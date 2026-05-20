Google представила новые умные очки — устройства получат аудиоуправление на базе ИИ Gemini

Google анонсировал возвращение на рынок умных очков, сообщает издание TechCrunch. Новые устройства получили название «аудиоочки». Они будут управляться голосовыми командами через экосистему сервисов Google, включая ИИ-модель Gemini. Розничные продажи начнутся до конца 2026 года.

Голосовые команды заменили сенсорное управление

Ключевая особенность новых устройств — полное отсутствие необходимости касаться смартфона для выполнения рутинных задач. В рамках демонстрации на ежегодной конференции Google I/O сотрудник заказывал кофе онлайн, просто разговаривая с очками. Устройство после синхронизации самостоятельно выполняло команду через встроенные сервисы компании, сообщает TechCrunch.

Google называет новинку «аудиоочками», подчёркивая, что основным способом взаимодействия становится голос.

Google привлёк трёх партнёров для выпуска «аудиоочков»

Для производства новой линейки Google привлекла нескольких крупных партнёров. За дизайн и изготовление оправ отвечают Warby Parker (популярный американский бренд очков) и Gentle Monster (южнокорейская компания, известная своими нестандартными дизайнерскими решениями). Техническую поддержку и интеграцию обеспечит Samsung.

По данным TechCrunch, очки поступят в продажу в IV квартале 2026 года. Цены и точные характеристики устройств компания пока не раскрывает.

Google возвращается после провала проекта Google Glass

Компания неоднократно экспериментировала с умными очками на протяжении многих лет. Самой громкой попыткой был запуск Google Glass, которые стали объектом насмешек из-за опасений по поводу приватности и нелепого внешнего вида устройства и получили прозвище «стеклянные придурки» (glassholes), сообщает TechCrunch.

С момента провала Google Glass крупные компании, включая Meta* и Alibaba, а также десятки стартапов активно инвестировали в умные очки.

Meta* добилась успехов со своими умными очками Ray-Ban Stories, которые сочетают привычный дизайн с функциями фото, видео и голосового ассистента. Теперь Google пытается догнать конкурентов, сделав ставку на более глубокую интеграцию ИИ-модели Gemini, сообщает TechCrunch.

Контекст

Google I/O — ежегодная конференция для разработчиков, на которой компания представляет новые версии Android, сервисы и аппаратные решения. Анонс умных очков стал одной из центральных тем мероприятия 2026 года наряду с обновлениями поисковой системы на базе ИИ.

Рынок умных очков, по оценкам аналитиков TechCrunch, в ближайшие годы будет расти двузначными темпами. Основными драйверами станут развитие голосовых ассистентов и интеграция генеративных нейросетей, способных выполнять сложные команды без участия смартфона.

*Meta и принадлежащие ей Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