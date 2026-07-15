Билеты на музыкальные фестивали за год подорожали на 21% — при этом число мероприятий сократилось почти на треть

Средняя стоимость билета на летние музыкальные фестивали в России в первом полугодии 2026 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС. Количество подобных мероприятий при этом сократилось на треть. Продажи билетов тоже показывают спад, но эксперты ожидают, что спрос вырастет ближе к началу мероприятий.

Средняя цена билета на музыкальный фестиваль — 5266 рублей

По данным аналитиков, в январе—июне 2026 года средняя цена билета на летние музыкальные фестивали составила 5266 рублей. Одновременно число самих фестивалей сократилось почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на это, в Ticketscloud и Ticketland сообщили ТАСС, что окончательные итоги сезона пока подводить рано. Сейчас продажи билетов ниже, чем год назад, однако спрос может вырасти ближе к датам проведения мероприятий.

Некоторые музыкальные фестивали уже вошли в число лидеров по продажам билетов. В первой половине 2026 года наиболее востребованными стали:

Summer Sound,

RED Summer,

«Бессонница»,

Prodigy Con 2026,

Outline,

«Не только джаз на пруду».

Организаторы называют фестивали всё более дорогим проектом

Генеральный директор Ticketscloud Анастасия Коломенская сообщила ТАСС, что фестивали становятся всё более затратными как для организаторов, так и для посетителей.

По её словам, экономика фестивальных проектов усложняется, поскольку организаторы несут значительные расходы ещё до начала мероприятия. Кроме того, успех мероприятия во многом зависит от ранних продаж билетов, логистики, погодных условий, согласований и работы партнёров.

Контекст

Подорожание билетов на фестивали продолжается не первый год. В 2024 году средняя стоимость билета на мероприятия выросла сразу на 75% и достигла около 2 тыс. рублей. В то же время продажи в денежном выражении увеличились на 125%.

Билеты на фестивали резко подорожали из-за требований безопасности и гонораров Их стоимость выросла более чем в 1,5 раза Читайте также

Участники рынка объясняли рост цен увеличением расходов на организацию мероприятий. Организаторы инвестировали в развитие форматов фестивалей, инфраструктуру и безопасность, а также столкнулись с ростом гонораров артистов, затрат на аренду площадок, логистику и техническое оснащение.