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Основатель Alibaba Group Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском колледже

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основателя Alibaba Group Джека Ма позвали на должность приглашенного профессора в Токийском колледже, созданном Токийским университетом, он принял это предложение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вуза.

Основатель Alibaba Group Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском колледже

На этой должности Ма займется консультациями по важным исследовательским темам и будет читать лекции по менеджменту и бизнесу. Контракт действует до октября, но подразумевает возможность продения раз в год. 

По данным Reuters, Токийский колледж был создан в 2019 году как связующее звено между Токийским университетом и зарубежными исследовательскими организациями.

В конце марта Ма вернулся в Китай после длительного отсутствия, сообщали СМИ. В родном Ханчжоу он посетил основанную им школу, где выразил надежду, что когда-нибудь сможет вернуться к своей прежней работе преподавателем. 

Ма отказался от должности гендиректора Alibaba еще в 2013 году, а в 2019 году покинул и пост председателя правления. В ноябре 2022 года FT писала, что Ма проживает в Японии.

В январе текущего года Reuters подсчитал, что доля бизнесмена в компании сократилась с «50% плюс» до 6,2%. Состояние Ма в 2022 году, по подсчетам Forbes, составило $23,8 млрд (63-е место в мире).

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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