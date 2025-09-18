Умные очки от Meta*: Цукерберг показал новую модель Ray-Ban

Meta* презентовала новое поколение умных очков Ray-Ban, впервые встроив в них экран. Модель Ray-Ban Display позволяет выводить сообщения из Facebook*, онлайн-карты, видеозвонки и ответы ИИ прямо на линзу. По словам Марка Цукерберга, в будущем очки станут основным интерфейсом для «суперинтеллекта» — так он называет перспективные AI-технологии компании.

Жестовое управление в очках

Очки получили дисплей в правой линзе с разрешением 600×600 пикселей и углом обзора 20°. На экран можно выводить картинку с камеры смартфона, использовать его для управления музыкой, а также показывать в реальном времени речь (очки умеют её распознавать). Управление очками осуществляется с помощью браслета Meta Neural Band, который распознает движения руки.

Правда, прямо во время презентации умных очков в работе ассистента с ИИ возникли сбои. Вместо пошагового рецепта устройство выдало сообщение о готовом результате, а на уточняющий вопрос не ответило. Трудности возникли и с жестовым управлением: Марку Цукербергу не удалось принять звонок с помощью браслета. Представители Meta* пояснили это проблемами с интернет-соединением.

Собеседник — прямо в линзе

Видеозвонки по Ray-Ban Display позволяют видеть собеседника в линзе и одновременно показывать ему картинку с камеры очков от первого лица. Ответить на сообщение можно голосовой записью или диктовкой, а до конца года станет доступен «рукописный» ввод — буквами в воздухе, которые распознаёт браслет.

Meta* также планирует выпустить обновление: очки смогут выделять голос человека, с которым вы говорите, и приглушать фоновый шум.

Автономная работа — до 6 часов

Очки оснащены 12-мегапиксельной камерой, умеют записывать видео в 1080p и работать до 6 часов без подзарядки. Чехол обеспечивает ещё до 30 дополнительных часов автономности — это примерно четыре полных подзарядки очков. Поддерживаются варианты с диоптриями: линзы изготавливаются на заказ.

Очки как полноценная замена телефона

Технический директор Meta* Эндрю Босуорт назвал Ray-Ban Display «первым серьёзным продуктом» в категории AI-очков. По его словам, гаджет позволяет всё чаще оставлять телефон в кармане, получая доступ к ключевым функциям напрямую через очки.

Стоимость очков — $799. Meta* рассчитывает, что продажи превысят 100 тыс. устройств к концу 2025 года.

Совместная разработка Meta* и EssilorLuxottica

Разработка велась совместно с EssilorLuxottica — холдингом, которому принадлежит бренд Ray-Ban и сеть оптик LensCrafters. Партнёр долго сомневался, стоит ли выпускать модель под маркой Ray-Ban. В свою очередь Meta* доработала дизайн и посадку, чтобы они соответствовали стандартам бренда.

Meta* планирует вывести AR-очки в 2027 году

Запуск Ray-Ban Display совпадает с подготовкой Meta* к созданию полноценных AR-очков, которые могут выйти в 2027 году. Компания опередила конкурентов, но вскоре ей придётся соперничать с Apple, Samsung и китайскими стартапами.

Технический директор Meta* Эндрю Босуорт признал, что Google Glass в 2012 году опередили время и столкнулись с высокой ценой, ограниченным функционалом и претензиями к приватности, но сейчас высокий спрос на AI-ассистентов и «умные» функции может сыграть в пользу Meta*.

Контекст

Meta* инвестировала миллиарды долларов в Reality Labs, чтобы создать собственную экосистему гаджетов и снизить зависимость от Apple и Google. Компания уже вложила $3,5 млрд в EssilorLuxottica, а также выпустила VR-гарнитуры и новые смарт-очки Oakley.

Исторически успех Meta* строился на запуске новых способов общения — от Facebook* и Instagram* до WhatsApp и Reels; теперь ставка делается на очки с AI-функциями для hands-free переписки, созвонов и навигации.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.