Китайская Ant Group задумалась о продаже доли основателя Джека Ма на фоне давления Пекина

Китайская Ant Group, дочерняя компания Alibaba Group, изучает возможности для продажи доли основателя Джека Ма и его выхода из управления, сообщает Reuters. По данным источников агентства, китайские регуляторы дали компании понять, что этот шаг может пойти на пользу компании.

Представители Центрального банка, Народного банка Китая и Комиссии по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC) с января по март проводили отдельные переговоры с представителями Ant Group и Джеком Ма. На встречах обсуждалась возможность выхода основателя из компании. Эту информацию агентству сообщил источник, знакомый с мнением регулирующих органов, и собеседник, тесно связанный с компанией.

Reuters неизвестно, какой вариант продажи доли Ма обсуждается. Компания рассчитывала, что доля Ма, которая оценивается в миллиарды долларов, может быть продана существующим инвесторам Ant или Alibaba Group Holding без привлечения внешней организации, сообщил источник, связанный с компанией.

Однако по словам второго источника, также связанного с компанией, в процессе переговоров с регуляторами Ма сказал, что ему не разрешат продать свою долю близкому к нему юридическому или физическому лицу, и вместо этого ему придется полностью выйти. Другой вариант — передать свою долю китайскому инвестору, аффилированному с государством, сказал источник.

Для любого шага потребуется одобрение Пекина, отметили оба источника, знакомые со взглядами компании.

Представитель Ant не предоставил комментарии от Ма. Alibaba и представители власти и банков также не ответили на запрос Reuters. Ant Group сообщила, что вопрос о продаже доли Ма «никогда ни с кем не обсуждался».

Уход Ма может способствовать возрождению планов Ant по выходу на биржу, отмечает Reuters. Ситуация приостановилась в начале ноября, после намерения Джека Ма привлечь около 37 миллиардов долларов в рамках крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций — однако на следующий день, после встречи с представителями регулирующих органов, он отказался от этих планов. После этого Пекин начал серию расследований и ввел новые правила, которые повлияли не только на бизнес-империю Ма, но и на технологический сектор страны, в том числе на других известных предпринимателей-миллиардеров.

Reuters отмечает, что после отказа от выхода на биржу Ма полностью ушел из поля зрения примерно на три месяца и оставался в тени после редких появлений.

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Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock