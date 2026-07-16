Russ вышла из АКАР: причина — компания не согласна с методами оценки объёмов отрасли со стороны ассоциации

Оператор наружной рекламы Russ (входит в RWB) объявил о выходе из Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Заявление о прекращении участия в ассоциации компания направила 16 июля 2026 года. В организации заявили, что после выхода из АКАР будут самостоятельно публиковать оценки объёма российского рынка наружной рекламы и его основных тенденций.

В Russ заявили о разногласиях при оценке рынка

В Russ объяснили решение разногласиями из-за оценки объёма рынка наружной рекламы. По словам представителей компании, участникам отрасли приходится регулярно доказывать АКАР достоверность своих расчётов.

«Данная мера стала следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчёте объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации. В итоге в публичном поле эти данные не появляются», — говорится в сообщении компании.

В связи с выходом из АКАР группа будет публиковать собственные оценки состояния рынка наружной рекламы и его ключевых тенденций в своих официальных каналах.

Russ продолжат совершенствовать систему оценки рынка наружной рекламы

В Russ заявили, что продолжат развивать рынок наружной рекламы в России и совершенствовать систему оценки его объёмов.

В компании отметили, что входят в пятёрку крупнейших операторов наружной рекламы в мире и занимают ведущие позиции на российском рынке. По её оценке, инвестиции в технологии, продукты и методики измерений позволили всей российской отрасли стать мировым лидером по ряду показателей.

Контекст

Ранее стало известно, что российские компании почти полностью отказались от имиджевой рекламы в пользу инструментов с измеримым результатом. В 2026 году на подобные форматы приходится уже 96,7% рекламных бюджетов, тогда как на классическую медийную рекламу — лишь 3,3%. Более половины расходов (53%) бизнес направляет на инструменты сбора заявок внутри рекламных платформ, ещё треть — на развитие собственных сообществ и каналов.

Бизнес массово отказывается от имиджевых рекламных кампаний — из-за охлаждения рынка продажи оказались важнее Больше половины бюджетов компании направляют на внутриплатформенные системы сбора заявок от клиентов Читайте также

Аналитики связывают смену стратегии с охлаждением экономики и замедлением рекламного рынка. По данным АКАР, в 2025 году объём рынка рекламы вырос на 8,5% против 24% годом ранее. На этом фоне компании всё чаще используют автоматические рекламные инструменты, позволяющие контролировать стоимость привлечения клиентов и эффективность вложений.