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Основатель Alibaba Джек Ма потерял контроль над Ant Group

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ant Group, финансовое подразделение Alibaba Group, владеющее платежной системой AliPay, объявило об изменениях в составе акционеров и распределении голосующих прав. По их результатам основатель компании Джек Ма фактически утратит контроль над Ant Group.

Основатель Alibaba Джек Ма потерял контроль над Ant Group

В сообщении говорится, что сейчас в совете директоров компании половину составляют четыре независимых директора. Ant Group планирует увеличить их число до пяти, в результате чего независимые директора получат большинство в совете.

Также меняется порядок реализации прав голоса акционеров компании: от Джека Ма — к десяти лицам, включая основателя, представителей руководства и персонала. Фактически это лишит Ма контролем над Ant Group.

Сейчас основатель предприятия и еще три инвестора владеют в сумме 53,46% Ant Group. По подсчетам Bloomberg, после всех изменений у Ма останется лишь 6,2%.

Решение было принято в целях оптимизации корпоративного управления и «согласования интересов акционеров при голосовании с их экономическими интересами». Доли акционеров в компании при этом не изменятся.

Ant Group планировала в ноябре 2020 года провести крупнейшее IPO на Шанхайской и Гонконгской биржах на $34,5 млрд. После выступления Джека Ма с критикой китайских регулирующих органов листинг сорвался, а компания задумалась о продаже доли основателя и его выхода из управления.

В ноябре 2022-го Financial Times сообщала, что Ма покинул Китай и уже несколько месяцев живет в Токио.

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Фото: THINK A / Shutterstock

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