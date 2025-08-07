У него не было шанса — и именно это стало его шансом.

Он начинал как учитель английского за $20 в месяц. А потом построил Alibaba, заработал $27 миллиардов и стал символом китайского предпринимательства. У Джека Ма не было шанса — и именно это стало его шансом.

Не верь ничему на слово — даже школьному учебнику

Ма Юнь, будущий Джек Ма, родился в бедной китайской семье. В 12 лет он влюбился в английский, но школы и репетиторы были не по карману. Он нашёл обходной путь: каждое утро ехал на велосипеде в отель Hanzo и бесплатно показывал туристам город. Они учили его языку, а одна из них дала ему имя, которое позже стало всемирным брендом. Она не могла выговорить «Ма Юнь» и назвала его Джеком.

«Западные туристы говорили совсем не то, что я слышал в школе. С тех пор я всё ставлю под сомнение: правда ли это — или просто принято так думать?»

Неудача — это просто onboarding перед успехом

Ма не сразу поступил в университет — получилось только с третьей попытки. После выпуска его не брали на работу: отказали три десятка компаний. В KFC он оказался единственным из 24 кандидатов, которого отсеяли. Даже Гарвард отказал ему десять раз подряд.

«Я никогда не сдавался»

Один против всех — это нормально. Особенно в начале

В 30 лет Джек впервые увидел компьютер и подключился к Интернету. Он ничего не понимал в технологиях, но сразу увидел возможность. Так в 1995 году родилась первая компания — Chinapages. Она быстро выросла, но вскоре Ма был вынужден продать её China Telecom. Это был первый сбитый самолёт, но не последняя попытка взлета.

«Я чувствовал себя слепым, едущим на спине слепого тигра»

Бизнес начинается с квартиры и 18 друзей

В 1999 году Ма собрал 18 друзей у себя дома. Вместе они скинулись — и на $60 тысяч запустили Alibaba. Каждый получил долю. У них не было инвесторов, связей и плана B. Только идея, что малый бизнес в Китае должен получить доступ к онлайн-рынку.

«Если мы сможем, значит, и миллионы молодых китайцев смогут. У нас нет ни доллара от банка. Только команда»

Терпение — это ваш единственный KPI в первые годы

Первые годы Alibaba не приносила прибыли. После краха доткомов проект чуть не развалился. Выжили не гении, а терпеливые. Ма всегда считал, что успех не любит спешки.

«Самое главное в бизнесе — это терпение»

Можно быть безумным, главное — не глупым

Инвесторы долго не верили в Alibaba. Модель выглядела слишком китайской, слишком странной. Авторитетный американский журнал Time назвал его «Сумасшедший Джек». Ма не обиделся — наоборот.

«Быть сумасшедшим — это хорошо. Если все соглашаются с твоей идеей, у неё нет шансов»

Сначала над вами будут смеяться, потом — дадут миллиард

В 2005 году Yahoo вложил в Alibaba $1 млрд. К тому моменту Ма отказался продавать бизнес eBay. В итоге американский гигант ушёл из Китая, а Alibaba заняла его место. В 2014 году компания провела крупнейшее на тот момент IPO в истории США — $25 млрд.

«eBay — это акула в океане, мы — крокодил в реке Янцзы. Если мы будем бороться в океане, то проиграем, но если в реке, то победим»

Деньги — это не твои деньги

Ма не любит, когда его называют самым богатым китайцем. Он считает, что деньги — это инструмент. И доверие. За год до IPO он передал опционы на 35 миллионов акций в собственный фонд. Сейчас Jack Ma Foundation помогает в сфере образования, экологии и здравоохранения — не только в Китае, но и в Африке, Австралии, на Ближнем Востоке.

«Мир меняется не от пожертвований. А от того, что у людей меняется сердце»

Даже если тебя стёрли — можно вернуться. Если у тебя есть что сказать миру

После публичной критики властей в 2020 году Джек Ма на три года почти исчез из медиа. IPO его финтех-компании Ant Group сорвалось, на нее наложили миллиардный штраф, а самому Ма пришлось отказаться от контроля. Он пропал из публичного пространства. В 2023-м он официально отказался от контроля над Ant. Но в 2024 году вернулся. На сцену. С речью. И с новой эпохой — уже не цифровой, а искусственно-интеллектуальной. Редкое публичное выступление миллиардера состоялось на мероприятии, посвященном 20-летию его компании Ant.

«Интернет дал нам шанс 20 лет назад. В следующие 20 всё изменит искусственный интеллект. И это будет ещё сильнее»

Хочешь быть как Джек Ма?

Начни с того, чтобы поверить, что «безумная идея» — это лучшее, что с тобой могло случиться.