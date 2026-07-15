OpenAI может представить свою первую умную колонку уже в 2026 году — устройство будет использовать ChatGPT

OpenAI разрабатывает первое умное устройство с ИИ для обычных пользователей — домашнюю колонку с ChatGPT, пишет Bloomberg. Через колонку можно будет управлять техникой умного дома, включать музыку и другой контент, отвечать на вопросы и реагировать на сообщения. Проект пока не анонсировали официально: устройство могут представить в 2026 году, продажи планируют начать в 2027-м.

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Колонка будет работать через ChatGPT и учитывать обстановку в комнате

По данным Bloomberg, OpenAI видит колонку как домашний ChatGPT в отдельном устройстве. Колонка должна не только отвечать на голосовые команды, но и заранее предлагать пользователю полезную информацию, вести диалог и подстраиваться под привычки владельца.

Голосовое общение будет работать на базе GPT-Live — новой версии голосового режима ChatGPT. Как сообщает Bloomberg, GPT-Live быстрее обрабатывает информацию и ведет диалог в более естественном режиме — может одновременно говорить и слушать.

Камера и другие датчики помогут колонке учитывать обстановку при ответе на запросы, где находится пользователь и что происходит рядом с ним. Встроенный аккумулятор даст возможность переносить устройство из комнаты в комнату.

Устройства OpenAI разрабатывает команда бывшего дизайнера Apple Джони Айва

До сих пор у OpenAI не было собственных умных устройств, представленных на массовом рынке. Для выхода в новое направление компания купила io Products — стартап Джони Айва, бывшего главного дизайнера Apple. Сумма сделки составила $6,5 млрд.

В разработке умной колонки также участвуют дизайн-студия Айва LoveFrom и бывшие инженеры Apple, которые работали над iPhone и Mac. По данным Bloomberg, команда OpenAI разрабатывает около пяти устройств, но первой компания планирует выпустить именно колонку.

Иск со стороны Apple может помешать релизу колонки

Как сообщает издание Axios, релизу колонки может помешать судебный иск со стороны Apple к OpenAI и двум своим бывшим сотрудникам.

Компания утверждает, что OpenAI пыталась получить коммерческие секреты Apple через бывших сотрудников, найм специалистов и связи с поставщиками.

OpenAI заявила, что не заинтересована в коммерческих секретах других компаний. Сейчас Apple добивается ограничений, которые могут повлиять на разработку устройств OpenAI.