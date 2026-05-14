Как ИИ используют для создания новых продуктов и ингредиентов: в Москве пройдёт Deep Food Tech — 2026

Как ИИ используют для создания новых продуктов и ингредиентов: в Москве пройдёт Deep Food Tech — 2026Конференция посвящена использованию искусственного интеллекта в генетике, селекции и разработке новых продуктов питания
Открыта регистрация на международную конференцию Deep Food Tech — 2026 про искусственный интеллект в пищевой промышленности. Конференция пройдёт 19 мая в пятый раз.
Мероприятие проведут в московском Центре событий РБК
Deep Food Tech — ежегодная международная конференция о технологиях в пищевой индустрии, которую проводит ЭФКО. В 2026 году участники обсудят, как ИИ используют в разработке новых ингредиентов, прогнозировании свойств продуктов и ускорении научных исследований. Отдельное внимание уделят генетике и селекции — в том числе работе с растениями, микроорганизмами и пищевыми компонентами.
Кроме деловой программы — выставка инновационных продуктов
В программе конференции:
— российские разработки в области фудтеха и биотехнологий;
— применение ИИ в растениеводстве и животноводстве;
— новые продукты и ингредиенты, созданные с помощью алгоритмов;
— технологии, которые уже используются в пищевом производстве.
На конференции также поговорят о том, как искусственный интеллект меняет подход к исследованиям и промышленному производству продуктов питания.
Также на конференции откроют «Аллею еды будущего» — пространство, где участники представят новые продукты, ингредиенты и технологические решения для пищевой индустрии.