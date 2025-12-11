Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд — теперь в Sora можно будет генерировать персонажей Marvel и Pixar
Disney разрешила OpenAI генерировать своих персонажей в Sora
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и впервые позволит использовать персонажей своих крупнейших франшиз — «Звёздных войн», Marvel и Pixar — в генераторе AI-видео Sora, сообщает Reuters. Видео с культовыми персонажам (например, Микки Маусом, Золушкой или Муфасой) начнут появляться уже в следующем году. Этой сделки OpenAI добивалась год.
Disney и OpenAI заключили партнёрство на 3 года
Disney подписала соглашение с OpenAI спустя несколько месяцев после того, как студии Голливуда критиковали ИИ-инструменты за угрозу творческим профессиям и риски нарушения авторских прав.
Ранее Disney и Universal подали иск против Midjourney за использование узнаваемых персонажей студий. Теперь же Disney впервые официально разрешает работу своих франшиз внутри ИИ-модели.
Соглашение позволит Sora и ChatGPT Images создавать видео с лицензированными героями Disney. Соглашение подписано на 3 года.
Disney сохранила за собой права на внешность и голос реальных актёров
OpenAI на протяжении года вела переговоры с Disney. Ранее стриминговая компания не соглашалась предоставлять персонажей для Sora, пока обсуждались вопросы авторских прав и регулирования.
После подписания соглашения, в Disney отдельно подчеркнули, что партнёрство должно учитывать интересы правообладателей и творческих специалистов.
«Благодаря этому сотрудничеству с OpenAI мы будем продуманно и ответственно расширять охват нашего сторителлинга с помощью генеративного ИИ, уважая и защищая создателей и их работы», — заявил генеральный директор Disney Боб Айгер.
По данным Reuters, ограничения в соглашении касаются только внешности и голосов реальных актёров — они в сделку не входят.
Видео из Sora появятся на Disney+, а сотрудники Disney станут пользователями ChatGPT
По условиям соглашения подборка роликов, созданных пользователями в Sora, станет доступна на Disney+. Это даст стриминговой платформе возможность работать с форматом коротких видео, который сейчас набирает популярность, и позволит привлекать новую аудиторию.
Disney также получит варранты — опционы на покупку дополнительной доли OpenAI, что расширяет участие медиакомпании в развитии технологий партнёра.
Кроме того, обе компании будут использовать модели OpenAI для создания новых продуктов и улучшения клиентского опыта, в том числе сервисов для подписчиков Disney+. Внутри самой корпорации будет внедрён ChatGPT: сотрудники Disney начнут применять его в ежедневной работе.
