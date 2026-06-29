Changan раскрыл комплектацию автомобиля Deepal S07 для России — кроссовер будет доступен в пяти цветах

Changan раскрыл комплектацию автомобиля Deepal S07 для России — кроссовер будет доступен в пяти цветахАвтомобиль выйдет на российский рынок в единственной комплектации — «Техно»
Российское подразделение Changan раскрыло подробности оснащения гибридного кроссовера Deepal S07 перед началом продаж. Автомобиль будет доступен на российском рынке в единственной комплектации «Техно». Модель оснастят проекционным дисплеем с дополненной реальностью, 15,6-дюймовым поворотным экраном мультимедийной системы и аудиосистемой Sony с 14 динамиками.
При необходимости кроссовер будет автоматически переключать дальний свет
Компания Changan готовится начать продажи кроссовера Deepal S07 в России. В базовое оснащение автомобиля включили:
- светодиодную оптику с анимацией приветствия и функцией автоматического переключения дальнего света,
- 20-дюймовые двухцветные колёсные диски,
- панорамную крышу с электроприводом шторки,
- дверь багажника с электроприводом и дистанционным открытием.
Салон отделан перфорированной экокожей. Передние кресла регулируются электродвигателями, а сиденья первого и второго ряда получили функции подогрева и вентиляции.
В Deepal S07 есть система, которая автоматически удерживает автомобиль в полосе
Автомобиль оборудован рулём со встроенными кнопками и подогревом, атмосферной подсветкой салона, мультимедийной системой с поворотным 15,6-дюймовым дисплеем и поддержкой управления жестами. Также предусмотрены проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема Sony с 14 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 40 Вт с системой охлаждения и климат-контроль с ионизацией воздуха.
В перечень электронных ассистентов входят:
- интеллектуальный адаптивный круиз-контроль,
- система удержания автомобиля в полосе движения,
- камеры кругового обзора 540° с режимом «прозрачный капот» и возможностью записи видео,
- передние и задние парктроники.
Кроме того, Deepal S07 оснащён функцией V2L, позволяющей использовать автомобиль как источник электроэнергии мощностью до 3,3 кВт, бесключевым доступом и системой поиска автомобиля на парковке.
Для покупателей подготовили пять цветов кузова — и три варианта салона
Deepal S07 предложат в пяти вариантах окраски кузова: «Звёздный Белый», «Лунный Серый», «Галактический Чёрный», «Оранжевый Закат» и «Туманный Зелёный».
Интерьер салона будет доступен в чёрном, белом или оранжевом исполнении.
Объём багажника в зависимости от конфигурации салона составляет от 445 до 1385 литров.