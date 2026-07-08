BMW выпустит электрическую версию купе M4 — с совершенно новым дизайном и мощностью 1000 лошадиных сил

В 2028 году BMW представит обновлённое купе M4, в том числе электрическую двухдверную версию iM4. Портал «Колёса.ру» опубликовал собственные рендеры предстоящего электрокара. Согласно прогнозам, новинка получит четыре электромотора совокупной мощностью до 1000 лошадиных сил и новый фирменный стиль.

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Автомобиль получит совершенно новый дизайн — в стиле Neue Klasse

Нынешний плавный силуэт BMW M4 уйдёт в прошлое. На смену ему придёт более резкий и футуристичный экстерьер, вдохновлённый недавно представленным концепт-каром BMW M Concept Neue Klasse. Название Neue Klasse закрепилось не только за отдельным дизайном, но и за новой философией и визуальным языком бренда.

Судя по первым независимым рендерам, у передней части купе будут компактные квадратные ходовые огни, узкие фирменные решётки и дверные ручки вровень с кузовом. При этом пропорции машины изменятся за счёт смещения передней оси вперёд.

Концерн также сохранит бензиновый двигатель в новом BMW M4

Ожидается, что силовая установка электрического BMW iM4 будет состоять из четырёх электромоторов с суммарной мощностью до 1000 л.с. в топовой конфигурации. Для сравнения: у М4 Competition xDrive Coupe 2025 — 530 л.с.

Параллельно с электрической версией iM4 баварский автопроизводитель сохранит и традиционный вариант купе с привычным 3-литровым шестицилиндровым мотором и двойным турбонаддувом.

Премьера новых BMW M4 и iM4 может состояться в 2028 году.

Контекст

В конце июня 2026 года BMW впервые представила электрическую версию X5 — с двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. и запасом хода до 845 км.

Российские дилеры уже объявили о готовности продавать новинку в РФ за 16–17 млн рублей. Первые поставки ожидаются в концу года.