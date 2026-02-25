Интеллектуальная собственность в 2026 году: как защитить свои права и не нарушить чужие

Интеллектуальная собственность (ИС) — это реальный актив бизнеса, который приносит прибыль и требует защиты. Не все предприниматели вовремя задумываются о том, чтобы зафиксировать свои права, а иногда неосознанно нарушают чужие. В 2026 году в законодательстве появились серьёзные изменения: компенсации за использование чужих объектов ИС выросли до 10 млн рублей, а Роспатент ужесточил требования к регистрации прав. Russian Business вместе с практикующими юристами разобрались, что относится к интеллектуальной собственности, как её защитить и самому не попасть под многомиллионный иск.

Что такое интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность (ИС) — это результат творческой или умственной деятельности, который имеет коммерческую ценность и защищён законом. Но эксперты отмечают, что с точки зрения юриспруденции ИС — это не собственность в привычном понимании, а совокупность исключительных прав на результаты творческой и интеллектуальной деятельности. Юридически правообладатель получает комплекс исключительных и личных прав на нематериальный объект.

Если объяснять простыми словами, то интеллектуальная собственность — это всё, что было создано умственным трудом, а не руками и что можно продать, лицензировать или использовать для заработка.

Объекты интеллектуальной собственности

В ст. 1225 ГК РФ закреплён широкий перечень объектов интеллектуальной собственности, но для большинства компаний критически важны всего четыре из них:

Авторские права: компьютерные программы, элементы дизайна, тексты, музыка, видео

Патенты: изобретения (новые технологии, способы производства), полезные модели (улучшенные конструкции), промышленные образцы (дизайн упаковки, интерфейса)

Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения

Ноу-хау: любая конфиденциальная информация, которая даёт конкурентное преимущество — технологии, базы клиентов, поставщики, эффективные промпты для нейросетей, методики продаж. Обычно ноу-хау регистрируется как альтернатива патентованию, если автор не хочет раскрывать своё решение, но не видит шансов получить патент. Права на ноу-хау проще оформить, но защитить их сложнее, чем патент

​Максим Али, партнёр, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Comply, отдельно отмечает важность оформления товарного знака, который отличает продукт от сотен аналогов. Его нужно регистрировать в первую очередь, до массового выхода на рынок, иначе конкуренты могут зарегистрировать похожее обозначение раньше или занять выбранное название. Товарным знаком защищают не только название компании, но и связанную с ней продукцию, технологии и персонажей.

ИИ и интеллектуальная собственность

С защитой результатов работы нейросетей дело обстоит сложнее. Виктория Ольхова, старший юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», считает, что всё зависит от того, какой творческий вклад внёс пользователь в получение готового результата и достаточно ли его, чтобы признать авторство. При этом, уточняет Виктория, понятие «творческого вклада» не определено в законе.

«В большинстве стран сформировался базовый принцип: с точки зрения права автором может быть только человек. Произведение, которое полностью создала нейросеть, не имеет авторства и не является объектом права. Российское законодательство применяет тот же подход. Так, Гражданский кодекс РФ (ч. 1 ст. 1228) прямо указывает, что автором произведения может быть только физическое лицо. При этом физическое лицо должно внести творческий вклад в произведение», — делится мнением Кирилл Никитин, руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX.

Анна Гилёва, юрист по интеллектуальной собственности и СЕО юридической компании EVERFLEX, объясняет, что нейросеть, будучи программным инструментом, не может быть автором, следовательно сгенерированные ею изображения, тексты, музыка и видео не получают автоматической правовой охраны. Если компания использует объект, созданный нейросетью, без доработки, то исключительные права на такое произведение не возникают ни у компании, ни у пользователя нейросети, ни у разработчика ИИ-системы.​

Однако в судебной практике уже случались прецеденты, когда на генерацию нейросети распространилось авторское право. Народный суд китайского города Чаншу в 2025 году подтвердил, что изображение, созданное пользователем с помощью Midjourney и доработанное в Photoshop, может быть защищено авторским правом, поскольку при создании изображения человек проявил оригинальные творческие решения при формулировке запросов и последующей обработке.​

Максим Али добавляет: «Для выстраивания политики работы с чужой ИС безопаснее считать, что результаты генерации — это тоже охраноспособный объект. Яркий пример — это дело „Рефейс технолоджис“, где компания защищала права на видео с дипфейком Киану Ривза. Несмотря на то что в создании участвовал ИИ, суд признал видеоролик охраноспособным. Именно потому, что над ним трудились операторы, сценаристы и другие „традиционные“ авторы».

