичных коммуникаций.

Онлайн-инструменты и сервисы для самопроверки

Для первичной оценки компании могут использовать цифровые инструменты:

онлайн-версии нормативных словарей

автоматические чек-листы для маркетинговых текстов

плагины для CMS, выявляющие англицизмы без перевода

API-модули для интеграции языкового контроля в редакционные процессы

В корпоративной практике такие инструменты внедряются в контент-воронку, и текст проходит автоматическую проверку до публикации. Однако в спорных случаях онлайн-проверка не заменит правовую оценку.

Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры», рекомендует для юридической чистоты привязывать финальное решение к нормативным словарям, а средства автоматизации использовать как детектор спорных мест.

Когда нужна лингвистическая экспертиза: порядок и стоимость

Экспертиза требуется, если:

возникает спор о наличии или отсутствии русского эквивалента

слово используется в рекламе или публичной оферте

контролирующий орган усматривает нарушение законодательства

Лингвистическую экспертизу проводят специалисты профильных научных организаций или аккредитованные эксперты. В заключении они приводят анализ происхождения слова, то, насколько оно закрепилось в языке, есть ли у него эквиваленты и в каком контексте оно употребляется.

«Лингвистическая экспертиза нужна, если вы оспариваете выводы надзорного органа о „неправильном“ использовании иностранного слова и хотите доказать, что либо нарушения нет, либо оно иное по содержанию», — объясняет Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад».

Процедуру можно запустить как добровольно, для снижения рисков, так и в ходе административного разбирательства. Стоимость зависит от региона, объёма материала и сложности анализа, но для бизнеса она обычно сопоставима с затратами на юридическое заключение среднего уровня. В частных спорах сумма может составить от нескольких десятков тысяч рублей за заключение, выше — если понадобится задействовать эксперта в суде.

Штрафы и ответственность за нарушение закона

Штрафы предусмотрены кодексом об административных правонарушениях:

по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой информации) и по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

Для юрлиц — до 300–500 тыс. руб. и выше в зависимости от состава (реклама, защита прав потребителей и т. п.).

Размеры штрафов для ИП, ООО и должностных лиц

Размер санкций зависит от категории субъекта и характера нарушения:

Индивидуальные предприниматели — штрафы в среднем от 5 до 20 тыс. рублей за первое нарушение; повторные и систематические нарушения увеличивают сумму до 50–100 тыс. рублей

— штрафы в среднем от 5 до 20 тыс. рублей за первое нарушение; повторные и систематические нарушения увеличивают сумму до 50–100 тыс. рублей Юридические лица (ООО, АО и пр.) — ответственность может достигать сотен тысяч рублей за несоблюдение требований по вывескам, рекламе, упаковке или публичной информации

— ответственность может достигать сотен тысяч рублей за несоблюдение требований по вывескам, рекламе, упаковке или публичной информации Должностные лица — штрафы и предупреждения назначаются за нарушение при исполнении служебных обязанностей, как правило они, как и в случае с ИП, составляют 5–20 тыс рублей. Также возможна дисциплинарная ответственность

Повторные и систематические нарушения рассматриваются отдельно, с повышенными штрафами и возможностью применения дополнительных мер воздействия.

Кто будет проверять соблюдение норм

Обязанности по контролю за соблюдением законодательства о русском языке распределены между несколькими органами:

Роспотребнадзор проверяет соблюдение информационных требований в части потребительской информации, ценников, упаковки и инструкций

проверяет соблюдение информационных требований в части потребительской информации, ценников, упаковки и инструкций Прокуратура оценивает соответствие публичных коммуникаций федеральным законам

оценивает соответствие публичных коммуникаций федеральным законам ФАС следит за рекламой, соблюдением закона о защите прав потребителей и недопустимыми методами продвижения.

Проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми, по жалобам потребителей или обращениям конкурентов. Бизнесу важно вести внутренний мониторинг, чтобы минимизировать риск претензий.

Участвовать в надзоре не запрещено и должностным лицам других ведомств местного контроля, полиции и общественных советов.

