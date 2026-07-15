Wildberries зафиксировал рост спроса на товары с мемом «сикс севен» — продажи увеличиваются с декабря

Wildberries зафиксировал рост спроса на товары с мемом «сикс севен» — продажи увеличиваются с декабряСамыми популярными товарами стали подвижные фигурки с глазами и руками, наклейки и пряники для украшения тортов
Аналитики Wildberries зафиксировали резкий рост интереса россиян к товарам с интернет-мемом «сикс севен», сообщили в пресс-службе компании. Продажи резко выросли ещё в декабре 2025 года — оборот увеличился в 7,5 раза по сравнению с ноябрём. В 2026-м тренд сохранился.
Бессмысленная фраза стала одним из самых популярных мемов года
Мем «сикс-севен» появился после выхода трека Doot Doot американского рэпера Skrilla в 2025 году. Затем фраза стала вируснной уже отдельно от песни.
«Сикс-севен» начали использовать в самых разных ситуациях — её сопровождают характерным жестом руками, будто человек сравнивает два варианта. Популярность мема объясняют его намеренной бессмысленностью.
Рост продаж товаров с мемом «сикс-севен» продолжается несколько месяцев
По данным Wildberries, первый заметный всплеск в 2026 году произошёл в феврале — оборот товаров с символикой «67» вырос в 2,2 раза по сравнению с январём. Второй пик пришёлся на май — тогда продажи увеличились почти на 70% относительно апреля, а в июне прибавили ещё 30%.
По оценке аналитиков маркетпелйса, рост спроса в феврале мог быть связан с традиционно «тихим» периодом продаж в январские праздники, а майский скачок — с окончанием учебного года.
Фигурки «сикс-севен» остаются лидерами, но в топ вышли и пряники
Самыми востребованными товарами, по данным маркетплейса, стали подвижные фигурки с руками и глазами, статуэтки и наклейки с мемом «сикс севен». С апреля в число лидеров продаж также вошли тематические пряники, которые чаще всего покупают для украшения тортов и другой выпечки.
Наиболее популярным товаром оказалась пластиковая подвижная фигурка «67» с глазами и руками, за ней следует мягкая игрушка «67».
Несмотря на широкий ассортимент, по объёмам продаж мем пока уступает другому вирусному хиту сезона — антистресс-пельменям-дамплингам. При этом, по оценке компании, оба тренда, вероятнее всего, окажутся скоротечными.