При этом, как отмечает Екатерина Калиничева, партнёр юридической компании Semenov&Pevzner, в конце 2025 года в Госдуму РФ был внесён законопроект о маркировке ИИ-контента, за отсутствие которой предусмотрены штрафы.

Последние изменения в российском законодательстве касательно интеллектуальной собственности

Основной законодательный акт, который регулирует авторское право и другие объекты интеллектуальной собственности, — Федеральный закон № 230-ФЗ от 18.12.2006. С его принятием была утверждена Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дополнительно применяются:

Арбитражный процессуальный кодекс РФ — при рассмотрении споров между юридическими лицами и ИП

Кодекс административного судопроизводства РФ — для споров с участием физических лиц

Федеральный закон «О защите конкуренции» — для случаев недобросовестной конкуренции

Регламенты и положения Роспатента и ФИПС

За последние два года законодательство подверглось ряду изменений.

Взыскание расходов

10 февраля 2024 года вступили в силу поправки в ГК, которые позволяют взыскать с ответчика всю сумму, которую истец потратил на судебные разбирательства. Теперь выигравшая спор сторона может взыскать пошлины, расходы на услуги специалистов и представителей в рамках рассмотрения дела в Палате по патентным спорам Роспатента.

Усиление ответственности

С 12 июня 2024 года, согласно Федеральному закону № 133-ФЗ, повысились пороги ущерба для уголовной ответственности:

крупный ущерб — от 500 000 рублей (ранее 100 000 рублей)

особо крупный — от 2 000 000 рублей (ранее 1 000 000 рублей)

После этого изменения ряд уголовных дел был пересмотрен, а виновных освободили от ответственности: их действия перестали считаться преступлением.

Некоторые суммы компенсаций снижены, например, с 5 млн до 100 тыс. рублей — за удаление информации об авторском праве. По мнению авторов законопроекта, подобное нарушение не несёт такого экономического вреда, как копирование чужого объекта ИС.

С 4 января 2026 года действуют изменения по Федеральному закону от 7 июля 2025 г. № 214-ФЗ, существенно ужесточающие ответственность:

Верхний предел компенсации увеличен с 5 млн до 10 млн рублей. В некоторых случаях компенсация может быть выше, если она будет рассчитана по модели двукратной стоимости лицензии или контрафактных товаров

Компенсация в твёрдом размере составляет от 11 000 до 11 000 000 рублей, ранее — от 10 000 до 5 000 000 рублей

При расчёте в двукратной стоимости контрафактных экземпляров применяется коэффициент 220% от соответствующей стоимости

Минимальная компенсация за нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы увеличена с 10 000 до 50 000 рублей

Введена статья 1252.1 ГК РФ о возможности снижения компенсации для добросовестных нарушителей — максимум до 500 000 рублей для предпринимателей, которые «не знали и не должны были знать» о нарушении

Реформа системы пошлин Роспатента

В октябре 2024 года Роспатент отменил льготу в размере 30% от суммы пошлины за электронную подачу заявок и повысил стоимость регистрации отдельных объектов интеллектуальной собственности. Анна Гилёва, юрист по интеллектуальной собственности и СЕО юридической компании EVERFLEX, отмечает, что это изменение ввели без переходного периода и предварительного обсуждения, что застало профессиональное сообщество врасплох.

С октября 2025 года пошлины за регистрацию товарных знаков зависят от длины перечня товаров и услуг. Теперь базовая пошлина покрывает до 10 наименований товаров и услуг в одном классе МКТУ, а за каждое последующее наименование взимаются дополнительные 500 рублей.

