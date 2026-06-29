Changan раскрыл комплектацию автомобиля Deepal S07 для России — кроссовер будет доступен в пяти цветах

Российское подразделение Changan раскрыло подробности оснащения гибридного кроссовера Deepal S07 перед началом продаж. Автомобиль будет доступен на российском рынке в единственной комплектации «Техно». Модель оснастят проекционным дисплеем с дополненной реальностью, 15,6-дюймовым поворотным экраном мультимедийной системы и аудиосистемой Sony с 14 динамиками.

При необходимости кроссовер будет автоматически переключать дальний свет

Компания Changan готовится начать продажи кроссовера Deepal S07 в России. В базовое оснащение автомобиля включили:

светодиодную оптику с анимацией приветствия и функцией автоматического переключения дальнего света,

20-дюймовые двухцветные колёсные диски,

панорамную крышу с электроприводом шторки,

дверь багажника с электроприводом и дистанционным открытием.

Салон отделан перфорированной экокожей. Передние кресла регулируются электродвигателями, а сиденья первого и второго ряда получили функции подогрева и вентиляции.

В Deepal S07 есть система, которая автоматически удерживает автомобиль в полосе

Автомобиль оборудован рулём со встроенными кнопками и подогревом, атмосферной подсветкой салона, мультимедийной системой с поворотным 15,6-дюймовым дисплеем и поддержкой управления жестами. Также предусмотрены проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема Sony с 14 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 40 Вт с системой охлаждения и климат-контроль с ионизацией воздуха.

В перечень электронных ассистентов входят:

интеллектуальный адаптивный круиз-контроль,

система удержания автомобиля в полосе движения,

камеры кругового обзора 540° с режимом «прозрачный капот» и возможностью записи видео,

передние и задние парктроники.

Кроме того, Deepal S07 оснащён функцией V2L, позволяющей использовать автомобиль как источник электроэнергии мощностью до 3,3 кВт, бесключевым доступом и системой поиска автомобиля на парковке.

Для покупателей подготовили пять цветов кузова — и три варианта салона

Deepal S07 предложат в пяти вариантах окраски кузова: «Звёздный Белый», «Лунный Серый», «Галактический Чёрный», «Оранжевый Закат» и «Туманный Зелёный».

Интерьер салона будет доступен в чёрном, белом или оранжевом исполнении.

Объём багажника в зависимости от конфигурации салона составляет от 445 до 1385 литров.