Китайская финтех-компания Ant Group запланировала рекордное IPO на сумму $34,5 млрд

Китайская финтех-компания Ant Group, принадлежащая основателю Alibaba Group Джеку Ма, запланирована двойное первичное публичное размещение акций (IPO) — в Шанхае и Гонконге. В ходе IPO компания рассчитывает привлечь рекордные $34,5 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Выпуск акций будет разделен поровну между двумя биржами. В каждом городе он составит по 1,67 млрд бумаг.

Акции Ant Group, котирующиеся на Шанхайской бирже, будут стоить 68,8 юаня каждая. На размещении компания заработает 114,94 млрд юаней, или $17,23 млрд. Бумаги компании, торгующиеся на Гонконгской бирже, были оценены в 80 гонконгских долларов каждая, что принесет 133,65 млрд гонконгских долларов или $17,24 млрд.

Если будет реализован весь выпуск, Ant Group заработает на IPO чуть менее $34,5 млрд. Вся компания будет оценена в $313,37 млрд. По данным CNBC, это больше, чем стоимость некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.

Также Ant может привлечь дополнительно до $5,2 млрд, если банки-андеррайтеры воспользуются своим правом на покупку до 15% дополнительных акций, сообщает WSJ.

Запланированная к привлечению сумма составит крупнейший в истории листинг. Джек Ма отметил, что впервые такое крупное IPO пройдёт за пределами Нью-Йорка. Ранее рекорд установила нефтяная компания Saudi Aramco, которая заработала на IPO $29,4 млрд.

Источник: WSJ

Ожидается, что в Гонконге торги бумагами Ant Group начнутся 5 ноября. Дата начала торгов акциями компании в Шанхае пока неизвестна.

Ant Group владеет одной из крупных платёжных платформ Китая Alipay, а также другими финтех-сервисами. По данным CNBC, Alibaba приобретет 730 млн акций компании класса «А». Это позволит ей сохранить около 33% бумаг Ant Group.

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