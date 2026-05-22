«Яндекс» запустил нейробариста в кофейнях Москвы — ИИ будет составлять персональный рецепт под запрос клиента

«Яндекс» запустил первого в России нейробариста, сообщает ТАСС. Сейчас технология тестируется в сети «Дринкит»: пользователь может заказать напиток через мобильное приложение, а ИИ-агент придумает рецепт с учётом ингредиентов в кофейне и вкусов человека. В перспективе разработку планируется развернуть во всех заведениях сети.

Система сгенерирует персональный напиток

Цель нейробариста — сделать напиток максимально индивидуальным, пояснили ТАСС в компании Yandex B2B Tech. Например, клиенту, которому нужно восстановиться после длительного бега, алгоритм предложит охлаждённый латте.

Если гость попросит приготовить нестандартную позицию, нейросетевой алгоритм сам подберёт необычное сочетание из имеющихся продуктов. Посетитель вправе отредактировать полученный вариант — исключить какие-то элементы или добавить новые. После одобрения рецепт сохраняется, и им сможет воспользоваться другой клиент.

Функционирование нейробариста обеспечивает среда Yandex AI Studio

Разработка, получившая название «Дринкит лаб», создана на базе платформы Yandex AI Studio. Этот инструментарий предназначен для создания ИИ-агентов и прикладных приложений, пишет ТАСС.

Нейробариста постоянно отслеживает текущее меню конкретной кофейни и перечень ингредиентов, доступных на данный момент. Итоговый рецепт генерируется нейромоделями «Яндекса» с учётом этих ограничений.

Контекст

В 2025 году московский рынок кофеен претерпел заметные изменения, сообщают РИА Новости. Число заведений с посадочными местами в столице уменьшилось на 12% — до 2,5 тыс. точек. Параллельно сегмент кофе навынос прибавил 5%, превысив 4,1 тыс. объектов.

Потребительское поведение также изменилось: за 2025 год частота посещений классических кофеен сократилась на 7,3%, сообщает «Коммерсантъ». В то же время трафик в автоматах самообслуживания вырос на 9%. Средняя стоимость чашки в обычной кофейне поднялась на 14,4% (до 412 руб.), в вендинговых аппаратах — лишь на 4,9% (до 107 руб.). «Массового замещения людей машинами» не будет: главным барьером для бизнеса станет не ИИ, а дефицит кадров Читать

Эксперты «Коммерсантъ» называют происходящее структурной перестройкой сектора. Для многих покупателей кофе превратился в утилитарный товар, где главное — скорость и цена. Классические кофейни сохраняют позиции, но теперь вынуждены конкурировать не стоимостью, а уникальностью предложения и атмосферой.

На этом фоне участники рынка ищут новые способы удержания посетителей. По мнению аналитиков, цитируемых «Коммерсантом», дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от способности классических кофеен предложить клиентам то, что невозможно получить в автомате: уникальный продукт, атмосферу и дополнительный сервис. Те заведения, которые смогут адаптироваться к новым условиям, сохранят аудиторию даже при росте цен.