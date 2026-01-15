OpenAI переманивает кадры из стартапа своей же экс-работницы

Стартап Thinking Machines Lab, основанный бывшей CTO OpenAI Мирой Мурати, лишился сразу двух сооснователей. Технический директор и соучредитель компании Баррет Зоф покинул проект и возвращается в OpenAI. Вместе с ним в OpenAI переходят ещё два бывших сотрудника Thinking Machines, пишет TechCrunch.

Новый технический директор — Сумит Чинтала с 10-летним опытом работы в Meta*

Об уходе из компании сооснователя и технического директора Баррета Зофа Мурати сообщила 14 января в соцсети X. В публикации она отметила, что новым CTO*Технический директор компании. Thinking Machines станет Сумит Чинтала, ранее входивший в команду стартапа.

По словам Миры Мурати, Чинтала долго находится в сфере ИИ и внёс значимый вклад в развитие компании. Ранее он более 10 лет работал в Meta* над глубоким обучением и компьютерным зрением.

Thinking Machines занимается разработкой передовых ИИ-моделей и инструментов для работы с искусственным интеллектом.

Специалисты перешли в Thinking Machines из OpenAI — и вернулись обратно

Спустя меньше часа после заявления Мурати, CEO направления приложений OpenAI Фиджи Симо сообщила о возвращении в компанию Баррета Зофа, а также Люка Метца и Сэма Шонхольца. Все трое уже работали в OpenAI ранее, а Метц и Зоф были сооснователями Thinking Machines.

Баррет Зоф, бывший технический директор Thinking Machines, ранее занимал должность вице-президента по исследованиям в OpenAI, а до этого шесть лет работал исследователем в Google. Метц и Шонхольц входили в технические команды OpenAI до перехода в стартап Thinking Machines.

Среди инвесторов Thinking Machines — Nvidia

Thinking Machines Lab была основана после ухода Миры Мурати из OpenAI в сентябре 2024 года. Она присоединилась к компании в июне 2018 года в качестве вице-президента по прикладному искусственному интеллекту и партнёрствам. В 2022 году Мурати стала техническим директором OpenAI.

В июле 2025 года стартап привлёк $2 млрд инвестиций. Деньги вложили крупные фонды и технологические компании, включая Nvidia*Крупнейший в мире производитель чипов для искусственного интеллекта и машинного обучения., Andreessen Horowitz*Один из крупнейших венчурных фондов Кремниевой долины. Инвестирует в технологические стартапы на ранних и поздних стадиях., Accel*Международный венчурный фонд, известный инвестициями в Facebook, Slack и Dropbox. Работает с технологическими стартапами на ранних этапах., AMD*Производитель процессоров и графических ускорителей. и Jane Street*Международная торговая компания, специализирующаяся на алгоритмической торговле. Инвестирует в проекты, связанные с обработкой данных и высокопроизводительными вычислениями.. После сделки Thinking Machines Lab оценили в $12 млрд. Несмотря на масштаб финансирования, стартап менее чем за год существования уже столкнулся с заметной текучкой ключевых кадров, пишет TechCrunch.

Марк Цукерберг хотел купить Thinking Machines — сделка не состоялась

В октябре 2025 года Thinking Machines Lab покинул ещё один сооснователь — Эндрю Таллок. Как сообщала The Wall Street Journal, он объявил о своём уходе сотрудникам и перешёл в Meta*. В стартапе подтвердили факт ухода, отметив, что Таллок уволился по личным причинам.

Ранее WSJ писала, что CEO Meta* Марк Цукерберг предпринимал попытку приобрести Thinking Machines Lab целиком. После того как сделка не состоялась, Meta* сосредоточилась на точечном найме ключевых специалистов.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