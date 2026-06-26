OpenAI может отложить IPO до 2027 года — компанию не устраивает оценка ниже $1 трлн

OpenAI может перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на 2027 год, сообщает The New York Times. По данным издания, руководство компании не готово выходить на биржу с оценкой ниже $1 трлн. Последняя частная оценка разработчика ChatGPT составляла $730 млрд. Ранее главного конкурента ChatGPT — Anthropic — оценили в $900 млрд, что позволило компании стать самым дорогим ИИ-стартапом в мире.

OpenAI готовилась выйти на биржу в 2026 году

По данным The New York Times, компания привлекла финансистов и юристов для подготовки IPO в третьем или четвёртом квартале 2026 года.

Источники издания утверждают, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман настаивал, чтобы консультанты нашли возможность вывести компанию на биржу с оценкой в $1 трлн. При этом последняя частная оценка разработчика ChatGPT составляла $730 млрд.

Консультанты предложили перенести размещение на 2027 год

Как пишет The New York Times, консультанты предупредили руководство OpenAI, что IPO может не вызвать настолько высокого интереса у инвесторов. По их мнению, мировой технологический рынок остаётся нестабильным, а пользователи стали сомневаться в способности компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, выполнить свои обещания.

Генеральному директору OpenAI Сэму Альтману предложили два варианта:

снизить целевую оценку компании и провести IPO в ближайшее время,

перенести первичное размещение акций на 2027 год.

По данным источников The New York Times, глава OpenAI считает, что выход на биржу с оценкой ниже $1 трлн станет неудачным решением.

Компания уже подала конфиденциальную заявку на IPO

9 июня OpenAI сообщила о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальной заявки на проведение первичного публичного размещения акций. В компании пояснили, что решили самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидали её утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу тогда названы не были.

OpenAI подала конфиденциальную заявку на IPO — компания может выйти на биржу уже в сентябре Anthropic и SpaceX также готовятся к размещению акций Читайте также

По данным The Wall Street Journal, в мае компания начала работу над необходимыми документами для размещения акций при участии банков Goldman Sachs и Morgan Stanley. Издание сообщало, что OpenAI планировало выйти на биржу в сентябре 2026 года.