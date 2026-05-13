«Сколково» проведёт «Питч года» для стартапов — в 2025 году бизнес-ангелы инвестировали в компании 1,1 млрд ₽

На площадке Сколково в рамках Startup Village 2026 состоится «Питч года» — отбор стартапов, ориентированный на привлечение частных инвестиций и запуск пилотных проектов. В мероприятии будут участвовать малые технологические компании, готовые к масштабированию и привлечению клиентов.

На рынок уже вывели более 3 тыс. технологических компаний в РФ

Участвовать в «Питче года» будут малые технологические компании, готовые перейти от стадии разработки к полноценной коммерциализации своих продуктов. Представители проектов презентуют решения инвесторам, крупным корпорациям и участникам венчурного рынка.

По данным фонда, за последние пять лет «Сколково» вывел на рынок более 3,1 тыс. малых технологических компаний — более половины всех малых технологических компаний в России.

Инвесторам компенсируют до половины вложений в стартапы

Одним из ключевых механизмов поддержки российского бизнеса станет программа возмещения инвестиций для бизнес-ангелов. Частные инвесторы могут вернуть до 50% вложенных средств в виде налогового вычета — в пределах суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года.

Общий объём субсидий для бизнес-ангелов по программе возврата средств в виде налогового вычета уже приблизился к 1 млрд рублей.

Статус малой технологической компании даёт возможность стартапу привлекать неограниченное число инвесторов, каждый из которых сможет компенсировать вложенные средства. Например, за прошлый год бизнес-ангелы получили более 500 млн рублей — около половины всех своих вложений. Максимальный объём компенсации для одного инвестора составит до 20 млн рублей.

Общий объём грантовых программ для стартапов — около 1 млрд рублей

Помимо компенсаций инвесторам, «Сколково» также финансирует пилотные внедрения, разработку прототипов, доращивание технологий и клинические исследования.

Общий объём грантовых программ для технологических компаний достигает около 1 млрд рублей.

Бизнес-ангелы вложили в малые технологические более 1,1 млрд рублей за год

Заместитель председателя правления Фонда «Сколково» Алексей Паршиков заявил, что инвесторы всё чаще оценивают не только технологию, но и готовность компании к масштабированию.

«Для технологических компаний это возможность привлечь частный капитал, а для инвесторов — получить доступ к более зрелым проектам и снизить риски инвестирования», — прокомментировал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления Фонда «Сколково».

Паршиков отметил, что только за 2025 год бизнес-ангелы вложили в малые технологические компании 1,1 млрд рублей.