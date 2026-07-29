В России обсуждают новые меры поддержки ИИ-отрасли — объём субсидии для бизнеса может составить почти 72 млрд ₽

В России обсуждают пакет мер поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта, его размер может составить 71,7 млрд ₽ в год, пишет РБК со ссылкой на источники. Согласно инициативе АНО «Цифровая экономика», разработчики ИИ-моделей смогут получить налоговые льготы, а дата-центры — приоритет при подключении к электросетям. Меры предлагается распространить не только на «Яндекс» и «Сбер», но и на другие компании, создающие собственные ИИ-модели, включая Т-Банк, МТС и «Норникель».

На разработку ИИ предлагают направить 52,4 млрд ₽

Как сообщил РБК, предложение АНО «Цифровая экономика» направила в Минцифры с участием «Яндекса», «Сбера» и других представителей рынка. Согласно документу, основная часть поддержки должна прийтись на разработчиков ИИ.

Авторы инициативы предлагают выделять 52,4 млрд ₽ в год на поддержку создания ИИ-решений. Ещё 19,3 млрд ₽ планируется направить на стимулирование спроса на нейросетевые технологии со стороны бизнеса.

В Минцифры сообщили РБК, что предложения сейчас находятся на стадии обсуждения.

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Льготы могут получить создатели собственных ИИ-моделей

По словам источника РБК, знакомого с обсуждением, претендовать на поддержку смогут не только разработчики ИИ-решений, но и компании, которые внедряют генеративные технологии.

Меры поддержки обсуждаются не только для «Яндекса» и «Сбера». По словам источника издания, средства могут также получить около десятка разработчиков крупных фундаментальных моделей, в том числе Т-Банк, МТС и «Норникель».

Субсидия на ИТ-льготы может составить 31 млрд ₽ в год

Самую большую часть потенциальной поддержки — 31 млрд ₽ в год — может составить распространение действующей ИТ-льготы на компании, которые владеют «национальными» ИИ-моделями и имеют собственные дата-центры. Речь идёт о нулевой ставке налога на прибыль и пониженных страховых взносах.

Ещё 15,3 млрд ₽ потребуется на введение «повышающего коэффициента 2» при учёте расходов на покупку оборудования для разработки национальных моделей. В список оборудования входят видеокарты, сетевое оборудование и жёсткие диски.

Важно «Повышающий коэффициент 2» означает, что при расчёте налоговых расходов компании смогут учитывать затраты в двойном размере. Если компания потратила, например, 100 млн ₽ на покупку оборудования для создания ИИ-модели, то при расчёте налоговой базы она сможет учесть не 100 млн ₽, а 200 млн ₽. Это снижает размер прибыли, с которой рассчитывается налог, и, соответственно, уменьшает налоговую нагрузку компании.

Разработчикам ИИ предлагают компенсировать расходы на обучение моделей

АНО «Цифровая экономика» также предлагает ввести «повышающий коэффициент 2» при учёте расходов на дообучение «суверенных» и «национальных» моделей. На эту меру потребуется 5,4 млрд ₽ в год.

Кроме того, инициатива включает:

освобождение дата-центров от налога на имущество — 1 млрд ₽ в год;

введение пониженной ставки НДС 10% для автономного транспорта.

Бизнесу сможет провести налоговый вычет за расходы на ИИ-технологии

Отдельный блок предложений направлен на увеличение спроса на ИИ среди компаний.

АНО «Цифровая экономика» предлагает ввести налоговый вычет из налога на прибыль или налога по упрощённой системе налогообложения на услуги удалённого доступа к ИИ-платформам (без установки собственной инфраструктуры). В базовом варианте такая мера потребует 5,5 млрд ₽ в год, в расширенном — 12 млрд ₽.

Ещё 1,8 млрд ₽ автор инициативы предлагают направить на обнуление НДС для облачных ИИ-сервисов и платформ.

Дата-центры могут получить приоритет при подключении к электросетям

В инициативу также вошли меры по развитию инфраструктуры для ИИ-проектов. АНО «Цифровая экономика» предлагает:

субсидировать строительство и модернизацию дата-центров;

предоставить льготы операторам ЦОДов на аренду;

выдавать льготные кредиты на закупку серверов и графических процессоров;

выделять гранты на создание массивов данных;

запустить венчурные фонды для ИИ-проектов.

Кроме того, авторы инициативы предлагают обеспечить дата-центрам приоритетное подключение к электросетям.