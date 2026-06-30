BMW представила обновлённый автомобиль X5 — в линейке бренда впервые появился электрокроссовер

BMW представила масштабное обновление линейки: модель X5 впервые получила полностью электрическую версию. Главные характеристики машины iX5 60 xDrive — два электромотора суммарной мощностью 578 л.с., запас хода до 845 км и быстрая зарядка. Кроме того, компания обновила гибридные, бензиновые и дизельные версии модели.

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Главная летняя новинка — электрический BMW iX5 60 xDrive

Модель построена на новой 800-вольтовой архитектуре, благодаря которой автомобиль поддерживает сверхбыструю зарядку и отличается более высокой энергоэффективностью.

Автомобиль оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. (425 кВт). В зависимости от комплектации заявленный запас хода составляет от 645 до 845 км по циклу WLTP.

Максимальная мощность быстрой зарядки достигает 460 кВт. В BMW утверждают, что на совместимых зарядных станциях восполнить запас энергии на 350 км пути можно всего за 10 минут.

Гибриды смогут проехать до 102 км без бензина

В линейке также останутся подключаемые гибриды BMW X5 50e xDrive и BMW X5 M60e xDrive.

Версия X5 50e xDrive развивает мощность 489 л.с. и может проехать на электротяге до 102 км. Более производительный X5 M60e xDrive получил 612 л.с. и запас хода до 98 км без использования бензинового двигателя.

Обе модификации способны двигаться исключительно на электричестве со скоростью до 140 км/ч.

Компания не отказывается от бензиновых и дизельных версий

BMW не отказалась и от традиционных силовых установок. Покупателям будут доступны бензиновый X5 40 xDrive мощностью 400 л.с. и дизельный X5 40d xDrive мощностью 313 л.с.

Обе версии оснащены 48-вольтовой электрической системой мягкого гибрида — она помогает двигателю внутреннего сгорания при разгоне и начале движения, повышая эффективность.