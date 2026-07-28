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Даже глава OpenAI не устоял: Сэм Альтман удалил TikTok, когда начал проводить в приложении несколько часов в день

Руководитель компании начал пользоваться сервисом во время работы над Sora, но признал, что не смог противостоять его алгоритмам
28 июля 2026, 20:00
Время прочтения 2 минуты
Сэм Альтман
Фото: Anna Moneymaker / Staff / Getty Images
Искусственный интеллект
Бизнес
Личное
Технологии
Тренды
Автор:
Анастасия Черкесова

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признался, что удалил TikTok после того, как стал проводить в приложении по несколько часов в день, сообщил Business Insider. Изначально Сэм Альтман начал пользоваться платформой, чтобы изучить алгоритмы перед запуском ИИ-сервиса Sora. Со временем, по его словам, он оказался слишком вовлечён в бесконечную ленту коротких видео.

Глава OpenAI предпочёл отказаться от TikTok

По словам Сэма Альтмана, до работы над Sora — моделью ИИ, предназначенной для генерации видеороликов по текстовому описанию, — он почти не пользовался TikTok. Глава OpenAI лишь изредка открывал ссылки на видео, которые присылали друзья.

Во время подготовки к запуску Sora в 2024 году он решил самостоятельно изучить пользовательский опыт и алгоритмы платформы TikTok. Постепенно десятиминутные сессии превратились сначала в час перед сном, а затем, как рассказал Сэм Альтман, однажды он провёл в TikTok около трёх часов подряд.

Позже глава OpenAI смог ограничить использование приложения приложения до пяти–десяти минут перед сном, однако предпочёл отказаться от него.

Вскоре OpenAI отказалась от развития приложения с ИИ-видео

Сэм Альтман поделился историей во время разговора о разработке Sora. Приложение запустили в конце 2024 года. Оно вызвало большой интерес пользователей и привело к партнёрству OpenAI с Disney.

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Альтман также связал свой опыт использования TikTok с разработкой умной колонки OpenAI, над которой компания работает совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Их планируют представить до конца года.

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