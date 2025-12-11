Disney разрешила OpenAI генерировать своих персонажей в Sora

Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и впервые позволит использовать персонажей своих крупнейших франшиз — «Звёздных войн», Marvel и Pixar — в генераторе AI-видео Sora, сообщает Reuters. Видео с культовыми персонажам (например, Микки Маусом, Золушкой или Муфасой) начнут появляться уже в следующем году. Этой сделки OpenAI добивалась год.

Disney и OpenAI заключили партнёрство на 3 года

Disney подписала соглашение с OpenAI спустя несколько месяцев после того, как студии Голливуда критиковали ИИ-инструменты за угрозу творческим профессиям и риски нарушения авторских прав.

Ранее Disney и Universal подали иск против Midjourney за использование узнаваемых персонажей студий. Теперь же Disney впервые официально разрешает работу своих франшиз внутри ИИ-модели.

Соглашение позволит Sora и ChatGPT Images создавать видео с лицензированными героями Disney. Соглашение подписано на 3 года.

Disney сохранила за собой права на внешность и голос реальных актёров

OpenAI на протяжении года вела переговоры с Disney. Ранее стриминговая компания не соглашалась предоставлять персонажей для Sora, пока обсуждались вопросы авторских прав и регулирования.

После подписания соглашения, в Disney отдельно подчеркнули, что партнёрство должно учитывать интересы правообладателей и творческих специалистов.

«Благодаря этому сотрудничеству с OpenAI мы будем продуманно и ответственно расширять охват нашего сторителлинга с помощью генеративного ИИ, уважая и защищая создателей и их работы», — заявил генеральный директор Disney Боб Айгер.

По данным Reuters, ограничения в соглашении касаются только внешности и голосов реальных актёров — они в сделку не входят.

Видео из Sora появятся на Disney+, а сотрудники Disney станут пользователями ChatGPT

По условиям соглашения подборка роликов, созданных пользователями в Sora, станет доступна на Disney+. Это даст стриминговой платформе возможность работать с форматом коротких видео, который сейчас набирает популярность, и позволит привлекать новую аудиторию.

Disney также получит варранты — опционы на покупку дополнительной доли OpenAI, что расширяет участие медиакомпании в развитии технологий партнёра.

Кроме того, обе компании будут использовать модели OpenAI для создания новых продуктов и улучшения клиентского опыта, в том числе сервисов для подписчиков Disney+. Внутри самой корпорации будет внедрён ChatGPT: сотрудники Disney начнут применять его в ежедневной работе.