Как объясняет Анна Гилёва, это нововведение кардинально изменило стратегию регистрации: бизнес перешёл от широких перечней («все товары класса») к максимально точечным формулировкам для оптимизации расходов. Патентные поверенные стали «мастерами-лингвистами», которые сокращают перечни до 10 позиций без потери охвата нужных товаров.

С 21 октября 2024 года действуют поправки в ГК, которые разрешают использовать произведения неизвестных авторов. Поправки допускают использование произведений, исполнений и фонограмм, правообладатели которых неизвестны: информации об их имени/наименовании или месте жительства / адресе юридического лица нет. При этом, как сообщает Виктория Ольхова, старший юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», на сегодняшний день в реестре «сиротских произведений» нет ни одного наименования — судя по всему, этот механизм пока не используется.

Льготы по новизне

3 августа 2025 года вступили в силу поправки в ГК, благодаря которым можно запатентовать изобретение уже после публичной огласки. Новизна изобретения — обязательное условие для выдачи патента. Раньше заявку на его выдачу можно было подать в течение 6 месяцев с момента обнародования изобретения автором или третьим лицом, которое узнало об изобретении от автора. После этого срока Роспатент отказывал в выдаче патента, так как изобретение уже считалось не новым. Поправки продлили срок подачи заявки до 12 месяцев.

Закон о защите русского языка

С 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 168-ФЗ, который запрещает использование иностранных слов в потребительской информации без дублирования на русском языке. Для бизнеса это означает, что все вывески, меню, прейскуранты, элементы навигации в торговых центрах, инструкции по эксплуатации товаров и другие публичные носители информации должны быть полностью на русском языке. Исключение — зарегистрированные товарные знаки на иностранных языках, которые могут использоваться без перевода.

Права на интеллектуальную собственность

Права объектов интеллектуальной собственности делятся на три группы:

Исключительные права — право использовать объект любым способом и запрещать это делать другим. Вы можете продавать, лицензировать, передавать права по договору или просто держать «для себя»

— право использовать объект любым способом и запрещать это делать другим. Вы можете продавать, лицензировать, передавать права по договору или просто держать «для себя» Личные неимущественные права — право авторства и право на имя. Эти права нельзя передать или продать: вы навсегда останетесь автором своего текста или дизайна, даже если продали исключительные права на него

— право авторства и право на имя. Эти права нельзя передать или продать: вы навсегда останетесь автором своего текста или дизайна, даже если продали исключительные права на него Иные права — например, право следования (автор получает процент от перепродажи оригинала произведения искусства) или право доступа (автор может требовать доступ к своему произведению для создания копий).

«Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный объект, в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Например, право собственности на картину как объект материального мира и интеллектуальное право на запечатлённое в этой картине произведение являются самостоятельными правами», — подчёркивает Виктория Ольхова, старший юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов».

Как защитить интеллектуальную собственность

Кирилл Никитин, руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX, считает, что работу по защите своей интеллектуальной собственности нельзя «поставить на паузу» — это постоянный, комплексный и многогранный процесс. Помимо традиционных, проактивных способов защиты, таких как регистрация, патентование объектов, договорная работа и мониторинг, эксперт советует не меньше внимания уделять реактивным способам, связанным с изменениями внутренней и внешней конъюнктуры.

«Ситуация на рынке интеллектуальной собственности остаётся сложной, и стороны постепенно идут по пути ужесточения взаимных требований и правил. Если отечественное регулирование, очевидно, является реакционным, оттого прогнозируемым, то внешние факторы носят более хаотичный характер, оттого строить какие-либо долгосрочные гипотезы в этом отношении невозможно», — отметил Кирилл Никитин.

Бизнесу

Эксперты выделили обязательные шаги для защиты интеллектуальной собственности:

1. Регистрация товарного знака

Товарные знаки регистрируют согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая охватывает не только непосредственно производимые товары, но и сопутствующие услуги. С учётом новой системы пошлин оптимальнее всего, по мнению экспертов, регистрировать перечень из 10 наименований, максимально точно покрывающих фактическую и планируемую деятельность.​

2. Получение патента

Новое изобретение — технологию, устройство, дизайн — необходимо запатентовать. Это даст монополию на использование изобретения сроком до 20 лет. Это долгая процедура, но она даёт весомые плюсы: патент легче защитить, чем ноу-хау, а некоторые отрасли, например фармацевтика, буквально построены на патентах.

