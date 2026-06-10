«Аэрофлот» предложит пассажирам традиционные блюда регионов России — от чак-чака до посикунчиков

С 12 июня «Аэрофлот» будет подавать на борту самолётов традиционные блюда регионов России, сообщили в пресс-службе компании. Специальный проект приурочен ко Дню России и охватит рейсы из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани. Попробовать традиционную кулинарию смогут пассажиры из бизнес-класса.

Попробовать традиционную кухню регионов России можно будет до 12 июля

В меню вошли блюда пяти регионов России:

Красноярск — грильяж из кедровых орехов, собраных в Сибири.

Пермь — мясной пирожок под названием посикунчик, одна из самых известных кулинарных достопримечательностей Пермского края.

Екатеринбург — картофельный пирожок шаньга, традиционная уральская выпечка.

Якутск — десерт кёрчэх, похожий на сливки, взбитые в пышную воздушную пену, с натуральными ягодами, а также пирожок сандалы с брусникой, собранной в лесах региона.

Казань — чак-чак, который считается самым известным десертом татарской национальной кухни.

Проект продлится месяц — до 12 июля.

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В «Аэрофлоте» отмечают, что проект направлен на поддержку российских производителей. По замыслу авиакомпании, знакомство пассажиров с региональными блюдами позволит рассказать о гастрономических традициях разных уголков страны и обратить внимание на местные продукты.

Перевозчик рассчитывает, что новый формат поможет путешественникам открыть для себя новые направления и станет дополнительным поводом для поездок по России.

Контекст

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» сократит количество мест в бизнес-классе на 29 самолётах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo. Благодаря этому авиакомпания сможет увеличить вместимость лайнеров и дополнительно перевозить около 230 тыс. пассажиров в год.

Аэрофлот сократит количество мест в бизнес-классе — это позволит перевозить на 230 тыс. больше пассажиров в год Изменения затронут Boeing 737-800 и Airbus A320ceo Читайте также

После обновления часть самолётов Boeing 737-800 сможет перевозить 162 пассажира вместо 158. Число мест в бизнес-классе сократится до 12, а в экономическом — вырастет до 150.

Семь Airbus A320ceo также переведут на более вместительную компоновку на 158 кресел, уменьшив количество мест в бизнес-классе и увеличив их в экономическом. Часть лайнеров уже прошла модернизацию.