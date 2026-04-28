«Массового замещения людей машинами» не будет: главным барьером для бизнеса станет не ИИ, а дефицит кадров

В ближайшие 10 лет бизнес столкнётся с нехваткой работников — и главной проблемой станет нехватка рабочих рук, а не развитие ИИ, подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников на Альфа-Саммите. Чтобы выжить в эпоху изменений, бизнесу придётся активнее внедрять новые технологии. В свою очередь работники будут вынуждены постоянно обучаться, чтобы адаптироваться к новому рынку.

В дискуссии приняли участие лидеры рынка — и министр экономического развития РФ

28 апреля в рамках Альфа-Саммита в Москве состоялась сессия «Российская экономика через 10 лет». На ней выступили представители крупного бизнеса и органов власти:

министр экономического развития Максим Решетников,

генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский,

главный экономист Альфа‑Банка Наталия Орлова,

генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев,

сооснователь Иркутской нефтяной компании Марина Седых,

генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Модератором дискуссии выступил Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК.

Эксперты обсудили, с какими вызовами столкнутся российские компании в течение следующих 10 лет и как бизнесу с их преодолеть, какие направления экономики будут процветать и что станет с рынком труда.

Дефицит кадров станет главным ограничением для бизнеса

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что рынок труда станет ключевым вызовом для экономики. На фоне демографических изменений компании столкнутся с нехваткой работников, что потребует развития ограниченной миграции, роботизации и внедрения искусственного интеллекта.

«Массового замещения людей машинами мы не увидим, особенно на горизонте 3–5 лет. Но некоторые профессии будут вымываться из рынка», — отметил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Речь идёт прежде всего об интеллектуальном труде — маркетинге, бухгалтерии, юридических услугах и SMM. Вместо них на рынке появятся новые компетенции, где основным требованием к сотрудникам станет способность к постоянному обучению.

Кроме того, по мнению Дмитрия Сергиенкова, большая часть работников будет работать на себя — сотрудничая при этом с какой-либо платформой занятости.

Ближайшие 10 лет — время активного развития сектора услуг и промышленности

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что рост количества кадров и технологии будут ключевыми факторами развития экономики в ближайшее десятилетие. По оценке эксперта, наибольший рост покажет сектор услуг, в частности:

здравоохранение,

уход за пожилыми,

управление личными финансами,

образование.

Промышленность также сохранит значимую долю в структуре экономики.

Некоторые направления помогают развивать бизнес в других сферах экономики. Сергей Александровский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», отметил, что авиация выступает драйвером для различных отраслей.

«Каждый рубль, вложенный в авиаперевозки, даёт до трёх рублей вклада в смежные отрасли: туризм, логистику, промышленность. Поэтому авиация не только отражает состояние экономики, но и помогает запускать спрос в других секторах», — поделился генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

Общепит станет более «здоровым»

Генеральный директор Вкусно — и точка Олег Пароев отметил, что индустрия общественного питания будет всё больше ориентироваться на здоровье потребителей в течение ближайшего десятилетия. По его словам, клиенты уже начали чаще обращать внимание на состав продуктов, калорийность, витамины.

Кроме того, в будущем в отрасли усилятся роботизация, автоматизация кухонь и использование ИИ-агентов. После начала работы Вкусно — и точка создала собственные IT-системы с нуля.

Нефтегаз сохранит роль несмотря на «зелёный» переход

Сооснователь Иркутской нефтяной компании Марина Седых отметила, что нефтегазовая отрасль сохранит значение в ближайшие 10 лет, несмотря на стремление человечества перейти на «зелёную» энергетику. Нефть и газ останутся востребованными — в нефтехимии, авиации, электроэнергетике и центрах обработки данных.

Ключевыми задачами отрасли Марина Седых назвала развитие технологий добычи нефти и газа, создание цифровые месторождений, которые позволяют удалённо контролировать скважины, экологию и промышленную безопасность.