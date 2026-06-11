Блогеры готовятся работать за процент с рекламных продаж — оптимальным называют вознаграждение 10–20% от заказа

Каждый второй блогер считает, что процент с продаж станет основной моделью заработка на рекламе в ближайшие годы. Сами авторы всё чаще оценивают рекламу через конкретный результат, говорится в исследовании платформы VK AdBlogger. 69% блогеров называют количество продаж главным показателем эффективности интеграций.

Продажи оказались важнее просмотров и охватов

41% блогеров считают, что процент с продаж станет основной моделью заработка только для отдельных категорий авторов. Лишь 7% уверены, что рынок сохранит ориентацию на рекламные интеграции с фиксированной оплатой.

В то же время сами блогеры всё чаще оценивают рекламу по её влиянию на продажи. Для 69% главным показателем успешной интеграции стало количество заказов, которые она принесла бизнесу. Переходы по ссылкам важны для 51% авторов, просмотры и охваты — для 45%, а вовлечённость аудитории — для 43%.

Большинство авторов готовы работать за комиссию 10-20% с продаж

Почти половина блогеров (44%) согласны рекламировать товары, если будут получать от 10% до 20% от каждой продажи. Ещё 41% готовы работать за комиссию выше 20%.

Вознаграждение ниже 10% заинтересует только 9% авторов.

В качестве примера VK AdBlogger приводит продажу наушников стоимостью 6 тыс. рублей. Если блогер получает комиссию 15%, а по его ссылке товар купят пять раз, его заработок составит 4,5 тыс. рублей. Авторы VK заработали 718 млн ₽ на донатах: больше всего денег в 2026 году приносят темы про хобби и рукоделие Читать

Любимый бренд оказался важнее более высокого гонорара

При выборе рекламного продукта 64% блогеров ориентируются на товары, которыми пользуются сами. 78% авторов готовы выбрать для рекламы бренд, который им нравится, даже если другая интеграция принесёт больше денег.

Среди критериев выбора рекламных интеграций 49% блогеров назвали интерес к самому продукту. Для 37% важно, чтобы товар органично вписывался в контент. Размер вознаграждения оказался главным фактором лишь для 6% опрошенных.

Аудитория лучше реагирует на обзоры и личные рекомендации

Две трети блогеров считают, что аудитория лучше всего реагирует на рекламу, основанную на личном опыте использования продукта. Речь идёт прежде всего об обзорах, где автор рассказывает, как сам пользуется товаром. Ещё 45% уверены, что лучший отклик получают интеграции, в которых продукт становится частью повседневного контента.

Руководитель группы монетарной мотивации авторов ВКонтакте Елизавета Пескова отметила, что именно поэтому блогеры всё чаще выбирают для рекламы товары, которыми пользуются сами, и самостоятельно определяют формат их подачи.

«Рынок инфлюенс-маркетинга созрел до модели, где важен охват и бизнес-результат. Блогеры сами тянутся к CPA, потому что модель даёт им свободу выбора и больше возможностей для заработка», — подчеркнула Елизавета Пескова.

По её словам, аудитория положительно воспринимает нативный подход, а бизнес в результате получает больше заказов.