Disney уходит с российских стримингов — в 2027 году весь контент студии удалят из онлайн-кинотеатров

Легальный просмотр контента Disney в России станет невозможным уже с 2027 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчётность российского юрлица студии. Действие лицензионных контрактов «Уолт Дисней Компани СНГ» заканчивается в 2026 году, — и компания не планирует заключать новые соглашения с онлайн-кинотеатрами.

Сейчас на стримингах доступна лишь часть тайтлов Disney

Основная часть популярного контента Disney — «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто» и другие хиты — исчезла с российских стримингов ещё в марте 2023 года, когда истекли первые лицензионные договоры. Сейчас на платформах остались лишь старые анимации: «Леди и бродяга» доступна на «Кионе» и «Иви», «Питер Пэн», «Дамбо» и «Золушка» — на «Кинопоиске».

В Okko сообщили, что действующих контрактов с Disney у платформы нет — все ранее доступные тайтлы были удалены после истечения соглашений. В Kion и «Кинопоиске» от комментариев отказались.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджера крупной видеоплатформы, удаление оставшихся проектов Disney не повлияет на просмотры российских стримингов. Главные тайтлы были изъяты из библиотек ещё 3 года назад.

Стриминги не будут нарушать авторские права студии

После истечения лицензий онлайн-кинотеатры будут обязаны удалить оставшийся контент Disney из своих библиотек, пояснили юристы «Коммерсанту». Управляющий партнёр юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников подчеркнул, что любое воспроизведение контента возможно только на основании действующего лицензионного договора.

За нарушение авторских прав российское юрлицо Disney имеет право взыскать с платформ либо убытки, либо компенсацию, отмечает Заутренников. В зависимости от масштаба нарушения возможна административная или уголовная ответственность. Эксперт уверен, что стриминги не пойдут на такой риск и не будут транслировать контент без лицензии.

Контекст

Disney приостановила деятельность в России ещё в марте 2022 года, прекратив прокат новых фильмов и лицензирование контента. К концу 2022-го студия закрыла кинопрокатный отдел и уволила сотрудников, а сайт компании начал переадресовывать на глобальную версию.

Однако права на товарный знак в России были продлены: в конце 2024 года Роспатент удовлетворил заявку компании и продлил регистрацию бренда до 2035 года.