«Практика применения только начнёт формироваться. Если ориентироваться на опыт прошлых лет, а также на действующий мораторий на плановые проверки, то контроль начинается с профилактики: предостережения, требования об устранении, затем — протоколы по административным составам», — напоминает Артём Дулгер, адвокат-партнёр адвокатского бюро «Хальченко и партнёры».

Риски репутационного характера и дополнительные издержки

Даже при отсутствии формального штрафа нарушение закона может привести к значительным косвенным затратам из-за необходимости заменить вывески и наружную рекламу. Бизнесу придётся приостановить рекламные кампании и скорректировать онлайн-контент.

Неизбежно будут возникать несоответствия, что грозит снижением доверия со стороны клиентов. Как отмечает Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», у потребителей может возникнуть путаница при резкой смене узнаваемых англоязычных элементов бренда, что приведёт к временному падению конверсии.

Кроме того, бизнесу придётся продумать стратегию продвижения в поисковых системах так, чтобы русскоязычные аналоги слов не снижали видимость товаров.

Дополнительными расходами обернётся необходимость в лингвистических и юридических экспертизах для исправления нарушений.

Чек-лист для бизнеса, как подготовиться к проверкам

Внедрение закона № 168-ФЗ требует системного подхода: просто поменять пару вывесок будет недостаточно. Компаниям понадобится провести полный аудит публичной и внутренней коммуникации, подготовить контент, наладить контроль и обучить команду. Russian Business собрали рекомендации от практикующих юристов, которые помогут минимизировать риски и соблюсти требования закона.

Этап 1: аудит и анализ

Провести инвентаризацию: проверить вывески, таблички, элементы навигации, меню, прейскуранты. Не стоит забывать о сайте, особенно о разделах с контактами, услугами и товарами. Если торговля ведётся на маркетплейсах, стоит проверить карточки и описания товаров

Разделить, что считается рекламой или публичной информацией, а что подпадает под исключение. Можно привлечь к работе специалистов: юристов, маркетологов, лингвистов, ИТ-специалистов

Устоявшимся брендам эксперты рекомендуют зарегистрировать товарные знаки или расширить изначальный перечень классов МКТУ уже зарегистрированного ТЗ. В противном случае могут возникнуть претензии ко всему бренду

Этап 2: адаптация контента и процессов

Проверить обнаруженные слова, которые могут нарушать закон, через утверждённые словари

Составить глоссарий: какие слова теперь нельзя употреблять, а какие можно. Запрещённым словам подобрать аналоги, чтобы не возникало трудностей при выстраивании коммуникации

Составить чек-листы для дизайнеров и команды маркетинга, чтобы они контролировали материалы перед публикацией. Важно подготовить и обновить все документы, которые пригодятся сотрудникам и подрядчика в коммуникации: шаблоны договоров, коммерческих предложений, презентаций и технических заданий для подрядчиков.

В договорах с подрядчиками начать прописывать, кто несёт ответственность за контент, — исполнитель или заказчик

Этап 3: внедрение и контроль

Органично встроить языковую проверку в рабочие процессы: распределить роли в согласовании контента, зафиксировать сроки проверки, распространить чек-листы и инструкции

Собрать команду на небольшой тренинг с объяснением требований регуляторов

Кто уже поменял названия

Товары на полках магазинов уже несколько лет постепенно меняют названия. Это касается бытовой химии, корма для домашних животных, средств для ухода за телом и волосами и других категорий. Vernel стал Вернель, Schauma превратилась в Шаума, а Gourmet — в Гурме.

Тем не менее не все случаи ребрендинга связаны с новым законом: после ухода ряда компаний с российского рынка и смены владельцев изменение торговых знаков стало вынужденной мерой.

Анна Грецкая, юрист и медиатор, руководитель юридического бутика «Формула успеха», приводит такой пример: компания Rostic’s зарегистрировала бренд на латинице, а для дополнительной защиты продублировала его на русском языке как «Ростик’с». Оба названия могут использоваться в материалах, предназначенных для потребителя.

