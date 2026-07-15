За 2026 год домашний интернет в России подорожал на 10–20% — операторы объясняют это ростом расходов

В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет, сообщают «Известия». По оценкам участников рынка, в первом полугодии 2026-го стоимость услуг увеличилась на 10–20% в зависимости от региона и оператора, тогда как за весь 2025-й рост составил 5–7%. Эксперты связывают стремительную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети и ростом затрат операторов.

Тарифы выросли и у федеральных, и у региональных операторов

По данным «ТМТ Консалтинга», стоимость домашнего интернета в России за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 8–10% по сравнению с концом 2025-го. Повышение затронуло как федеральных, так и региональных провайдеров.

В частности, «Ростелеком» увеличил стоимость части тарифов примерно на 60 рублей, а «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей.

По оценке генерального директора АО «ЕСК» Алхаса Мирзабекова, в первом полугодии тарифы выросли на 10–12% против 5–7% во второй половине прошлого года. Одни из причин — увеличение нагрузки на фиксированные сети и повышение платы за использование инфраструктуры связи.

Часть экспертов ожидает дальнейшего роста тарифов

В «Ростелекоме» сообщили, что изменение цен связано с увеличением себестоимости сервисов. В «МегаФоне» среди основных причин назвали подорожание оборудования, электроэнергии, аренды и затрат на персонал.

В Минцифры заявили, что совместно с ФАС контролируют стоимость телеком-услуг. В ведомстве подчеркнули, что любое повышение тарифов должно быть экономически обоснованным, а при выявлении признаков нарушений регуляторы проводят проверки.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что во втором полугодии тарифы продолжат расти. При этом прогнозы различаются: одни ожидают повышения ещё на 12–15%, другие считают, что во второй половине года темпы индексации замедлятся.