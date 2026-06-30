ВТБ представил стратегию развития до 2029 года — банк делает ставку на сотрудничество с Wildberries и ИИ-технологии

Глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров анонсировал структуру новой трехлетней стратегии развития банка на 2027–2029 годы, сообщает «Интерфакс». Компания сосредоточится на четырех масштабных направлениях — рознице, международных расчетах, госсекторе и технологиях. Полноценная презентация стратегии состоится в начале 2027 года.

Банк начнёт развивать розничный бизнес в сотрудничестве с Wildberries

По словам Андрея Костина, в 2027 году ВТБ сосредоточится на развитии розничного бизнеса — он станет «катализатором» для расширения сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями.

Ключевым партнером банка станет Wildberries. Как уточняет Андрей Костин, сегодня маркетплейсы являются «наиболее крупным и динамичным» сегментом розницы, оборот которого растет на более чем 30% в год последние пять лет. Сотрудничество с Wildberries «может дать существенный импульс» для развития розничного направления банка и укрепить его позиции в малом, среднем и корпоративно-инвестиционном бизнесе.

Как пояснил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, сотрудничество с RWB должно принести группе дополнительно 90–120 млрд рублей чистой прибыли при возврате на инвестиции в 30%. При этом Пьянов подчеркнул, что присоединение WB Банка к структуре ВТБ в краткосрочной перспективе не планируется, сообщает РБК.

ВТБ приобретёт доли во всех финтех-активах Wildberries — ради партнёрства банк проведёт допэмиссию на 540 млрд ₽ Сделка с RWB даст госбанку доступ к аудитории в 80 млн клиентов Читайте также

ВТБ намерен занять четверть рынка международных расчетов

Вторым важнейшим вектором новой стратегии станут трансграничные платежи, которые ВТБ рассматривает как элемент экономического, технологического и инфраструктурного объединения стран.

Андрей Костин напомнил, что банк «традиционно лидирует» в сфере внешнеэкономической деятельности, и цель группы — обеспечить до 25% всех внешнеторговых расчетов России.

Группа ВТБ поддержит государство в развитии экономики

Третье стратегическое направление предусматривает плотное взаимодействие с государством для сопровождения структурных преобразований в стране.

Костин отметил, что ВТБ и сейчас «играет активную роль в развитии стратегических отраслей и реализации значимых инфраструктурных проектов». В новом стратегическом цикле эту работу продолжат в полном объеме.

Банк будет развиваться в сфере ИИ

Четвертым столпом новой трехлетки станет внедрение технологий на базе искусственного интеллекта — это позволит улучшить клиентский сервис и повысить производительность труда.

Успешная реализация всех технологических и коммерческих планов напрямую отразится на акционерах компании. В течение стратегического периода 2027–2029 ВТБ рассчитывает выйти на уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли — вместо нынешних 25%. Это должно существенно поднять инвестиционную привлекательность бумаг банка.