Wildberries зафиксировал рост спроса на товары с мемом «сикс севен» — продажи увеличиваются с декабря

Аналитики Wildberries зафиксировали резкий рост интереса россиян к товарам с интернет-мемом «сикс севен», сообщили в пресс-службе компании. Продажи резко выросли ещё в декабре 2025 года — оборот увеличился в 7,5 раза по сравнению с ноябрём. В 2026-м тренд сохранился.

Бессмысленная фраза стала одним из самых популярных мемов года

Мем «сикс-севен» появился после выхода трека Doot Doot американского рэпера Skrilla в 2025 году. Затем фраза стала вируснной уже отдельно от песни.

«Сикс-севен» начали использовать в самых разных ситуациях — её сопровождают характерным жестом руками, будто человек сравнивает два варианта. Популярность мема объясняют его намеренной бессмысленностью.

Главные мемы 2026 года и их значение Пухососы, Бурмалда, «Филяй-филяй», «Возьми телефон, детка» и другие интернет-феномены первого полугодия — от нейросетевого абсурда до фраз, которые бренды пытались поймать до выгорания Читайте также

Рост продаж товаров с мемом «сикс-севен» продолжается несколько месяцев

По данным Wildberries, первый заметный всплеск в 2026 году произошёл в феврале — оборот товаров с символикой «67» вырос в 2,2 раза по сравнению с январём. Второй пик пришёлся на май — тогда продажи увеличились почти на 70% относительно апреля, а в июне прибавили ещё 30%.

По оценке аналитиков маркетпелйса, рост спроса в феврале мог быть связан с традиционно «тихим» периодом продаж в январские праздники, а майский скачок — с окончанием учебного года.

Фигурки «сикс-севен» остаются лидерами, но в топ вышли и пряники

Самыми востребованными товарами, по данным маркетплейса, стали подвижные фигурки с руками и глазами, статуэтки и наклейки с мемом «сикс севен». С апреля в число лидеров продаж также вошли тематические пряники, которые чаще всего покупают для украшения тортов и другой выпечки.

Наиболее популярным товаром оказалась пластиковая подвижная фигурка «67» с глазами и руками, за ней следует мягкая игрушка «67».

Несмотря на широкий ассортимент, по объёмам продаж мем пока уступает другому вирусному хиту сезона — антистресс-пельменям-дамплингам. При этом, по оценке компании, оба тренда, вероятнее всего, окажутся скоротечными.

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