3. Режим коммерческой тайны

С помощью этого режима обладатель информации устанавливает меры конфиденциальности, ограничивая третьим лицам доступ к уникальным, ценным сведениям, которые приносят действительную или потенциальную пользу его компании. Подходит для защиты ноу-хау, клиентских баз, уникальных бизнес-процессов.

«Необходимо ввести режим конфиденциальности, то есть иметь внутренние положения о защите ценной информации, и заключать NDA с работниками и подрядчиками», — объясняет Максим Али, партнёр, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Comply.

4. Договоры с сотрудниками и подрядчиками

В договорах стоит прописать условие о передаче исключительных прав на результаты работы компании. Иначе права могут остаться у физического лица — разработчика.

5. Тотальная проверка

Анна Гилёва, юрист по интеллектуальной собственности и СЕО юридической компании EVERFLEX, приводит показательный кейс: «Компания „Синергетик“, производитель бытовой химии, столкнулась с иском на 774 миллиона рублей за использование на упаковке фразы „Я люблю свою семью“. Казалось бы, обычная фраза, которую любой может использовать в повседневной речи. Однако выяснилось, что эти слова зарегистрированы как товарный знак другой компанией».

Эксперт рекомендует следующий алгоритм проверки:

На стадии концепции дизайна маркетологи и юристы составляют полный список всех текстовых элементов и визуальных образов Юрист или патентный поверенный проверяет каждый элемент через базу Роспатента При обнаружении потенциальных проблем либо конфликтный элемент заменяется аналогом, либо компания обращается к правообладателю за лицензией

Стоимость предварительной проверки дизайна юристом или патентным поверенным составляет 30 000–80 000 рублей, тогда как цена ошибки — сотни миллионов рублей компенсации с остановкой производства и изъятием товаров из оборота.

Бизнес на маркетплейсах сталкивается с уникальными рисками, и здесь способы защиты будут различаться. Недобросовестные продавцы массово используют чужие товарные знаки в названиях карточек товаров, описаниях, поисковых тегах для привлечения трафика. Анна Гилёва объясняет, что правообладатель должен систематически мониторить площадки и направлять жалобы через личный кабинет маркетплейса, требуя удаления нарушающих карточек на основании статьи 1484 ГК РФ.

Эксперты советуют обращаться к специалистам: без патентного поверенного вряд ли с первой попытки получится правильно оформить заявку, рассчитать пошлины и найти общий язык с Роспатентом. Даже обычный договор лучше заключать с юристом: от формулировок в нём может кардинально зависеть переход прав.

Физическому лицу

Фрилансеры, авторы и контентмейкеры тоже защищены Федеральным законом № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Эксперты, опрошенные Russian Business, дают следующие рекомендации.

1. Не передавать результаты работы без письменного договора

Договор должен иметь форму авторского заказа (статья 1288 ГК РФ), лицензионного соглашения (статья 1235 ГК РФ) или трудового договора с положениями о служебных произведениях.​ Анна Гилёва, юрист по интеллектуальной собственности и СЕО юридической компании EVERFLEX, предупреждает, что устные договорённости или переписка в мессенджерах не обеспечивают защиту в полной мере. С их помощью будет очень сложно доказать условия сотрудничества в суде.​

2. Чётко определять объём передаваемых прав

В договоре важно чётко определить объём передаваемых прав: получает ли заказчик исключительное право (полную передачу всех прав, после чего автор не может использовать произведение самостоятельно) или неисключительную лицензию (право использования, при котором автор сохраняет возможность использовать произведение и предоставлять лицензии другим клиентам).​

3. Обязательно прописывать конкретные способы и условия использования

Воспроизведение, распространение, публичный показ, переработка, размещение в интернете, использование в рекламе, печать на упаковке товаров — необходимо точно указать способы использования результатов своего труда, а также территорию (Российская Федерация, страны ЕАЭС, весь мир) и срок действия прав.​

