Duolingo отказалась от повсеместного использования ИИ — нейросети не сравнятся с лучшими дизайнерами компании

Генеральный директор Duolingo Луис фон Ан заявил, что искусственный интеллект пока не способен повторить уровень лучших художников и дизайнеров компании, сообщает Business Insider. По его словам, Duolingo продолжает использовать нейросети, но только в тех случаях, где это действительно необходимо. Креативные задачи компания по-прежнему оставляет за сотрудниками.

Duolingo передумала оценивать продуктивность сотрудников по работе с ИИ

В апреле 2025 года, сообщает издание Entrepreneur, гендиректор Duolingo Луис фон Ан разослал сотрудникам официальные сообщения, в которых назвал компанию «в первую очередь ориентированной на искусственный интеллект». Тогда же он объявил: платформа будет учитывать активность работы с нейросетями при оценке эффективности персонала.

Идея вызвала волну критики как внутри компании, так и за её пределами. Сотрудники не были готовы использовать ИИ исключительно ради поощрения со стороны компании.

Внедрение ИИ в работу компании оказалось нецелесообразным

Позднее, в эпизоде ​​подкаста Rapid Response, глава компании отметил, что правило подтолкнуло сотрудников применять ИИ там, где он не нужен вовсе. Хотя большинству работников технология действительно помогает, есть проекты и должности, где она бесполезна или даже вредна, поэтому Duolingo более не настаивает на внедрении ИИ в работу каждого сотрудника компании.

«Делать использование ИИ общим критерием оценки работы было излишним. ИИ пока не достиг того уровня совершенства и креативности, которым обладают наши лучшие специалисты. Мы поняли свою ошибку», — признал CEO Duolingo Луис фон Ан.

Тем не менее, пишет издание Entrepreneur, Луис фон Ан по-прежнему придерживается других конструктивных ограничений. В частности, Duolingo отказывается нанимать новых сотрудников в тех случаях, когда их работу может полностью выполнять искусственный интеллект.

Контекст

Российские компании и ведомства тоже всё чаще успешно интегрируют ИИ в повседневные задачи — от обработки документов до анализа трафика.

Отдельные ведомства уже тестируют зарубежные модели. Чаще всего в отчётных документах упоминаются две: китайская Qwen и разработки американской Meta*. Их используют преимущественно для сравнительной оценки и создания собственных решений на будущее.

Параллельно растёт интерес к отечественным разработкам. Так, Минюст планирует применять GigaChat для проверки типовых документов и поиска информации, МИД — для распознавания речи и перевода текстов, а Роскомнадзор рассматривает Astra AI от «Группы Астра» для фильтрации интернет-трафика.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