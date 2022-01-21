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Компания китайского миллиардера Джек Ма стала фигурантом коррупционного скандала

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компанию Ant Group, принадлежащую миллиардеру Джеку Ма, обвинили в коррупции. На государственном телеканале Китая вышел фильм о преступной схеме с недвижимостью, в которой были замешаны Ant Group и член коммунистической партии Китая.

Компания китайского миллиардера Джек Ма стала фигурантом коррупционного скандала

На информацию, которая была представлена в документальном фильме о коррупции в Китае, обратили внимание Financial Times.

В фильме раскрывается преступная схема, в которую были вовлечена в частности компания, по описанию похожая на Ant Group. Финтех-гигант принадлежит основателю Alibaba миллиардеру Джеку Ма. В участии в схеме также уличили члена коммунистической партии Китая Чжоу Цзяньюня, который был арестован в августе 2021 года.

Согласно доводам из фильма, дочерняя фирма Ant Group купила место в совете директоров в компании, принадлежащей брату члену компартии, а также акции в другой его компании. Спустя год после этого Ant Group смогла «по дешевке» купить землю в городе Ханчжоу.

Alibaba Group принадлежат 33% в Ant Group. Акции холдинга в ходе торгов 21 января теряют в цене 2,9%.

Принадлежавшая Alibaba финтех-компания Ant Group собиралась выйти с IPO на биржи в Гонконге и Шанхае и могла привлечь до $34,4 млрд. Но китайские регуляторы отменили размещение акций компании.

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Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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