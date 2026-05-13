Nebius увеличила выручку почти в 8 раз — компания Аркадия Воложа заработала $399 млн за 2025 год

В начале 2026 года выручка компании Аркадия Воложа Nebius выросла на 684% — до $399 млн, сообщает Bloomberg. Рост финансовых показателей связан с увеличением спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Бизнес продолжает активно инвестировать в развитие дата-центров и закупку оборудования для нейросетей — только за квартал расходы на инфраструктуру составили около $2,5 млрд.

Выручка компании выросла почти в восемь раз за год

О финансовых результатах Nebius сообщила в квартальном отчёте. По сравнению с началом прошлого года выручка компании за I квартал 2026-го увеличилась на 684% — до $399 млн. Скорректированная прибыль по EBITDA достигла $129,5 млн — ещё год назад компания фиксировала убыток.

В Nebius связывают рост с увеличением спроса на услуги облачных вычислений и мощности центров обработки данных.

На развитие дата-центров Nebius потратила $2,5 млрд за квартал

В первом квартале 2026 года компания направила около $2,5 млрд на расширение инфраструктуры центров обработки данных, которые используются для функционирования и обучения нейросетей. Средства пошли на закупку микросхем, серверного оборудования и развитие дата-центров.

Например, в марте 2026 года стало известно, что Nebius строит в Финляндии дата-центр мощностью 310 МВт итоговая стоимость которого составит более $10 млрд. Объект станет одним из крупнейших ИИ-кластеров Европы.

Запуск дата-центра начнётся в 2027 году, а его мощности покроют около 10% плана Nebius по развитию инфраструктуры для ИИ. Финляндию выбрали из-за холодного климата и высокой доли возобновляемой энергетики: дата-центр будет потреблять объём электроэнергии, сопоставимый с потреблением до 500 тыс. домохозяйств.

Nebius продолжает скупать ИИ-команды и лаборатории

После отделения от «Яндекса» компания активно расширяет ИИ-направление через сделки и поглощения.

Недавно Nebius приобрёл исследовательскую лабораторию Eigen AI из Калифорнии. Также в состав компании вошла инженерная команда AI-стартапа Clarifai.

В апреле 2026 года стало известно, что Nebius ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа AI21 Labs. Сумма сделки не раскрывается, однако в 2023 году компанию оценивали в $1,4 млрд.

Контекст

Nebius была создана Аркадием Воложем на базе Yandex N.V. Nebius работает на рынке аренды вычислительных мощностей для разработчиков искусственного интеллекта. Среди её конкурентов — CoreWeave и другие неооблачные стартапы, предоставляющие инфраструктуру для ИИ-моделей.

При этом рынок становится всё более конкурентным: за клиентов также борются крупнейшие облачные платформы Кремниевой долины.