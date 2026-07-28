ВТБ сократит 10% сотрудников головного офиса — банк сообщил об оптимизации на фоне снижения прибыли в 2026 году

ВТБ приступает к сокращению 10% штатных позиций в головном офисе, сообщил «Коммерсант». В банке рассчитывают, что оптимизация фонда оплаты труда поможет снизить соотношение расходов к доходам. В первом полугодии 2026-го показатель был слишком высоким — 41,5%. Кроме того, ранее банк опубликовал финансовые результаты за полгода 2026-го: чистая прибыль компании снизилась почти на 20% — до 225 млрд ₽.

Оптимизацию проведут до конца года

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, на которые ссылается «Коммерсант», банк уже завершил расчёты и приступил к реализации программы.

«Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение», — заявил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Одной из целей программы является достижение целевого уровня коэффициента соотношения затрат и доходов ниже 40%. По итогам первого полугодия 2026 года показатель составил 41,5%.

Расходы на персонал банка выросли почти на 16%

По итогам января—июня 2026 года чистая прибыль группы по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составила 225,2 млрд рублей. Это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2026 года расходы ВТБ на персонал и административные нужды выросли на 15,7% — до 285,9 млрд рублей.

ВТБ опубликовал финансовые результаты за полгода 2026-го: чистая прибыль снизилась на 20% — до 225 млрд ₽ Количество клиентов банка приблизилось к 100 млн Читайте также

После публикации квартальной отчётности акции ВТБ на Московской бирже снизились на 2,5% — до 56,87 рубля за бумагу.

Ранее ВТБ представила стратегию банка до 2029 года

В июне 2026 года Глава ВТБ Андрей Костин представил основные направления стратегии банка на 2027–2029 годы. Банк сосредоточится на развитии розничного бизнеса, международных расчётов, сотрудничестве с государством и внедрении технологий искусственного интеллекта. Полностью стратегию представят в начале 2027 года.

ВТБ представил стратегию развития до 2029 года — банк делает ставку на сотрудничество с Wildberries и ИИ-технологии Организация также планирует выплачивать дивиденды в 50% от прибыли Читайте также

Одним из ключевых проектов станет партнёрство с Wildberries, которое может принести группе 90–120 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. Кроме того, ВТБ намерен увеличить долю на рынке международных расчётов до 25%, а к концу стратегического периода рассчитывает повысить дивидендные выплаты с 25% до 50% от чистой прибыли.