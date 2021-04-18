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Китайская Ant Group задумалась о продаже доли основателя Джека Ма на фоне давления Пекина

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Китайская Ant Group, дочерняя компания Alibaba Group, изучает возможности для продажи доли основателя Джека Ма и его выхода из управления, сообщает Reuters. По данным источников агентства, китайские регуляторы дали компании понять, что этот шаг может пойти на пользу компании.

Китайская Ant Group задумалась о продаже доли основателя Джека Ма на фоне давления Пекина

Представители Центрального банка, Народного банка Китая и Комиссии по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC) с января по март проводили отдельные переговоры с представителями Ant Group и Джеком Ма. На встречах обсуждалась возможность выхода основателя из компании. Эту информацию агентству сообщил источник, знакомый с мнением регулирующих органов, и собеседник, тесно связанный с компанией.

Reuters неизвестно, какой вариант продажи доли Ма обсуждается. Компания рассчитывала, что доля Ма, которая оценивается в миллиарды долларов, может быть продана существующим инвесторам Ant или Alibaba Group Holding без привлечения внешней организации, сообщил источник, связанный с компанией.

Однако по словам второго источника, также связанного с компанией, в процессе переговоров с регуляторами Ма сказал, что ему не разрешат продать свою долю близкому к нему юридическому или физическому лицу, и вместо этого ему придется полностью выйти. Другой вариант — передать свою долю китайскому инвестору, аффилированному с государством, сказал источник.

Для любого шага потребуется одобрение Пекина, отметили оба источника, знакомые со взглядами компании.

Представитель Ant не предоставил комментарии от Ма. Alibaba и представители власти и банков также не ответили на запрос Reuters. Ant Group сообщила, что вопрос о продаже доли Ма «никогда ни с кем не обсуждался».

Уход Ма может способствовать возрождению планов Ant по выходу на биржу, отмечает Reuters. Ситуация приостановилась в начале ноября, после намерения Джека Ма привлечь около 37 миллиардов долларов в рамках крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций — однако на следующий день, после встречи с представителями регулирующих органов, он отказался от этих планов. После этого Пекин начал серию расследований и ввел новые правила, которые повлияли не только на бизнес-империю Ма, но и на технологический сектор страны, в том числе на других известных предпринимателей-миллиардеров.

Reuters отмечает, что после отказа от выхода на биржу Ма полностью ушел из поля зрения примерно на три месяца и оставался в тени после редких появлений.

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Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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