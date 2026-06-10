Владельцы ПВЗ описали идеального клиента: он вежливый, заранее готовит QR-код и редко делает возвраты

87% владельцев пунктов выдачи заказов всего ценят спокойных и вежливых клиентов, сообщает Ozon. Кроме того, собственники ПВЗ считают идеальными покупателей, которые редко возвращают товары и заранее готовят QR-код для получения заказа. При этом большинству сотрудников точек удаётся завести дружеские отношения с клиентами.

Спокойное общение оказалось важнее частоты заказов

На вопрос о том, каким должен быть идеальный клиент, большинство владельцев точек выдачи товаров назвали личные качества, а не объём покупок или частоту заказов.

Вежливых и спокойных покупателей особенно ценят 87% респондентов. Также работники ПВЗ положительно относятся к клиентам, которые регулярно пользуются одним и тем же пунктом выдачи и заранее готовят QR-код либо его скриншот для получения заказа.

Идеальный клиент не откладывает визит в ПВЗ

Почти половина участников исследования считают, что хороший клиент не откладывает визит в ПВЗ и приходит за покупкой вскоре после её доставки.

Мнения относительно количества товаров разделились. Более трети респондентов — 38% — описали идеального покупателя как человека, который приходит за шестью и более товарами. По мнению 67% сотрудников ПВЗ, лучше всего выдавать клиенту четыре-пять товаров за одно посещение.

Частые возвраты не нравятся большинству владельцев пунктов выдачи

Для владельцев ПВЗ значение имеет не только процесс получения заказов, но и количество возвратов. 73% опрошенных считают оптимальным сценарий, при котором клиент возвращает не более 10% приобретённых товаров.

По наблюдениям владельцев ПВЗ, большинство покупателей не проводят проверку каждого заказа. Обычно содержимое упаковки осматривают только в том случае, если есть сомнения в качестве товара.

Покупатели выбирают ПВЗ рядом с домом или работой

Владельцы ПВЗ считают, что покупатели чаще всего выбирают ПВЗ по тому, насколько близко он расположен к дому или работе. Из-за этого в каждой точке получения заказов есть большое количество постоянных клиентов. По данным исследования Ozon, 93% владельцев пунктов выдачи сообщили, что среди посетителей есть люди, с которыми у них сложились дружеские отношения.

По мнению 75% владельцев ПВЗ, ещё одним из критериев выбора места получения заказов оказались качество обслуживания и компетентность сотрудников. Для 56% владельцев ПВЗ также очевидно, что покупатели обращают внимание на скорость получения товаров и отсутствие очередей.