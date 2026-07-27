BMW показала электрокроссовер X5 для Китая — автомобиль сможет проехать более 1000 км без подзарядки

BMW представила обновлённый X5, разработанный специально для китайского рынка. Как сообщает AutoHome, кроссовер получил увеличенную колёсную базу и мультимедийную систему, адаптированную для местных пользователей. Продажи бензиновой и электрической версий начнутся в 2027 году.

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Кроссовер стал просторнее для пассажиров

Внешне китайский BMW X5 почти не отличается от глобальной версии, однако колёсную базу увеличили на 130 мм — до 3165 мм. За счёт увеличенной колёсной базы пассажиры второго ряда получили больше пространства, а задние двери стали длиннее.

Для китайского рынка BMW подготовила отдельную комплектацию. В неё входят:

пассажирский экран;

мультимедийная система с операционной системой, адаптированной под китайский рынок;

комплекс водительских ассистентов, разработанный совместно с местной компанией Momenta.

Для покупке также будет доступна модель с трёхместным задним диваном — с электрическими подставками для ног.

Китайский BMW X5 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды

Новый BMW X5 выйдет на китайский рынок в двух версиях:

бензиновая — с 3,0-литровым двигателем на 400 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,3 секунды;

электрическая — с запасом хода более 1000 км на одном заряде.

Начало продаж обеих модификаций запланировано на 2027 год.

Контекст

В июне BMW представила глобальную электрическую версию X5 — с двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. и запасом хода до 845 км. Также компания обновила гибридные, бензиновые и дизельные версии модели.

В России будут продавать новинку за 16–17 млн рублей. Первые поставки ожидаются в концу года.