Анна Гилёва уточняет, что без точного указания всех параметров использования по умолчанию считается, что предоставлена неисключительная лицензия на территории РФ сроком на 5 лет для способов использования, прямо указанных в тексте (ст. 1235 ГК РФ).​

4. Депонирование произведения

Перед тем как передать работу заказчику, нужно зафиксировать авторство. Депонирование произведения — это фиксация авторства на определённую дату путём официальной регистрации произведения или передачи на хранение уполномоченной организации. Оно создаёт неопровержимое доказательство существования работы в определённую дату и вашего авторства. Для депонирования можно обратиться в Российское авторское общество (РАО), оформить нотариальное удостоверение или зафиксировать время создания работы в электронном виде.​

Помимо депонирования, важно сохранить всю историю создания: черновые версии, эскизы, исходные файлы в графических редакторах с сохранением слоёв, переписку с заказчиком относительно технического задания, правок и согласования.

Чек-лист. Как физлицу и бизнесу не нарушить чужие права

Не использовать чужие фото, музыку, шрифты, тексты без разрешения или лицензии

Проверять товарные знаки перед запуском бренда через базу Роспатента или международные реестры

Читать условия лицензии при использовании контента из стоков: не всё можно использовать в коммерческих целях

Не копировать дизайн сайтов, приложений, упаковок: даже «вдохновение» может стать основанием для иска

Указывать источники при цитировании: до 10% объёма можно цитировать с указанием автора

Использовать контент нейросетей, прочитав пользовательские соглашения: у каждого сервиса свои правила

Покупать лицензии на шрифты, иконки, графику, особенно для коммерческих проектов

Не выдавать чужие работы за свои, даже если они сильно переработаны, это всё равно будет считаться плагиатом

Что делать, если ваши права нарушены

Юрист по интеллектуальной собственности и СЕО юридической компании EVERFLEX Анна Гилёва даёт такие рекомендации по защите своих прав:

1. Зафиксировать нарушения

Для начала необходимо собрать все доказательства нарушения ваших прав самостоятельно или с помощью специалистов. К примеру, заказать нотариальный осмотр интернет-страницы: нотариус в присутствии правообладателя откроет сайт, зафиксирует содержание и составит протокол. Стоимость таких услуг — 3000–7000 рублей.

Также можно оформить протокол онлайн через сервисы электронной фиксации доказательств. Этот документ будет иметь статус неопровержимого доказательства в суде, в отличие от обычных скриншотов, которые ответчик может оспорить. Для офлайн-нарушений можно провести контрольную закупку товара с составлением акта в присутствии двух свидетелей, сохранив чек, упаковку и сам товар. Также необходимо получить выписку из реестра Роспатента, подтверждающую ваше исключительное право на товарный знак или патент.

2. Направить претензию нарушителю

В претензии необходимо указать:

описание нарушенного права со ссылками на свидетельство

конкретные действия нарушителя

требование прекратить нарушение

расчёт компенсации

предупреждение о судебных последствиях

Направлять претензию нужно заказным письмом с уведомлением и сроком ответа до 30 дней — это правило закреплено в ч. 5 ст. 4 АПК РФ (досудебный порядок для экономических споров).

3. Обратиться к администрации платформы, где обнаружили нарушение

Если нарушение происходит на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете, подать жалобу можно через специализированную форму площадки. Маркетплейс обязан рассмотреть жалобу за 10–30 дней и удалить карточки нарушителя, иначе площадка становится солидарно ответственной за нарушение.

4. Подать в суд

Если досудебные меры не сработали, то придётся обращаться в суд с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию. Юрлицам и ИП нужно подавать иск в арбитражный суд, а физлицам — в суд общей юрисдикции.

Также важно сразу ходатайствовать об обеспечительных мерах: аресте товаров на складах и в пунктах выдачи маркетплейсов, блокировке расчётных счетов нарушителя в пределах суммы иска, запрете на продажу товаров до решения суда. Без обеспечительных мер нарушитель выведет активы, и исполнить решение суда станет невозможно.