Топ-10 слов, которые вызовут вопросы у проверяющих органов

Есть термины, которые чаще всего привлекают внимание контролирующих органов. Среди лидеров риска для бизнеса:

Иностранное слово Сфера наиболее частого использования Как поступать Sale маркетинговые акции и распродажи требует перевода («скидка») Black Friday маркетинговые акции и распродажи корректнее «чёрная пятница (black friday)» Coffee названия напитков в меню требует перевода («кофе») Beauty (Bar) салоны красоты требует перевода («салон красоты») Lunch / Dinner / Breakfast названия приёмов пищи в меню требует перевода («обед / ужин / завтрак») Open / Exit элементы навигации требует перевода («открыто / выход») Shop названия магазинов требует перевода («магазин») Fitness названия спортивных клубов требует перевода («фитнес») Lounge названия общественных мест требует перевода («лаунж»), русскоязычный аналог зафиксирован в Орфографическом словаре РАН Barbershop салоны красоты требует перевода («барбершоп»), русскоязычный аналог зафиксирован в Орфографическом словаре РАН

Типичные ошибки и способы их избежать

Эксперты, опрошенные Russian Business, рассказали о самых частых ошибках, которые может совершать бизнес, стараясь соблюдать новый закон.

Ошибка 1: русифицировать бренд, не проверив товарные знаки

Русифицированное название уже может быть зарегистрировано как товарный знак, поэтому может возникнуть конфликт с его нынешним обладателем, в том числе если регистрируемый и уже зарегистрированный ТЗ незначительно различаются. Перед регистрацией важно проверить, какие похожие ТЗ уже есть в реестре.

Ошибка 2: дублировать англицизм на русском мелким шрифтом

Из эстетических соображений может показаться хорошей идеей продублировать название так, чтобы надпись не бросалась в глаза. Закон чётко прописывает, что надписи на обоих языках должны быть одинакового размера, иначе регуляторы могут выписать штраф.

Ошибка 3: путать рекламу и информацию для потребителя

Для них применяются разные режимы контроля. Тем не менее новый закон распространяется на оба формата.

Ошибка 4: менять только офлайн-материалы, забывая про карточки товаров на маркетплейсах, сайты, соцсети и другие онлайн-форматы

Закон распространяется на все форматы информации, которая может влиять на решение потребителя или вводить его в заблуждение.

Ошибка 5: ​придумывать искусственные русскоязычные аналоги

Например, писать «подарок» вместо «кэшбэк» — ошибка, которая вводит в заблуждение. Подарок и кэшбэк — разные вещи, при этом оба слова уже зафиксированы в словарях.

Частые вопросы о законе от бизнеса Нужно ли переводить названия иностранных компаний-партнёров? Отвечает Елена Гринь, канд. юрид. наук, доцент, директор АНО «Академия современной юриспруденции»: «Названия иностранных компаний-партнёров переводить обычно не нужно, корректнее сохранять официальное наименование и при необходимости давать русскую транслитерацию или пояснение в скобках». Что делать, если русский аналог искажает смысл или звучит неестественно? Артём Дулгер рекомендует использовать русское название как основное, а иноязычный оригинал — как дополнительное, поместив его в скобки или расположив рядом. Марина Алексеева, управляющий партнёр компании «ПравоЛад», подчёркивает, что иностранные слова запрещено использовать, если общеупотребительный русский аналог существует. Если его нет, термин можно оставить как есть. В законе прямо указано, что слова без устоявшегося аналога, включённые в нормативные словари РАН, допустимо использовать без перевода, например релокант, чекап, блокчейн. В спорных случаях эксперт рекомендует сохранить иностранный термин, но сопроводить его понятным русским пояснением, а не придумывать непонятный аналог, который будет вводить потребителя в заблуждение. Распространяется ли закон на пользовательский контент (отзывы, комментарии)? Пользовательский контент сам по себе не подпадает под действие нового закона. Однако, если использовать отзывы и комментарии клиентов в маркетинговых целях, Роскомнадзор и ФАС могут квалифицировать их как рекламу, а к компании могут быть применены санкции. Марина Алексеева уточняет: «Как только бизнес использует пользовательский текст в витрине — выносит отзывы в отдельный блок „мнения клиентов“ на лендинге, включает в рекламные материалы, закрепляет лучший отзыв, — ответственность за соответствие языковым требованиям несёт владелец бизнеса». Поэтому безопаснее всего будет не использовать отзывы с упоминанием иностранных слов или сопровождать их аналогом на русском языке, написанным равным шрифтом.