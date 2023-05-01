Основатель Alibaba Group Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском колледже

Ма отказался от должности гендиректора Alibaba еще в 2013 году, а в 2019 году покинул и пост председателя правления. В ноябре 2022 года FT писала, что Ма проживает в Японии.

В январе текущего года Reuters подсчитал, что доля бизнесмена в компании сократилась с «50% плюс» до 6,2%. Состояние Ма в 2022 году, по подсчетам Forbes, составило $23,8 млрд (63-е место в мире).