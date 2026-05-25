В Москве могут построить автономные дата-центры: они будут работать от собственных электростанций

В Москве могут появиться дата-центры, которые работают на электроэнергии от собственных станций, сообщают «Ведомости». По мнению экспертов, это позволит снизить стоимость электричества для ЦОДов вдвое. Сейчас подключение новых дата-центров к электросетям Москвы и области фактически заморожено из-за нехватки электроэнергии.

Автономные ЦОДы будут создавать крупнейшие игроки рынка

Игроки рынка уже начали активно изучать проекты собственных электростанций для дата-центров, сообщают «Ведомости». В частности, вопросом интересуются крупнейшие российские операторы и облачные провайдеры — Ростелеком-ЦОД, IXcellerate, DataPro и Selectel.

По данным «Ведомостей», строить ЦОД с автономными источниками электроэнергии также хотят Сбер и Росатом. Им необходимы дополнительные вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта и сервисов с большой нагрузкой.

Компании хотят вырабатывать энергию для ЦОДов, сжигая природный газ

Для создания автономных дата-центров компании чаще всего рассматривают возможность генерации энергии с помощью сжигания природного газа.

По словам источников «Ведомостей», раньше для подобных проектов в основном рассматривались газотурбинные установки, однако сейчас всё больше интереса вызывают газопоршневые решения. Они дешевле, проще масштабируются и доступны и у российских, и у китайских производителей. Ввод новых мощностей для ЦОДов в России сократился в 8 раз: эксперты говорят о необходимости новых мер поддержки Читать

По мнению экспертов, автономная генерация электроэнергии способна снизить стоимость электричества для ЦОДов в 1,5–2 раза. При этом полностью автономные дата-центры пока остаются редкостью.

Лишь около 1% ЦОДов в мире работает автономно.

Ранее российский бизнес пользовался серверами, которые находились за пределами РФ

Как сообщали ранее СМИ, сегодня в столичном регионе не хватает электроэнергии для дата-центров, поэтому новые центры обработки данных практически не появляются.

При этом источники на рынке отмечают, что далеко не всем компаниям важно размещать дата-центры именно в Москве. Например, ранее российский бизнес долгие годы пользовался зарубежными сервисами, инфраструктура которых физически находилась за пределами страны.