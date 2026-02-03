OpenAI жертвует Sora и другими проектами ради ChatGPT

OpenAI бросила все силы на развитие ChatGPT, почти перестав вкладываться в другие амбициозные проекты, пишет Financial Times. Из-за этого, по информации источников, учёным просто не хватает мощностей компьютеров для проверки своих идей. В результате ключевые специалисты начали увольняться — чтобы продолжать исследования в других местах.

Сторонние проекты — в том числе Sora — испытывают дефицит ресурсов

Как сообщает Financial Times, команды, которые не занимаются большими языковыми моделями, вынуждены отдельно запрашивать у руководства вычислительные «кредиты» для работы. В последние месяцы такие запросы часто отклоняются или предоставляются в объёме, которого недостаточно для полноценной работы.

Разработчики «неприоритетных» проектов, среди которых оказалась и Sora для генерации ИИ-видео, ощущают острую нехватку не только вычислительной инфраструктуры, но и простого внимания менеджмента. В результате даже перспективные технологии оказываются заморожены. Такое положение дел заставляет талантливых инженеров задуматься об уходе в другие компании или стартапы, где их работа будет цениться выше.

Ключевые специалисты покидают OpenAI — в том числе вице-президент по исследованиям Джерри Творек

За последние месяцы из OpenAI ушли несколько ключевых специалистов, включая вице-президента по исследованиям Джерри Творека, исследователя Андреа Валлоне и экономиста Тома Каннингема. Творек заявил, что хочет работать над проектами, которые сложно реализовывать в нынешней структуре OpenAI, где главным приоритетом стала коммерческая успешность ChatGPT.

Под руководством Сэма Альтмана OpenAI радикально сменила курс: из передовой научной лаборатории она превратилась в крупную технологическую компанию, нацеленную на прибыль. Чтобы продемонстрировать инвесторам быстрый рост и финансовую отдачу, всё руководство сфокусировалось на одном продукте — ChatGPT.

В результате сотрудников и вычислительные ресурсы массово перевели с перспективных экспериментов на доработку и улучшение функциональности чат-бота, поставив под угрозу долгосрочные инновации, отмечают источники Financial Times.

Контекст

Текущий отток исследователей особенно выделяется на фоне агрессивной кадровой политики OpenAI. В январе 2026 года компания смогла вернуть в команду сразу трёх бывших сотрудников, в том числе сооснователей OpenAI, ушедших работать в стартап Thinking Machines Lab. Его основательница — бывший технический директор OpenAI Мира Мурати.

Уход вице-президента по исследованиям и других ключевых специалистов вновь показывают внутренние трудности компании. Если раньше сотрудники уходили к другим проектам ради денег, теперь они покидают компанию, чтобы продолжить исследования, которые больше не вписываются в текущую бизнес-модель OpenAI.