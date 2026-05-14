Как ИИ используют для создания новых продуктов и ингредиентов: в Москве пройдёт Deep Food Tech — 2026

Открыта регистрация на международную конференцию Deep Food Tech — 2026 про искусственный интеллект в пищевой промышленности. Конференция пройдёт 19 мая в пятый раз.

Мероприятие проведут в московском Центре событий РБК

Deep Food Tech — ежегодная международная конференция о технологиях в пищевой индустрии, которую проводит ЭФКО. В 2026 году участники обсудят, как ИИ используют в разработке новых ингредиентов, прогнозировании свойств продуктов и ускорении научных исследований. Отдельное внимание уделят генетике и селекции — в том числе работе с растениями, микроорганизмами и пищевыми компонентами.

Кроме деловой программы — выставка инновационных продуктов

В программе конференции:



— российские разработки в области фудтеха и биотехнологий;

— применение ИИ в растениеводстве и животноводстве;

— новые продукты и ингредиенты, созданные с помощью алгоритмов;

— технологии, которые уже используются в пищевом производстве.

На конференции также поговорят о том, как искусственный интеллект меняет подход к исследованиям и промышленному производству продуктов питания.

Также на конференции откроют «Аллею еды будущего» — пространство, где участники представят новые продукты, ингредиенты и технологические решения для пищевой индустрии.