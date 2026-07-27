«Одиссея» собрала $639 млн за две недели проката — фильм может стать самым кассовым в карьере Кристофера Нолана

«Одиссея» собрала $639 млн за две недели проката — фильм может стать самым кассовым в карьере Кристофера НоланаПадение сборов ко вторым выходным составило лишь 30%, а аналитики считают, что конкуренция с новым «Человеком-пауком» не помешает дальнейшему росту
Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана собрал $639,6 млн в мировом прокате всего за две недели, сообщает Variety. Ко вторым выходным продажи билетов снизились лишь на 30% — обычно для крупных блокбастеров характерно падение примерно на 50%. По прогнозам аналитиков, общие сборы картины превысят $1 млрд — это позволит «Одиссее» самым кассовым фильмом в карьере режиссёра.
«Одиссея» сохраняет высокий интерес зрителей
По темпам кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R «Одиссея» уступает только картине «Дэдпул и Росомаха» 2024 года. Снижение выручки всего на 30% ко вторым выходным указывает на устойчивый интерес аудитории.
При этом уже на этой неделе фильму предстоит конкурировать с блокбастером «Человек-паук: Новый день» — он выйдет в прокат 30 июля.
Фильм Кристофера Нолана почти окупил себя — всего за две недели
Общие затраты на производство и маркетинг «Одиссеи» оцениваются примерно в $375 млн — 250 млн на производство и 125 млн — на рекламу. При текущих кассовых сборах проект уже находится близко к полной окупаемости.
По прогнозам аналитиков, итоговые мировые сборы превысят $1 млрд. Если ожидания оправдаются, «Одиссея» может стать самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана.
Сейчас в тройку его самых финансово успешных фильмов входят «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($1,08 млрд), «Тёмный рыцарь» ($1 млрд) и «Оппенгеймер» ($976 млн).
Контекст
«Одиссея» Кристофера Нолана — эпическая экранизация поэмы Гомера о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. По дороге он сталкивается с богами, чудовищами и опасными испытаниями, а Итаке его ждут жена Пенелопа и сын Телемах.
В версии Нолана история сосредоточена не только на путешествии героя, но и на последствиях Троянской войны для него. Критики отмечают, что режиссёр уделил больше внимания внутренним переживаниям персонажа и теме военной травмы.
Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон.