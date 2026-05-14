В России хотят внедрить ИИ в сферу строительства и ЖКХ: нейросети будут обрабатывать документы и обращения граждан

Минстрой предлагает внедрить ИИ в строительство и ЖКХ, сообщает Forbes. К 2030 году нейросети смогут контролировать этапы строительства и анализировать проектную документацию. В сфере ЖКХ чат-ботам хотят доверить обработку обращений граждан, анализ данных счётчиков, а также предупреждение управляющих компаний об авариях и неисправностях оборудования.

Автоматизация работы с документацией сэкономит 16,6 млрд ₽

В Минстрое рассчитывают, что к 2030 году внедрение ИИ в работу с проектной и технической документацией в строительной сфере даст многомиллиардный экономический эффект:

автоматизация экспертизы проектной документации с помощью ИИ-агентов — 1,6 млрд рублей;

автоматизация работы с технической документацией в половине строительно-монтажных компаний — 11,5 млрд рублей;

внедрение ИИ для внутренней проверки документации в половине компаний, занимающихся проектированием объектов строительства, — ещё 3,5 млрд рублей.

Алгоритмы будут выявлять нарушения в строительстве объектов

Минстрой также предлагает внедрить ИИ-инструменты для проектирования половины объектов капитального строительства — ожидаемый экономический эффект оценивается в 7 млрд рублей.

Ещё 24,1 млрд рублей, по расчётам министерства, можно сэкономить за счёт ИИ-систем контроля и мониторинга на половине строящихся многоквартирных домов к 2030 году. На объектах ИИ-системы смогут:

отслеживать отклонения от календарного графика;

фиксировать задержки поставок;

определять не начавшиеся этапы работ;

выявлять дефекты — трещины и отклонения от вертикали и горизонта;

контролировать соблюдение техники безопасности;

фиксировать нарушения и формировать отчёты.

ИИ ускорит обработку обращений жителей вдвое

К 2030 году 75% обращений граждан по теме ЖКХ должны будут обрабатывать чат-боты и голосовые помощники на базе ИИ. В Минстрое рассчитывают, что это ускорит работу с жалобами и запросами жителей в 1,5–2 раза.

Кроме того, с помощью ИИ министерство предлагает сократить до 70% время разработки проектов благоустройства общественных территорий.

ИИ начнёт предупреждать аварии до их возникновения

В сфере ЖКХ Минстрой предлагает внедрять ИИ для обслуживания социальных объектов. Системы будут анализировать данные счётчиков и состояние оборудования, чтобы заранее предупреждать аварии и оптимизировать энергоснабжение. Экономический эффект от этого направления оценивается в 1,5 млрд рублей.

Отдельный KPI касается автоматизации учёта и биллинга: к 2030 году доля интеллектуальных приборов учёта, подключённых к системам ЖКХ, должна составить 99%. «Умные» счётчики смогут анализировать потребление ресурсов, выявлять аномалии и уведомлять собственников о неисправностях оборудования. Также системы будут сообщать управляющим компаниям о прорывах в сетях.

Контекст

KPI по внедрению ИИ в строительстве и ЖКХ формируются в рамках национального плана развития технологий искусственного интеллекта по поручению президента России Владимира Путина, сообщила Forbes представитель вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

При этом эксперты издания подчёркивают, что ИИ уже используется в сфере ЖКХ. Управляющие компании и расчётные центры уже используют голосовых помощников для обработки звонков жителей и системы, которые автоматически собирают и анализируют обращения граждан.

Распространению «умных» счётчиков пока мешают дефицит электронных компонентов и сложная процедура аттестации софта для интеллектуальных приборов учёта в ФСБ*Федеральная служба безопасности России и ФСТЭК*Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, сообщил собеседник Forbes в одном из министерств.