Даже глава OpenAI не устоял: Сэм Альтман удалил TikTok, когда начал проводить в приложении несколько часов в день

Даже глава OpenAI не устоял: Сэм Альтман удалил TikTok, когда начал проводить в приложении несколько часов в деньРуководитель компании начал пользоваться сервисом во время работы над Sora, но признал, что не смог противостоять его алгоритмам
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признался, что удалил TikTok после того, как стал проводить в приложении по несколько часов в день, сообщил Business Insider. Изначально Сэм Альтман начал пользоваться платформой, чтобы изучить алгоритмы перед запуском ИИ-сервиса Sora. Со временем, по его словам, он оказался слишком вовлечён в бесконечную ленту коротких видео.
Глава OpenAI предпочёл отказаться от TikTok
По словам Сэма Альтмана, до работы над Sora — моделью ИИ, предназначенной для генерации видеороликов по текстовому описанию, — он почти не пользовался TikTok. Глава OpenAI лишь изредка открывал ссылки на видео, которые присылали друзья.
Во время подготовки к запуску Sora в 2024 году он решил самостоятельно изучить пользовательский опыт и алгоритмы платформы TikTok. Постепенно десятиминутные сессии превратились сначала в час перед сном, а затем, как рассказал Сэм Альтман, однажды он провёл в TikTok около трёх часов подряд.
Позже глава OpenAI смог ограничить использование приложения приложения до пяти–десяти минут перед сном, однако предпочёл отказаться от него.
Вскоре OpenAI отказалась от развития приложения с ИИ-видео
Сэм Альтман поделился историей во время разговора о разработке Sora. Приложение запустили в конце 2024 года. Оно вызвало большой интерес пользователей и привело к партнёрству OpenAI с Disney.
В марте 2026 года OpenAI объявила о закрытии проекта. В компании решили, что проект оказался слишком дорогим, а создание видео требовало слишком больших вычислительных мощностей.
Ранее OpenAI анонсировала устройство, которое избавит пользователей от потока уведомлений
Альтман также связал свой опыт использования TikTok с разработкой умной колонки OpenAI, над которой компания работает совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Их планируют представить до конца года.
По словам главы OpenAI, компания хочет создать устройство, которое избавит пользователей от постоянного потока уведомлений.